Nakon povratka iz mirovine slavna glumica prisjetila se početaka: 'Trebala sam biti mula koja će prenijeti drogu'

Glumica Cameron Diaz (49) osam je godina provela u ''mirovini', uživajući u obiteljskom životu sa suprugom, glazbenikom Benjijem Maddenom i kćerkicom Raddix, a onda se odlučila vratiti glumi zahvaljujući ponudi kolege Jamieja Foxxa koju nije mogla odbiti. Cameron je nedavno gostovala u podcastu ''Second Life'', novinarke Hillary Kerr, a otkrila je i neke nepoznate detalje s početka karijere, prije uloge u filmu ''Maska'' koji je je donio svjetsku slavu.

Naime, glumica je u dvadesetima živjela u Parizu gdje je pokušala dobiti posao modela, no financijska situacija nije joj bila baš najbolja.

-Počela sam snimati modne kataloge i zaradila sam dovoljno novca da se preselim u Pariz. Pronašla sam stan koji sam dijelila s djevojkom koja mi je i danas jedna od najboljih prijateljica. Tamo sam provela godinu dana bez da sam odradila ijedan posao. Nisam mogla dobiti angažman ni da mi je život ovisio o tome, a onda sam dobila ponudu. Danas sam gotovo sigurna da sam trebala biti mula koja će prenijeti drogu u Maroko, kunem se Bogom- ispričala je Diaz, a potom se prisjetila događaja u zračnoj luci.

Foto: WP#MVD/ZOJ Benji Madden and Cameron Diaz at Los Angeles International Airport (LAX)Benji Madden and Cameron Diaz at Los Angeles International Airport (LAX)"n"nFeaturing: cameron diaz"nWhere: Los Angeles, California, United States"nWhen: 31 Aug 2015"nCredit: WENN.comWP#MVD/ZOJ/WENN/PIXSELL -Kada sam sletjela u zračnu luku i došla do carine, rekli su mi da otvorim kofer i uspaničila sam se. Bila sam plavuša plavih očiju u Maroku, u poderanim trapericama i čizmama s platformama, raspuštene kose... Poprilično sam se isticala. Rekla sam samo da ne znam, da kofer nije moj i da nemam pojma čiji je- dodala je glumica. Kofer je ostavila na carini te se vratila u Pariz, a iako nikada nije saznala što je u njemu bilo uvjerena je kako je bilo riječ o drogi.

Razočarana glumica vratila se u Pariz, a ubrzo je dobila ulogu koja joj je promijenila život. Redatelj filma ''Maska'' Chuck Russell vidio je audicijsku snimku tada 21- godišnje Cameron iako je uloga glamurozne djevojke mafijaša Tyrella bila namijenjena Anni Nicole Smith.

-Još sam živjela u Parizu, no došla sam u Los Angeles gdje sam imala dečka. Agent mi je rekao da traže glumicu za jednu sjajnu ulogu, rekao mi je da žele Annu Nicole Smith, ali i da razmatraju druge mogućnosti. Pitala sam ga je li skrenuo, jer ja nisam bila glumica. Rekla sam i da imam menstruaciju i da nema šanse da se obučem seksi i glumim nešto- ispričala je glumica, no znatiželja je bila jača od nje te je otišla u Los Angeles gdje je ulogu i dobila.

VIDEO Pukla ljubav poznatog para: Nika Turković i Matija Cvek prekinuli dugogodišnju vezu