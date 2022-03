Naš bloger prisjetio se posjeta Ukrajini: 'Srce me boli od ovih prizora, svi mi s ovih prostora znamo što je rat'

Jedan od najpoznatijih hrvatskih travel blogera Kristijan Iličić prisjetio se kada je 2018. godine u sklopu putovanja na Svjetsko prvenstvo posjetio Ukrajinu. Točnije, na povratku je napravio veliki road-trip Rusijom, Ukrajinom pa sve do kuće.

Situacija oko ruske invazije na tu zemlju jako ga je pogodila, a o svemu se oglasio na svojim društvenim mrežama. Na Facebooku je podijelio fotografiju iz Kijeva i potkrijepio je podužim opisom u kojemu je izrazio zabrinutost zbog situacije.

"Do zadnjega nisam vjerovao da bi do ovoga moglo doći. Gledam kako sinovi jedne zemlje idu na sinove druge zemlje, u ime nekakvog crtanja blokova, granica, carstava... Neizmjerno mi je teško ovo što se događa u Ukrajini, svi mi s ovih prostora znamo što je rat. Srce me boli od ovih prizora. Od vijesti. Od svega", započeo je Kristijan i nastavio: "Osuđujem svaku vrstu nasilja i osuđujem rat kao ultimativno nasilje. Ne želim uopće ulaziti u politiku, ja sam putnik, pacifist, volim ljude bez obzira na ideologije, rase, nacionalnosti..."

Večernjakovi novinari na slovačko-ukrajinskoj granici

Potom se prisjetio 2018. godine. "Godine 2018. bio sam u Rusiji na Svjetskom nogometnom prvenstvu (odatle i ovaj slogan na autu) i tim povodom napravio i velik road-trip Rusijom, Ukrajinom i dalje sve do kuće. Ne mogu vjerovati da danas cestama kojima sam se vozio prolaze tenkovi!

Toliko sam puta ponovio da se ljudi dijele samo na dobre i loše. I sad se pitam, kome je od nas običnih ljudi rat ikada donio ikakvo dobro? Pitam se što je sada u glavi i u srcu tih vojnika? Za političare znamo. Nakon što sve prođe, nakon što pola države bude razrušeno, raseljeno, nakon što i s jedne i s druge strane ljudi izgube živote, vođe će proglasiti primirje i rukovati se, a majke, očevi, djedovi i bake, braća i sestre će plakati za svojim najmilijima. Već je stradalo više od tisuću ljudi. Tisuću ljudi izgubilo je svoje živote na obje strane. Zbog čega? Svijet bi trebao biti sigurno mjesto i nitko ne bi trebao prolaziti kroz ovo kroz što sad prolazi ukrajinski narod. Nitko ovdje nije pobjednik! Svi gubimo. Izražavam punu podršku ukrajinskom narodu i nadam se da će ova noćna mora što prije završiti... Ovih dana, dok nas vijesti plaše strašnim raketama koje mogu poletjeti, glavom mi prolaze stihovi Stingove pjesme 'Russians' i jednako kao i on izražavam uvjerenje da i Rusi vole svoju djecu", zaključio je naš bloger.

