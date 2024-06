Naš glazbenik priznao: 'Glumio sam nekakvu zvijezdu, a nisam imao kune u džepu'

Pjevač Marko Tolja nedavno se našao u centru medijske pozornosti jer se obračunao s hejterima koji su mu pisali ružne komentare. Sada je pjevač za IN magazin prokomentirao tu situaciju. - Jednostavno mislim da su ti ljudi u srži negdje duboko nesretni i zločesti, kao što sam izjavio nedavno u medijima kad su me pitali za tu temu i onda sam bio opet jako napadnut po društvenim mrežama. Jednostavno ti prije ili kasnije pukne film jer svi misle da se nas može gaziti koliko god hoće jer mi to moramo znati primiti. A onda kad ti njima kažeš ‘e ne, ti koji si to napisao, ti si baš zločest‘, onda bude kako se ja usuđujem to njima govoriti - objasnio je Tolja.

Prisjetio se samih početaka i toga kako je gradio svoju karijeru. - Bilo je svakakvih trenutaka, bio sam dosta tvrdoglav, doduše, nisam se dao mijenjati. Bilo je životarenja, živio sam s cimerima po Zagrebu, glumio sam nekakvu zvijezdu, a nisam imao kune u džepu - priznao je pa otkrio da voli poslušati kolege jer zdrava je konkurencija za njega uvijek dobrodošla.

- Volim kad mladost funkcionira, ima puno mojih kolega koji ne vole kad dolaze neki mlađi i talentirani jer uzmu dio kolača, to je činjenica, ali meni je to nekakva motivacija da ja još više radim i da zadržim taj svoj dio kolača - rekao je pjevač. Priznao je i da mu je s dvoje male djece teško pisati pjesme te da nema svoje radno vrijeme. - Ja nisam jedan od onih autora koji ima svoje radno vrijeme, pa sjedim doma i pišem. Ja stvarno pišem pod tušem, dođe mi neka melodija ili tekst, pa brzo izlazim, hvatam mobitel i snimam to, da mi ne prođe, ili mi se često usred noći to zna dogoditi, sanjam pjesme. A s dvoje male djece doma je malo teško pisati pjesme, bit ću vam iskren - objasnio je.

- Nije lako biti zaposleni otac, pogotovo u mom poslu, ali moram reći da je puno teže biti zaposlena majka, možemo mi očevi sad od sebe raditi neke heroje, ali mislim da je mamama puno teže - zaključio je glazbenik koji je u sretnom braku s Anom, a s kojom ima dvoje djece.

