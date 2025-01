Naš glazbenik otkrio da po namirnice ide u Sloveniju: 'To ti je čista računica'

Danas je u Hrvatskoj bio organiziran bojkot trgovina zbog visokih cijena, a trgovine i parkirališta tijekom dana bila su gotova prazna. Velik broj građana podržao je ovaj bojkot te danas nije išao u kupovinu, a podržali su ga i mnogi poznati. Neki su na društvenim mrežama i u razgovorima otkrili da danas neće ići u trgovinu, a neki su otkrili i kako kućanske potrepštine kupuju u inozemstvu. Pripadnik ove druge skupine jest i glazbenik Mario Roth koji je kazao da namirnice nabavlja u Sloveniji.

- Ja već nekoliko mjeseci za neke stvari idem u Sloveniju zato što su neke stvari tamo puno jeftinije - otkrio je Roth za IN Magazin te dodao:

- To ti je samo čista računica zašto bih recimo bademovo mlijeko kod nas plaćao 3,80 eur a u Sloveniji je euro i 80.

Prokomentirao je i bojkot:

- Ja razumijem revolt ovog našeg naroda i odakle to dolazi i potpuno ih podupirem jer nema svatko mogućnost u današnje vrijeme da radi posao za koji je jako dobro plaćen - zaključio je Mario.

Podsjetimo, ranije se o ovoj temi oglasila i glazbenica Ivanka Mazurkijević koja je priznala da ima sličnu praksu kao i Mario. Ona je je na Facebooku napisala kako već zadnjih pola godine redovito odlazi u kupnju namirnica u susjednu Italiju. Objavila je i što uglavnom kupuje i koliko novaca potroši u jednoj kupnji.

- Dakle, oko pola godine, mogu reći da uporno idem u Trst, to jest blizu, sat i 15 min, idem u IperCoop i izradila sam si karticu za članstvo i skupljanje bodova. Natrpam svega i platim 200 eura otprilike (al baš svega, od deterdženta, jegera, mortadela, sireva ... ma sve) i onda zaboravim nešto i za 40 eura u Lidlu kupim 6 stvari i mrzim sve na parkingu. Ma sve. Naravno, pošto sam ja hedonist Trst je mjesto i za šoping a ja triftam po secondhandu i naletim na skupu Robertu (najjeftinije) za koju nisam ni bila upućena, pa onda vidim i torbicu (to mi je bilo skupo) pa kavica i nezdravo. Pa pliš do poda za extra izlaske do kioska. Ok, isfurat ću ja to.

Uglavnom torte za rođendane ultra povoljno i fino. Što hoću reći? Naravno da u petak neću ući u dućan. Nisam (skoro) “niprije”. U Nipriji.

P.S. Žao mi je ako ne živite blizu granica no ako se ova pljačka nastavi skupite se u auto i natrpajte. Zasad nas ne pregledavaju zbog brokule. Traže imigrante, migrante. Ja sam sad foodmigrant? Ima to? - napisala je Ivanka na Facebooku i objavila fotografije iz Trsta na kojima je pokazala kako izgleda jedna njezina kupnja. Ubrzo su joj se javili brojni pratitelji i prijatelji na ovoj društvenoj mreži i otkrili kako i oni često odlaze u povoljniji šoping u susjedstvo te su prigrlili njezin izraz foodmigrant.

