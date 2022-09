Kate Middleton izmamila suze na oči djevojčici, ovom gestom odale su počast kraljici Elizabeti

Princeza Kate Middleton još je jednom pokazala svoje veliko srce i brižnu stranu te dokazala svoju titulu jedne od omiljenih članica kraljevske obitelji. Nova princeza od Walesa sa suprugom Williamom u četvrtak je bila u kraljičinoj rezidenciji Sandringham u Norfolku gdje su se okupili brojni građani kako bi odali počast kraljici Elizabeti II.

Među brojnima bila je i djevojčica Elizabeth Sokolovska koja pohađa školu u blizini. Kate je s djevojčicom prvo malo popričala, a onda ju je iznenadila postupkom. Naime, odabrala ju je da s njom položi cvijeće i plišanu igračku korgija, kraljičinih omiljenih pasa.

"Išla sam s njom staviti cvijeće i korgija. Rekla je: 'Što misliš, gdje bismo trebali položiti cvijeće?', a ja sam rekla: 'Trebali bismo ih staviti tamo'", ispričala je Elizabeth koja se potom rasplakala od sreće.

Foto: Toby Melville/REUTERS Britain's Catherine, Princess of Wales, looks at the floral tributes outside Sandringham Estate, following the death of Britain's Queen Elizabeth, in eastern England, Britain, September 15, 2022. REUTERS/Toby Melville/Pool Photo: Toby Melville/REUTERS ''Starija generacija je očito poznavala kraljicu dulje, ali mala djeca, koja nisu, još uvijek su jako dirnuta njezinim odlaskom i stvarno žele dati sve od sebe kako bi proslavili njezin život i nasljeđe da je se nikada ne zaboravi'', rekao je ravnatelj škole Howard Junior School u King's Lynnu, Gregory Hill.

Podsjetimo, iz Buckinghamske palače potvrdili su kako će sprovod kraljice Elizabete II. biti u ponedjeljak 19. rujna u crkvi Westminster Abbey u Londonu.

Kraljica Elizabeta II. preminula je 8. rujna u 97. godini života. Britanska javnost u posljednjih je nekoliko tjedana bila veoma zabrinuta za svoju vladaricu i mogućnost obavljanja dužnosti. Naime, iz Buckinghamske palače prvo su objavili kako je kraljica pod liječničkim nadzorom u u Balmoralu u svojoj vikendici, gdje je boravila neko vrijeme.

Nakon što službeno završi državni pogreb, njezino tijelo će u lijesu biti položeno u Windsoru, odnosno u kapelici St. George, pored njezinog voljenog supruga, princa Philipa. Lijes se trenutno nalazi u Westminster Hallu gdje će biti do sprovoda kako bi se svi štovatelji kraljice mogli od nje oprostiti. Nakon državnog pogreba, lijes će se spustiti u kraljevski trezor uz čitanje svih njezinih titula, a privatni pogreb će biti održan navečer na kojem će nazočiti novi kralj, Charles III. i članovi kraljevske obitelji.

