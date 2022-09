Nakon smrti kraljice Elizabete ovo je prvo što je Camilla rekla o njoj: Bila je usamljena žena

Kraljica supruga Camilla odala je u nedjelju počast kraljici Elizabeti II., "usamljenoj ženi koja je morala oblikovati svoju ulogu u svijetu kojim su vladali muškarci".

"Moralo joj je biti jako teško, bila je usamljena žena. Nije tada bilo premijerki ili predsjednica. Bila je jedina i morala je sama oblikovati svoju ulogu", kazala je supruga kralja Charlesa III. BBC će prvi Camillin govor otkako je umrla kraljica Elizabeta u cijelosti emitirati u nedjelju. Kazala je da će zauvijek pamtiti kraljičine oči i osmijeh.

"Imala je prekrasne plave oči, koje su joj osvjetlale cijelo lice kad bi se nasmijala. Te oči i osmijeh nikad neću zaboraviti". Britanci je dugo nisu voljeli jer su je smatrali krivom za raspad braka tadašnjeg princa od Walesa i princeze Diane i bila je jedna od najomraženijih žena u zemlji.

To se, međutim, s vremenom promijenilo. Prošle godine više od pola Britanaca nije željelo da Camilla ima kraljevsku titulu, a danas se tome protivi samo njih 18 posto. Više od pola, 53 posto, misli da će biti dobra u ulozi kraljice supruge. To je, uostalom, od njih zatražila i pokojna Elizabeta II. u veljači kad je Camilli odobrila da se koristi titulom kraljice supruge kad za to dođe čas.

