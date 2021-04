Nakon smrti princa Philipa konačno se oglasili Harry i Meghan: Objava ima samo 21 riječ

Velika Britanija tuguje nakon što je danas u podne Buckhinghamska palača objavila kako je preminuo princ Philip (99).

"S dubokom tugom Njezino Veličanstvo Kraljica objavljuje kako je preminuo njezin voljeni suprug, princ Philip, vojvoda od Edinburgha. Njegovo Kraljevsko Visočanstvo mirno je preminulo jutros u dvorcu Windsor", piše u objavi koja je objavljena i na Twitter računu kraljevske obitelji.

Nakon svega, oglasili su se i njegov odbjegli unuk princ Harry (36) te supruga Meghan Markle (39) koji žive u Americi. Na stranici zaklade Archwell objavili su posljednji pozdrav.

Foto: Screenshot

- U voljenu uspomenu na Njegovo kraljevsko visočanstvo, Vojvodu od Edinburgha 1921-2021. Hvala vam za vašu službu. Jako ćete nam svima nedostajati - napisali su preko cijele stranice na kojoj ništa nije klikabilno.

Mnogi su sigurni da će se Harry zaputiti u Veliku Britaniju zbog sprovoda, no sumnjaju da će s njim ići i njegova trudna supruga, bivša glumica Megan Markle. Naime, obitelj je prije intervjua s Oprah molila vojvode od Sussexa da to ne čine baš sada zbog zdravlja vremešnog princa no oni se na ta upozorenja nisu osvrtali. Izvor blizak obitelji tvrdi da će Harry poduzeti sve mjere da dođe na sprovod. Ovaj 36-godišnjak bio je u odličnim odnosima sa svojim bakom i djedom, s kojima je komunicirao za razliku od tate Charlesa i brata Williama s kojima je nakon svega u napetim odnosima.

- Harry sada samo želi biti sa svojom obitelji, a pogotovo želi biti u Velikoj Britaniji zbog bake - tvrdi izvor blizak obitelj i dodaje:

- Meghan je trudna, pa će morati slušati savjete doktora, te s njima vidjeti je li sigurno da putuje, no Harry će definitivno ići. Pitanje je kako će ih primiti nakon intervjua s Oprah, pogotovo zbog toga što su kazali kako je netko iz obitelji bio 'zabrinut' zbog boje kože malenog Archieja, a osim toga i da nitko nije htio pomoći Meghan kada je bila suicidalna. Harry je planirao doći u Veliku Britaniju tek na ljeto, kada je trebao biti otkriven kip njegove majke Diane.

Foto: IPA/PIXSELL

Tada se prvi put trebao uživo vidjeti s bratom Williamom nakon bombastičnog intervjua, no sada će trebati biti u istoj prostoriji mnogo ranije. Ako bi Harry došao u Veliku Britaniju, a izgledno je da hoće, morao bi se prema važećim epidemiološkim mjerama zadržati u Engleskoj jedno razdoblje. Naime, Britanci propisuju za svakoga tko dolazi u zemlju deset dana samoizolacije, ali on ju može skratiti tako da se testira peti dan te ukoliko ima negativan test na koronavirus, može napustiti samoizolaciju.

Kako piše Daily Mail, ta opcija za princa Harryja je zasad najizglednija, osim ako ne zatraži posebni status namijenjen diplomatima. Inače, princ Harry zadnji je put bio u Velikoj Britaniji prošle godine u ožujku, a zadnja fotografija njega i djeda Philipa datira u 2019. godinu.

Podsjetimo, Vojvoda od Edinburgha neko vrijeme bio je u bolnici u Londonu, gdje je sredinom veljače bio hospitaliziran iz mjere predostrožnosti jer se nije osjećao dobro. Pretrage su pokazale kako je princ Philip imao infekciju i problema sa srcem, ali Buckinghamska palača nije tada otkrivala o čemu je riječ. Liječnici su tada rekli kako u slučaju 99-godišnjeg vojvode nije riječ o zarazi koronavirusom. Prije nekoliko tjedana pušten je na kućnu njegu, ali zdravlje ga nije poslužilo.

