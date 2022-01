Naša dizajnerica predstavila haljinu u Dubaiju: 'Žao mi je što u Hrvatskoj neke velike stvari prolaze ispod radara'

Uspjeh domaćih dizajnera na svjetskoj modnoj sceni ponekad se čini i većim od onog ostvarenog u Hrvatskoj. Kristina Burja, vlasnica brenda Krie Design, etablirala je svoj uspjeh u Ujedinjenim Arapskim Emiratima još 2016. kada je imala prvo predstavljanje u Abu Dhabiju, na Abu Dhabi Fashion Sustainability Experienceu. 2018. godine dobiva pozivnicu za nastup na Arab Fashion Weeku kao prvi održivi brand na svjetskoj razini koji je nastupio na ovom modnom događaju, na kojem sudjeluje sve do danas. A nedavno, na Expou 2020. u Dubaiju, u hrvatskom paviljonu izložena je njezina haljina Bow koja je dizajnom povezala Ujedinjene Arapske Emirate i Hrvatsku.

Kako ste se osjećali kad se saznali da će se vaša haljina naći na izložbi koja inače modnu industriju ne stavlja u fokus?

Naš paviljon prikazuje ljepote naše zemlje te sve hrvatske velikane od Nikole Tesle, Penkale, Ruđera Boškovića do naših sportaša poput Janice Kostelić i Luke Modrića u Experience roomu. Od eksponata trenutačno su izložene Nevera i Bur(j)a, tako se volimo šaliti. Haljina Bow je vrlo poznata u Emiratima i to je bio razlog da se postavi kao simbol koji povezuje narode i nacije te za vrijeme blagdana predstavlja naš Zagreb i advent, jer moda jest univerzalni jezik koji svi razumiju i divno je kada za ove blagdane istu haljinu odabere žena u Emiratima i u Hrvatskoj. Expo je apsolutno impresivan, cijeli svijet se tu nalazi u malom i biti dio toga jedinstven je osjećaj. Uistinu se ovako nešto dogodi jednom u životu i vrlo sam ponosna što moj dizajn otvara vrata na raznim tržištima i već godinama uspješno prezentira Hrvatsku.

Foto: Goran Matijašec Što je posebno u ovoj haljini?

Haljina je krojena na način da jako dobro pristaje svim ženama. To je danas vrlo teško ili gotovo nemoguće postići s jednim odjevnim predmetom. Uvijek, s obzirom na građu tijela, nešto bolje pristaje mršavicama, dok je nešto drugo bolje za žene s oblinama. Ova haljina uistinu odlično stoji svakoj ženskoj građi, pogotovo slavi ženske obline i čak još bolje stoji ženama s viskom kilograma. U današnje vrijeme kada zbog digitalnih medija imamo apsolutno iskrivljenu sliku ljepote, provučenu kroz filtere i ostalo lažno kreiranje stvarnosti koje društvene mreže podržavaju, svaka žena je sretna kada pronađe neki odjevni predmet i osjeća se lijepo u vlastitoj koži, a to je haljina Bow. Sve naše klijentice mogu ovo potvrditi, a oduševljenje su pokazale i poznate arapske glumice. Naime, slavne Amerikanke poput Tyre Banks već su odavno otkrile Krie Design, a to se dogodilo i u Emiratima. Poznata glumica Mayssa Maghrebi nedavno je za sebe odabrala haljinu Krie Bow i izazvala oduševljenje na Instagramu gdje je prati tri milijuna obožavatelja, a njezina kolegica, glumica Cynthia Samuel, bivša Miss Universe Libanona, također je nedavno zablistala u istoj haljini. Zbog toga su se brojni arapski mediji raspisali o haljini koju nose dvije tako poznate osobe. I to je priča koja je haljinu proslavila u Emiratima i dovela je na Expo 2020. u Dubaiju.

Ljubiteljice mode iz Ujedinjenih Arapskih Emirata očito vole vaš dizajn.

Krie Design je povezan s ovim prostorima već godinama. Brend je odmah odlično prihvaćen na tržištu i već sljedeće godine na otvorenju prodajnog kompleksa AFW, gdje su svi sudionici iz raznih zemalja svijeta imali svoje prodajne kornere, upravo haljina Bow bila je prvi prodani artikl. Dizajn sam sebi otvara vrata i u moru već viđenog uvijek se istakne ono što je posebno, autentično i jedinstveno.

Foto: Goran Matijašec Razlikuje li se moda u Hrvatskoj i Ujedinjenim Arapskim Emiratima?

Moda je univerzalni jezik i, bila riječ o haljini Bow ili najnovijem modelu torbe ili cipela velikih svjetskih brendova, jednako će biti tražene i nošene i u Hrvatskoj i u Emiratima. Znamo da Arapkinje ispod svojih abaja vrlo često nose pomodne komade kao i žene u ostatku svijeta. Kada govorimo o eleganciji, nosi se jednaka moda.

Ponekad se čini da svi izvan granica Hrvatske više cijene naše potencijale nego mi sami. Kako vi na to gledate?

Nažalost, to je gorka istina. U našoj domovini velike stvari prolaze ispod radara. Koliko samo naših sportaša, inovatora i djece i mladih postiže odlične rezultate, a o tome se ne govori dok ne dođu na sam vrh. Godinama predstavljam našu zemlju, ne samo kroz dizajn već i kao akter na međunarodnoj sceni održivosti u modnoj industriji. Na panelu o održivom razvoju u modnoj industriji, koji se održao u Hadrijanovu hramu u Rimu 2017. godine u sklopu Green Fashion Week edicije i u suradnji s talijanskim ministarstvom za zaštitu okoliša, predstavljala sam Hrvatsku te svoje viđenje budućnosti mode kroz prizmu Agende 2030. za održivi razvoj. Italiju je na istom panelu predstavljao talijanski ministar zaštite okoliša. Ali u Hrvatskoj se takvi dosezi ne vrednuju. Tako je nedavno priča tome kako je brend Stelle McCartney ukrao moj dizajn izazvala klasičnu hrvatsku reakciju: "šuti, to se ne priča" ili "baš bi Stella kopirala tebe". I opet se ispostavilo da timu jednog takvog brenda moj dizajn toliko vrijedi da ga žele ukrasti i potpisati kao svoj, dok je u domovini prvenstveno prisutan vječni osjećaj manje vrijednosti. Svaki Hrvat trebao bi vidjeti Experience room u hrvatskom paviljonu na Expou 2020. da se podsjeti od kakvih velikana potječemo i da je ono naše vrednije, a ne manje vrijedno od stranog.

Foto: Goran Matijašec VIDEO Pogledajte najbolje trenutke s dodjele Večernjakove ruže