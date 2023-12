Nakon pompe oko fotke s Prijović, frizer Božo iskreno: 'Muško sam i tako će ostati'

Zagrebački frizer i pjevač Božidar Pavlić, poznat i po umjetničkom imenu Božo Kralj, na društvenim se mrežama pohvalio fotografijom nakon koncerta Aleksandre Prijović, a fotografija je izazvala veliku pompu u javnosti jer su se svi pitali tko je "atraktivna brineta pored Prijovićke".

"Savršena noć", napisao je Božo pokraj fotografije i dobio brojne lajkove i komentare, a mnogi su pohvalili njegov izgled. Sve je komentirao za portal 24sedam.rs.

- Iskreno, nisam ništa očekivao niti planirao. Otišao sam sa svojim društvom na koncert Aleksandre Prijović jer nju obožavam. Također, njene pjesme slušam konstantno. Slika koja je nastala bila je u stvari rođendanski poklon od moje zaista drage prijateljice, ali nikad ne bih rekao da će privući toliko medijske pažnje - rekao je Božo.

Božidar je još jednom potvrdio da ne planira mijenjati spol.

- Ne smatram za sebe da se oblačim kao žena, oblačim se u ono što mi najviše odgovara i u čemu se osjećam udobno i ugodno. Također, nisam se transformirao niti planiram, muško sam i tako će ostati, ne planiram mijenjati spol, niti se osjećam kao žena - objasnio je frizer.

U razgovoru s nama prošle godine rekao je kako se ne osvrće na negativne komentare.

– Smatram da svaki negativni komentar dolazi od isfrustriranih i nezadovoljnih ljudi te takve komentare ne uzimam k srcu. Meni kada se netko ili nešto ne sviđa, ne volim to javno dijeliti te ostavljam svoje mišljenje za sebe ili sebi bliske osobe, a sve lijepo volim uvijek pohvaliti – istaknuo je Pavlić koji je vrlo brzo shvatio da je drukčiji od okoline. U početku je to prikrivao, no kasnije je shvatio da je najbolje biti onakav kakav jest.

Božo je prisutan i na društvenim mrežama, no ne smatra se influencerom iako voli pratiti trendove.

– Napravio sam svoj TikTok račun na kojem sam često "live". Društvene mreže daju mi mogućnost da budem najbliže sa svojim pratiteljima i trudim se odgovoriti im na sva postavljena pitanja, iskreno i bez zadrške. Nadam se, a i vjerujem da sam dobar primjer mladima koji se još pronalaze te da od mene mogu učiti kako biti svoj – kazao je frizer i glazbenik.

