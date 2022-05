Povratak svjetskih zvijezda u Hrvatsku: Očekuje nas uzbudljiva koncertna sezona!

Nakon pauze od dvije godine strane glazbene zvijezde ovog su se proljeća polako počele vraćati u Hrvatsku. Prvi veliki inozemni koncert gledali smo 25. travnja u maloj dvorani Doma sportova, gdje su pred skoro 4000 gledatelja nastupili škotski rock-velikani Franz Ferdinand i izveli 21 veliki hit iz svoje karijere.

Rasprodan je koncert skupine Dead Can Dance, jedinstvenog glazbenog fenomena i jedne od najvažnijih svjetskih world music skupina, a u Hrvatskoj će prvi put nastupiti 10. svibnja ove godine u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog. Skupina djeluje već 41 godinu, a domaća će publika napokon imati priliku uživati u bezvremenskom i magičnom zvuku Dead Can Dancea u za ovu priliku idealnom, intimnom okruženju dvorane Lisinski. U Zagreb će tako u sklopu turneje Europa 2022. stići dvadeset članova Dead Can Dance karavane, a njezinih sedam glazbenika gledat ćemo na pozornici Lisinskog.

Britanske rock-legende Skunk Anansie dolaze u Dom sportova 13. svibnja, na drugi dio velike slavljeničke turneje "25 Live @ 25". Povratak u Zagreb obilježit će najvažnije pjesme iz njihova repertoara, uključujući singlove poput "Hedonism", "Weak", "I Can Dream", "Twisted", "Charlie Big Potato", "Secretly", "Because Of You", "Brazen (Weep)", "Charity", "Tear The Place Up", "Secretly", "The Skank Heads", "Yes It's Fucking Political" te posljednje hitove "What Do You Do For Love" i "This Means War". Prema recenzijama turneje taj bend utjelovljuje moć rocka te i dalje pokazuje najbolje od sebe.

Ljetna pozornica

The Smile, novi bend koji čine Thom Yorke i Jonny Greenwood iz Radioheada i Tom Skinner iz Sons of Kemet, upravo u Zagrebu otvara svoju premijernu europsku turneju koncertom koji će se održati 16. svibnja 2022. u Hali Zagreb. Hrvatska će tako postati polazišna točka turneje u sklopu koje će novi bend održati više od 30 koncerata, a već je svojim prvim singlovima i nastupima izazvao veliku pozornost pa je njihov budući album već proglašen 'najiščekivanijim izdanjem godine'. Yorke i Greenwood, kreativna okosnica Radioheada, jednog od najutjecajnijih bendova današnjice, pozvali su u The Smile Toma Skinnera, bubnjara benda Sons of Kemet, čiji je prošlogodišnji album "Black To The Future" bio visoko na listama najboljih albuma 2021. godine.

Legendarni heavy metalci Iron Maiden za nastavak svjetske turneje "Legacy of the Beast" pripremaju se u Splitu u dvorani Lora, a prvi koncert na turneji koju su prije dvije godine morali prekinuti zbog pandemije koronavirusa održat će 22. svibnja u Zagrebu. Potom će u europskom dijelu turneje uslijediti još 28 koncerata u nizu gradova do kraja srpnja. Iron Maiden je 1975. godine osnovao basist i glavni kompozitor grupe Steve Harris u istočnom Londonu, a mnogi ih smatraju najvećom heavy metal grupom u povijesti te jednim od najutjecajnijih i najpopularnijih bendova uopće.

U Zagreb 27. svibnja dolazi Dream Theater, jedan od najvažnijih bendova prog-rock žanra, u sklopu svoje turneje Top Of The World na kojoj promoviraju album "A View From The Top Of The World". U 30 godina karijere ovo im je već petnaesto glazbeno izdanje na kojemu i dalje istražuju svoje granice. Bend je ostao vjeran zvuku koji im je tijekom godina donio milijune obožavatelja.

U Umag se vraća i Sea Star festival, koji će u Stellu Maris ponovno dovesti neke od najvećih zvijezda današnjice. Najpoznatija je Iggy Azalea, glazbenica iza koje na društvenim mrežama stoji više od 35 milijuna ljudi, a surađivala je i s najvećim glazbenim imenima kao što su Britney Spears, Jennifer Lopez i Ariana Grande. Uz Iggy, svoj su dolazak u umašku lagunu Stella Maris 27. i 28. svibnja potvrdili i srpska predstavnica na Euroviziji Konstrakta, prva trap dama regije Senidah, internacionalna techno zvijezda podrijetlom iz Slovenije Brina Knauss i jedan od vodećih novih artista regije Z++. Svi se oni pridružuju fantastičnom line-upu prvog velikog festivala 2022. na kojem sudjeluju Amelie Lens, Dubioza Kolektiv, Meduza, Topic, Umek, Buč Kesidi, Vojko V, Tijana T, Farrago, Kuku$ i mnogi drugi.

U koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski u Zagrebu će u nedjelju 29. lipnja nastupiti jedna od najvećih talijanskih pop-zvijezda – Zucchero, koji će publici predstaviti koloplet svojih najvećih hitova. Umjesto najavljenog nastupa prošle godine na INmusic festivalu, sa solo-projektom Nicka Masona iz Pink Floyda pod nazivom Nick Mason Saucerful Of Secrets publika će se upoznati 31. svibnja na Zagrebačkom velesajmu. Bend izvodi skladbe iz rane faze Pink Floyda, a zanimljivo je da u njemu nastupa i Gary Kemp, gitarist i autor Spandau Balleta.

Jedna od najvećih pop-zvijezda novije generacije, Novozelanđanka hrvatskih korijena Lorde, premijerno će nastupiti u ovom dijelu Europe, i to na šibenskoj tvrđavi sv. Mihovila 18. i 19. lipnja, a oba su koncerta rasprodana. Višestruka dobitnica Grammyja i jedna od najmlađih izvođačica koja je osvojila međunarodne ljestvice podsjetit će na neke od svojih megahitova s prva dva albuma, ali i predstaviti novo studijsko izdanje "Solar Power".

Od ponedjeljka 20. lipnja do četvrtka 23. lipnja na zagrebačkom će se Jarunu nakon dvije odgode održati 15. INmusic festival. Prvog dana nastupaju Killers, Fountaines DC, Idles i drugi, a u utorak 21. lipnja stižu Nick Cave & The Bad Seeds, White Lies, Amadou & Mariam… Trećeg dana festivala nastupaju Deftones, Gogol Bordello, Sleaford Mods i ostali, a prvi put organiziran je i četvrti dan, kad će festivalske setove imati Kasabian, Roisin Murphy, Rival Sons i drugi.

Engleski alt-rock velikani Placebo vraćaju se u Zagreb, i to na omiljenu gradsku pozornicu ŠRC-a Šalata u ponedjeljak 27. 6. 2022. Nakon sada gotovo petogodišnje pauze od koncertnih aktivnosti, tijekom koje su u studiju radili na novim pjesmama, Placebo će se ovoga ljeta vratiti na velike pozornice svjetskih festivala. Upravo će Zagreb biti jedna od postaja koja će među prvima čuti kako nove pjesme zvuče, a bend će fanove na Šalati podsjetiti i na prebogat katalog hitova iz cijele karijere. Poznati po androginom imidžu frontmena Briana Molka, glam-rocku i sirovim punk-gitarama, Placebo je u dva desetljeća postao jedan od najpoznatijih rock-bendova današnjice s više od 12 milijuna prodanih primjeraka albuma diljem svijeta.

Grupa Simple Minds 30. lipnja dolazi u Zagreb u sklopu svjetske turneje "40 Years Of Hits". Osam godina nakon što su rasprodali Malu dvoranu Doma sportova, škotski rock-velikani vraćaju se u Zagreb, gdje će na Šalati obilježiti četiri desetljeća rada koncertom koji će sadržavati njihove najveće hitove poput "Don't You (Forget About Me)", "Alive & Kicking", "Belfast Child", "Mandela Day" i "Promised You A Miracle".

David Coverdale povest će legendarni hard-rock bend Whitesnake na veliku svjetsku oproštaju turneju koja će trajati cijelu 2022., a Zagreb će ga imati prilike vidjeti u subotu 2. srpnja na stadionu Šalata. Kao gosti će im se pridružiti Steel Panther. Coverdaleu, frontmanu ovih rock-divova, ovoga puta pridružit će se i talentirani Dino Jelusić, novi član Whitesnakeove touring postave. Dino je postigao golem uspjeh članstvom u legendarnom hard-rock bendu, jednom od najvećih svih vremena. Neumorni britanski rockeri s više od četiri desetljeća rada, 13 studijskih albuma i multi-platinastih izdanja ostaju jedan od najprepoznatljivijih bendova današnjice. Grupu Whitesnake 1978. osnovao je David Coverdale, jedan od najvećih rock-vokala u povijesti, netom nakon odlaska iz benda Deep Purple, a do danas drži poziciju frontmena.

Jedan od najuspješnijih rock and roll bendova na svijetu, grupa Kiss, u okviru svoje turneje "End of the road" 9. srpnja 2022. održat će koncert u Areni Zagreb! Nakon epske i dobro dokumentirane 45 godina duge karijere, koja je pokrenula eru rock and rolla, bend je 2019. godine započeo svoju posljednju turneju. Poznati po svojim maskama i specijalnim kostimima koji su postali njihov zaštitni znak, Kiss desetljećima opravdavaju svoju titulu tvoraca najboljih rock and roll showova i spektakla. Članovi The Rock & Roll Hall of Fame, koji su prodali više od 100 milijuna primjeraka albuma širom svijeta, izjavili su da ovu turneju posvećuju milijunima svojih obožavatelja koji ih podržavaju više od 40 godina.

Poznata svjetska jazz-glazbenica Diana Krall dolazi u zagrebačku koncertnu dvoranu Vatroslav Lisinski 12. srpnja. Bit će to njezin četvrti nastup u Hrvatskoj nakon koncerata u Splitu, Zagrebu i Opatiji u posljednjih dvadesetak godina.

Na opatijsku ljetnu pozornicu 18. srpnja dolazi jedna od najvećih živućih legendi, veliki šarmer i genijalni performer Tom Jones. Velški glazbenik na sceni je više od 50 godina, a u Hrvatskoj je posljednji put nastupio 2019. u Dubrovniku. Tom Jones je u karijeri objavio 41 studijski album, a uz to ima 20 videoalbuma, pet live izdanja i 16 kompilacija. Glazbene kritičare posebno su, što produkcijski, što izvedbom, oduševila posljednja tri što je samo potvrda da Tom Jones s pravom nosi titulu jednog od najpopularnijih izvođača u povijesti glazbe.

Psihodelični australski rock-majstori King Gizzard & The Lizard Wizard premijerno dolaze u Hrvatsku, i to 2. i 3. kolovoza 2022. na tvrđavu sv. Mihovila u Šibeniku. Kako je bend poznat po konstantnom mijenjanju set-liste i nepredvidljivim nastupima, može se očekivati da će u Šibeniku izvesti nešto slično.

Arctic Monkeys vraćaju se u Hrvatsku što označava i njihov povratak na pozornice nakon turneje Tranquility Base Hotel & Casino koja je završila 2019. godine. Koncert četvorke iz Sheffielda održat će se 16. kolovoza 2022. u pulskoj Areni. Alex Turner i bend sljedeće godine planiraju nekoliko odabranih koncerata usred ljeta, i to u Hrvatskoj, Češkoj, Turskoj te Bugarskoj, pa je tako i Pula stigla na popis odabranih destinacija. Baš kao i u slučaju koncerta Foo Fightersa, karte za taj nastup rasprodane su prvog dana.

U subotu 27. kolovoza na Zagrebački velesajam dolaze Pixies. Bit će to njihov četvrti zagrebački nastup, a prvi, u Kulušiću 1989., mnogi svrstavaju u jedan od ponajboljih koncerata koji su održani u Zagrebu.

Uriah Heep, jedan od najvećih britanskih rock-bendova, dolazi u zagrebačku Malu dvoranu Doma sportova u utorak 25. listopada 2022. u sklopu svoje turneje kojom obilježava 50 godina karijere. Jedan od najcjenjenijih bendova, Uriah Heep čvrsto i nemilosrdno na životu održava tradiciju originalnog progresivnog hard-rocka. Nastali u vrijeme zlatnog doba glazbe, Uriah Heep je od 1969. naovamo kao dio postave koju još čine Led Zeppelin, Black Sabbath i Deep Purple zaslužan za prepoznatljivost žanra.

The Cure, jedan od najvažnijih bendova alternativne rock-glazbe prvi put u svojoj 42-godišnjoj karijeri održat će samostalni koncert u Hrvatskoj. Koncert najavljen za 27. listopada 2022. u Areni Zagreb dio je turneje The Cure Tour Euro 22, na kojoj će održati 44 koncerta u 22 zemlje. Publika u Zagrebu imat će priliku u 135-minutnom nastupu čuti i nove pjesme s albuma koji bi trebao izaći prije početka turneje, a donijet će novih 67 minuta jedinstvenog The Cure zvuka. Naime, posljednji album The Curea "4:13 Dream" izašao je 2008. godine.

