Nakon optužbi o navodnoj provali Danke Derifaj u Thompsonovu kuću oglasio se RTL

Nakon navodnih optužbi kako je sa snimateljem provalila u Thomposnovu kuću, te mu šetala po krovu oglasili su se i s RTL-a.

- Reporterka Danka Derifaj bila je na novinarskom zadatku koji je od javnog interesa, te svojim postupcima nije prekršila niti jedan zakon. Sve što je otkrila možete pogledati 23. kolovoza u našem istraživačkom magazinu „Potraga“ od 19.20 sati - odgovorili su nam iz službe komunikacija RTL-a.

Odmah nakon što je u javnost izašla objava kako je navodno provalila u Thompsonovo dvorište, na Facebooku se oglasila i Danka Derifaj.

- Obzirom da se fake news širi brzinom požara, ukratko: Radilo se, naravno, o novinarskom zadatku, a ne provali. Popeli smo se na krov susjedne zgrade, u suvlasništvu ljudi koji u njoj žive, a poveo nas je predstavnik njihovih stanara, Branko Miodrag, jer je to bio jedini način da nam pokaže kako u stvarnosti sada izgleda njihov krov nakon što ga je Marko Perković pretvorio u svoje dvorište, iako se nalazi na susjednoj čestici od njegove - napisala je Derifaj.

Podsjetimo, kako piše portal narod.hr u četvrtak u ranim popodnevnim satima došlo je do navodne provale u Thompsonovu kuću, a na objavljenoj slici nadzornih kamera vidi se kako su na bazen na katu njegove kuće popeli se novinarka RTL-a Danka Derifaj sa snimateljem, te Thompsonov susjed Branko Miodrag. U trenutku navodne provale, kako Narod.hr doznaje od osoba bliskih obitelji, u kući su bile same 11-godišnje blizanke i 15- godišnji sin Perkovićevih, troje od njihovih petero djece. Thompsona i suprugu nazvala su prestrašena djeca opisujući da po terasi, koja se nastavlja na njihovu dnevnu sobu, hodaju dva muškarca i žena, obilaze oko bazena, približavaju se ulazu u dnevni boravak. Thompsonova je supruga, Sandra, jureći kući, pozvala policiju. Thompson se u to vrijeme nalazio u Čavoglavama. Po dolasku policije napravljen je zapisnik. Na jednoj se snimci objavljenoj na narod.hr vidi kako Miodrag pomaže Derifaj da se ljestvama iz prizemlja popne na terasu Thompsonove obiteljske kuće i prijeđe ogradu terase. Druge dvije snimke pokazuju kako se Derifaj, Miodrag i snimatelj šeću po Thompsonovoj terasi, travnjaku, oko bazena, razgledavaju i snimaju, kao da se ne nalaze na privatnoj terasi i u vrtu privatne kuće.

Policija nam je na potvrdila kako se nije radilo o provali.

"U odnosu na upit obavještavamo Vas kako jučer na tom području nismo zabilježili kazneno djelo teške krađe s provaljivanjem. Policijski službenici u poslijepodnevnim satima na navedenom području postupali su po dojavi, izašli na teren, obavili potrebne provjere i razgovore, te iz svega provedenog nisu utvrđeni elementi prekršaja niti kaznenog djela koje se progoni po službenoj dužnosti", stoji u odgovoru policije.

