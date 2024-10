Naš glumac otkrio s kojom se kolegicom ljubio pa povratio! Bilo mu je neugodno, a evo i zbog čega

Domaći glumac Asim Ugljen otkrio je kako ga je scena ljubljenja s kolegicom natjerala na povraćanje. Naime, u HRT-ovoj emisiji "Špica", Asim je podijelio iskustvo sa snimanja s kolegicom Anom Gruicom Uglešić, a koje je, na njegovu žalost - završilo neočekivanim ishodom.

- Ana Gruica je jedina žena s kojom sam se poljubio u kadru i onda povratio. Nije ona kriva. Imala je nekakav ruž na usnama, odvratan pastelno zeleni i ljubili smo se u sceni i bilo je jako vruće i taj ruž mi se topio do grla. Nikako nisam mogao usred scene objasniti da mi taj ruž teče niz grlo. Sve je to dugo trajalo. Mislila je da se zezam zato što sam bježao i zgrabila me dok je scena završavala, a onda sam povratio. Nasmijala se: "Vidi ga, poljubio me i odmah povratio" - rekao je glumac, prenosi B92. - Ne volim scene ljubljenja, nikad ih nisam volio jer mi je uvijek neugodno jer ne znam što smijem, a što ne smijem - dodao je Asmin Ugljen.

FOTO Asim Ugljen dirnuo pratitelje objavom o važnoj osobi: 'Kad je imala 14 godina uhitili su je i mučili'

VEZANI ČLANCI:

Podsjetimo, Asmin Ugljen je svojevremeno javno progovorio i o autoimunoj bolesti s kojom se bori godinama. - Prvi sam se put susreo s alopecijom 2014. godine i tada sam radio užasno puno posla. Imao sam više od pet projekata dnevno i nisam spavao više od dva sata. Prvo sam primijetio da su mi otpale dlake iznad desne šake, onda mi je otpao dio brka i nakon nekog vremena brzo se sve vratilo u normalno stanje. Mislio sam: 'Ok, što god da je bilo, prošlo je'. Kroz neko vrijeme, stanje je postajalo sve gore. Što sam više radio, to se pogoršavalo. Imao sam hrpu rupa po glavi i bradi. Alopecija ne izgleda ni malo lijepo, imate rupe po glavi i nije nalik običnoj ćelavosti. To je autoimuna bolest o kojoj se malo zna. Ne smije se paničariti, treba se vježbati i koristiti terapija - kazao je za Story.

FOTO Ana Gruica u seksi rublju proslavila rođendan: Većina nikad ne bi pogodila koliko ima godina

- Ja sam se naučio manje živcirati i trošiti. Ipak, osjetim kada alopecija ponovno treba krenuti na sitnim žarištima. Tada vidim gdje mi se prorijedila dlaka pa krenem s terapijom. Prošli put prije četiri godine imao sam veliki napad kada je stanje bilo loše, a sada sve uspješno kontroliram - dodao je glumac te zaključio:

- Koristim ulje od jednog gospodina, ali po njegovim riječima ne pomaže svima i uvijek, ali meni pomogne.

VIDEO Umro Liam Payne (31), bivši član One Directiona