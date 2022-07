Najtužnija princeza na svijetu zabrinula javnost novom objavom, izgleda kao da je iza rešetaka

Princeza Charlene od Monaka (44), koju mnogi znaju kao najtužniju princezu na svom je službenom Instagram profile objavila svoj portret iz nove NTF kolekcije i ponovno zabrinula javnost. Naime, brojni obožavatelji primijetili su kako portret izgleda kao da je smještena iza rešetaka iako se Charlene u posljednje vrijeme trudi pokazati kako je sve u najboljem redu.

Riječ je o NFT djelu umjetnika Junaida Sénéchala-Senekala, a koji je napravljen za zakladu princeze Charlene, koja pomaže i osigurava hranu za djecu u Južnoafričkoj republici. Portret izgleda kao da je njezino lice razlomljeno na kvadrate pa tako izgleda kao da je iza zatvorskih rešetki što su primijetili brojni pratitelji koji su ostavili komentare ispod objave.

''Ne sviđa mi se što vas vidim tako, iza rešetaka'', ''Jako je dobro napravljeno i ima priču, ''Vidi se i ta rastresenost. Nadam se da ćeš pronaći unutarnji mir'', samo je dio komentara.

Inače, princeza se u posljednjih godinu dana borila sa zdravstvenim problemima te je bila odvojena od obitelji, a nakon povratka palača je potvrdila da se zarazila koronavirusom.

Njezin suprug, princ Albert (54) nedavno je u u razgovoru za Journal de Dimanche progovorio je o njihovom braku te kako je razdvojenost bila pravi test, kako za njih tako i za njihovu djecu, princa Jacquesa i princezu Gabriellu. Istaknuo je kako je njezin povratak iz Južnoafričke Republike u Monako ''najbolja stvar koja se mogla dogoditi'' te kako je njegova supruga u proteklih nekoliko godina puno propatila i prošla težak period te bila odvojena od obitelji.

- Princeza nam je jako nedostajala i zle glasine samo su nas povrijedile. No uspjeli smo opstati zajedno, unatoč udaljenosti, jer smo često razgovarali. Danas je Charlene ponovno s nama i to je najbolja stvar koja se mogla dogoditi. Ona je bolje i napokon možemo provoditi vrijeme zajedno. To je pravo olakšanje, ali i sreća za sve nas. Ovo je bio test posebno za moju suprugu, koja je jako patila i proživjela teška vremena, daleko od svoje obitelji. Test i za našu djecu i za mene- kazao je Albert.

Podsjetimo, supruga princa Alberta prošle je godine bila je podvrgnuta operaciji u Južnoj Africi, a u studenome je bila i hospitalizirana radi iscrpljenosti. Tamo je ostala nakon službenog posjeta jer joj je dijagnosticirana kronična upala sinusa te joj nije bio preporučljivo putovanje kući. U studenome se napokon vratila u Monako, a ubrzo ga je i napustila jer je završila u Švicarskoj radi iscrpljenosti. Palača je njezino povlačenje iz javnosti objasnila njezinim zdravstvenim problemima.

Princeza se profesionalno bavila plivanjem te je nastupila i na Olimpijskim igrama. Princa Alberta je upoznala 2000. godine, a vezu su obznanili 2006. godine. Dodajmo da se za vrijeme liječenje znala povremeno javiti preko društvenih mreža i to za blagdane te je na ovaj način i suprugu čestitala godišnjicu braka.

