Nakon zabrane koncerata u Puli i Osijeku, najavljen novi u Zagrebu: Dolazi kralj narodne glazbe

Agencija "Hiljadarka", nakon zabrane koncerata u Puli i Osijeku, jedan je organizirala za 3. lipnja na Zagrebačkom velesajmu, a otkriveno je da će jedan od gostiju na njemu biti i srpski pjevač Ljuba Aličić (67). Kralj narodne glazbe poznat je po najvećim hitovima "Ciganin sam, al' najljepši", "Ti ne ličiš ni na jednu", "S prvom kišom" i mnogim drugim.

Pjevač je ranije otkrio kako je u karijeri najviše novaca zaradio pjevajući na romskim svadbama.

- Ljudi traže i tužne i vesele pjesme. Evo, recimo, bio sam u Italiji, na jednoj svadbi, oni se mladi žene, 13, 14, 15 godina, nije to iz ljubavi, oni kupuju snahu, imaju i neki romski sud, tako mora biti. Ako nije kako treba, mora se vratiti duplo i sve što košta u restoranu, a to su stvarno novci. Daju dukate, prsten, lanac, sve je to vrijedno. Ja nisam nikad bježao, nije bilo potrebe - rekao je Ljuba, piše Express.

Međutim, gotovo svo bogatstvo otišlo mu je na kocku i na nogomet, što se njegovoj supruzi Željani nije svidjelo.

- Imao sam ja problem sa ženom, kad je vidjela da ja radim taj posao, sportski, rekla mi je da ovako dalje ne može. I normalno ja poštujem svoju ženu, mnogo je volim i poštujem i stao sam - priznao je.

Inače, agenciji "Hiljadarka" koncerte su zabranili gradonačelnik Pule Filip Zoričić, zbog čega se koncert trebao prebaciti u Osijek. Međutim, gradonačelnik Osijeka Ivan Radić također je odlučio da u svom gradu ne želi takav koncert.

Podsjetimo, u pulskom Domu sportova 25. ožujka trebao se održati koncert Duška Kuliša, Dragana Kojića, Ane Bekute i Zorane Mićanović. Organizator koncerta još je krajem prošle godine s upravom Doma sportova potpisao ugovor o najmu dvorane i do zabrane je bilo prodano 85% ulaznica za navedeni koncert. No, gradonačelnik Pule Filip Zoričić zabranio je održavanje tog koncerta zato što nije bio zadovoljan vrstom glazbe koja se tom prilikom trebala izvoditi.

Ove nedjelje u emisiji 'Nedjeljom u 2' kod Aleksandra Stankovića gostovao je glazbenik Duško Kuliš kojem je zabranjeno održati koncert u Puli i o cijeloj toj situaciji je govorio u HTV-ovoj emisiji.

- Nisam u svojoj karijeri doživio zabranu koncerta. Ovoliko godina koliko radim obišao sam cijeli svijet i stvarano nisam imao tu vrstu iznenađenja da u državi u kojoj živim doživim tako nešto. Ja sam na terenu, mene ima, sviram po svim gradovima Lijepe naše. Ne znam u čemu je problem. Sve sam saznao iz medija i osjećao sam se kao sinoć poslije utakmice. Bila je 93. a meni se dogodilo da u mojoj 63. godini dođe jedna tako šokantna vijest koja vas naravno ostavi iznenađenima jer nisam vjerovao da sam to zaslužio - rekao je. Kuliš već godinama živi u Splitu, a upravo mu je splitski klub BackBar PLAN B izrazio podršku i najavio da će napraviti iznimku i organizirati koncert Duška Kuliša.

