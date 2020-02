Bivši nogometaš primio se mikrofona: 'Financijski gledano - to je jedan jako skup hobi'

Kada se Slaven Jurić počeo baviti nogometom, mislio je kako je to njegov životni poziv, no ovom mladom Trogiraninu, inače rođenom u Konjicu u Hercegovini, nije palo na pamet da će ga život na kraju odvojiti od lopte i pred njega staviti mikrofon.

„Profesionalno sam igrao do svoje 24. godine, a počeo sam trenirati s nekih 8 ili 9 godina. Kada sam nogomet počeo doživljavati kao posao, odnosno, kad je prestala ljubav, prestalo je i moje bavljenje njime. Igrao sam od Hrvatske (Hajduk, Gošk, Seniori Gošk, Zet), Bosne i Hercegovine (Posušje, Iskra, Sloga) pa sve do Austrije i Luksemburga... Glazba je oduvijek bila dio mene i moja ljubav, ali tek kada sam prestao igrati nogomet, odnosno kad je prestala ta ljubav prema nogometu, javila se glazba i do danas me zagrlila i ne pušta evo već skoro 10 godina“, iskren je Slaven koji iza sebe već ima snimljenih pjesama, no za razliku od drugih, ova je čekala malo duže da ugleda svjetlo dana.

Kao i svih dosadašnjih mojih pjesama, autor glazbe i teksta sam ja dok je za aranžman i produkciju ovog puta zadužen Srđan Sekulović Skansi. Pjesma se zove ‘’Ti i Ja’’. Nastala je u jednom dahu. Naime, pjevajući pjesmu za prvi ples na vjenčanju svoje sestre, poželio sam i ja napisati pjesmu koju će nekad, netko, nekome pjevati za prvi ples i tu je nastala ‘’Ti i Ja’’, ‘’Svejedno’’ i ‘’Osmijeh’’. ‘’Ti i Ja’’ je nastala prva, ali spletom svakakvih neočekivanih okolnosti, izlazi tek sada“, otkriva nam ovaj Hercegovac iz Trogira kojem je glazba za sada hobi, no ne baš tako jeftin.

„Financijski gledano - to je jedan jako skup hobi, a opet hobi koji mi ispunjava i dušu i tijelo tako da u biti kad malo bolje razmislim, ne mogu definirati skupoću u ovom slučaju. Sve što radim, radim najozbiljnije moguće ili nikako, tako da je glazba iako samo jedan drag hobi, ipak jedna jako ozbiljna stvar - što snimanje spotova za skoro svaku moju pjesmu to samo potkrepljuje“, govori Slaven koji uz loptu i mikrofon voli i pregaču. Naime, ovaj svestrani mladić bavi se i turizmom.

„Bavim se turizmom i ugostiteljstvom. Kada je prestala nogometna karijera, svu svoju ušteđevinu uložio sam u Aparthotel a onda nakon nekoliko godina i u mali restoran u samom centru Trogira koji je evo već četiri godine moja najveća preokupacija te uz Aparthotel jedini izvor prihoda od kojih živim (dok s glazbom ne zgranem neku ogromnu lovu (smijeh). Zahvaljujući turizmu i ugostiteljstvu, svi moji skriveni talenti su lagano isplivali na površinu: uređenje i dizajn interijera, izrada namještaja, građevina... Želja mi je izdati i svoj album, ali kako je došlo vrijeme kada se albumi slabo prodaju, a glazba sluša na internetu, ne žuri mi se s time. Glazba je u mojem životu prisutna tijekom cijele godine, ali najviše zimi. Zadnjih nekoliko godina gosti mojeg restorana imaju ‘’privilegiju’’ uživati u mojoj glazbi tijekom cijelog ljeta jer, uz sve angažirane glazbenike, i ja tu i tamo zapjevam...“ zaključio je Slaven.