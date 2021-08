Nakon Olimpijskih igara sin bivšeg ministra postao je miljenik žena: Vrstan je kuhar, obožava LA i još je solo

Za glazbenike je najveći san predstavljati svoju zemlju na najvećem glazbenom natjecanju Eurosongu, a u sportskom svijetu san je predstavljati svoju zemlju na Olimpijskim igrama i odmjeriti snage s najboljima u svom sportu. Taj san u 23. godini ostvario se i Nikoli Miljeniću, hrvatskom reprezentativcu koji je na Olimpijskim igrama u Tokiju nastupio u disciplinama 100 m leptir, 100 m slobodno i 50 m slobodno. U prvom nastupu na Olimpijskim igrama postigao je osobni rekord na 100 metara slobodno rezultatom 49.25 sekundi. Obrazovanje mu je jako važno Možda bi uz bodrenje navijača iz gledališta Nikola postigao još bolje rezultate, jer kako je jednom rekao, voli čuti navijanje i pljesak iz publike, a najvjerniji navijači su mu tata Orsat, bivši ministar pravosuđa, sada suradnik predsjednika RH Zorana Milanovića, mama Morana, sestra Marija (15), brat Lovro (19) te djed koji redovito prati sva Nikolina natjecanja i rezultate. Nikola je nedavno diplomirao na University of California (USC).

– Diplomirao sam međunarodne odnose i ekonomiju, a sada sam upisao magisterij iz poduzetništva i inovacija, i to u jednom od top 10 programa u Americi – ispričao nam je prije odlaska u Tokio. Prije upisa na fakultet dvoumio se između studija prava i medicine i akademsko obrazovanje za njega je oduvijek bilo važno jer je svjestan da nakon plivačke karijere mora imati dobro uporište i u nekom zanimanju jer, za razliku od nogometa i sličnih sportova, tijekom plivačke karijere ne može se zaraditi za bezbrižnu mirovinu. – Ovo je za plivače najbolji put. Treniraš, natječeš se i studiraš. S obzirom na to da novca u plivanju nema, važno je imati kvalitetnu opciju za karijeru nakon plivačke karijere. Nije dobro baviti se samo plivanjem jer vam se može dogoditi da vaši vršnjaci dobivaju poslove, a vama je posao plivanje, od kojeg ne možete zaraditi. Ovako ću imati diplomu i plivat ću toliko dugo koliko mi se bude htjelo – rekao nam je nedavno. Nikola živi u Los Angelesu, u gradu po njegovoj mjeri.

– Živim bez roditelja, imam svoj mir i živim s prijateljima. Život u Los Angelesu je odličan, uvijek je sunčano i vruće što mi odgovara, nema boljeg od LA-a to je doista “City of the Angels”. Mogu ići na plažu kad god hoću, družim se s puno prijatelja, kako stranaca tako i Hrvata – rekao je nedavno Nikola u jednom intervjuu. Kada mu to obveze na fakultetu i plivački raspored treninga dopuste, Nikola putuje Amerikom, a tijekom studentskog života naučio je i kuhati i navodno mu jako dobro ide. – S obzirom na to da sam prvih mjeseci nakon dolaska u SAD nabacio nekoliko kilograma viška, odlučio sam naučiti kuhati. Pripremam losos na više načina i majstor sam roštilja – izjavio je za Gloriju. Ubrzo nakon što je objavljeno da nas Nikola predstavlja na Olimpijskim igrama, zaokupio je pažnju brojnih dama koje su ga na društvenim mrežama prozvale trenutačno najzgodnijim hrvatskim sportašem. Iako mu preko društvenih mreža sigurno pristižu brojne ljubavne ponude, Nikola kaže da još uživa u solo statusu i ne žuri se pronaći djevojku, a priznaje da ga osvojiti mogu nasmijane i zabavne djevojke. Ne smeta mu što se komentira njegov izgled.

Propustio je maturalac Kada je riječ o teretu prezimena koje nosi, ističe da u sportskom životu nije osjetio taj teret, ali zato ga je osjetio tijekom srednjoškolskih dana. Kaže da zbog prezimena nekim profesorima nije bio omiljen, ali to nije stalo na put njegovim uspjesima tijekom srednje škole. Zbog plivačkih natjecanja i treninga propustio je maturalac i dodjelu diploma na sveučilištu. – Propustio sam ekskurziju jer ravnatelj škole nije htio pomaknuti putovanje za tjedan dana iako su se svi ostali složili s pomicanjem datuma i propustio sam dodjelu diploma jer sam u to vrijeme bio na Europskom prvenstvu – kazao je Nikola. U kojem smjeru će njegova karijera ići nakon plivanja još ne razmišlja i trenutačno uživa u odmoru na Jadranu. Telefonski broj koji je dosad koristio je isključen i očito želi napuniti baterije za nove akademske i sportske izazove koji ga čekaju.