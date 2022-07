Kličkova bivša zaručnica progovorila o paklu ovisnosti: 'Bila sam u ciklusu samouništenja'

Glumica Hayden Panettiere (32), bivša zaručnica legendarnog boksača Vladimira Klička (46) progovorila je o ovisnosti o alkoholu i opijatima koja ju je zamalo koštala karijere, ali i života. Kada je imala samo 15 godina ljudi iz tima počeli su joj nuditi kako kaže ''tablete za sreću''.

-Trebale su me činiti živahnom tijekom intervjua i izlazaka na crveni tepih. Nisam imala pojma da je to stvar koja će otvoriti vrata moje propasti. Uvijek kad sam mislila da sam dotaknula dno, otvarala su se vrata novih zamki- ispričala je glumica za magazin People.

Kada je bila na vrhuncu slave, Hayden je počela konzumirati sve više opijata i alkohola, a ujutro kada se probudila nije mogla normalno funkcionirati bez alkohola, postao je neto bez čega nije mogla živjeti. Upravo je ovisnost razlog kraha njene ljubavi s Kličkom.

-Nije želio biti u mojoj blizini. Nisam ni ja željela biti u svojoj blizini. Bila sam u ciklusu samouništenja- kazala je glumica, a prije četiri godine donijela je odluka da njezina kći Kaya (7) ode živjeti s ocem.

-Bile su to zaista teške godine. Postojala je samo siva boja u mom životu. Bila je to najteža stvar koju sam ikad morala učiniti, ali htjela sam joj biti dobra mama, a to ponekad znači pustiti- objasnila je glumica.

Hayden je prošle godine oboljela od žutice, a prijetilo joj je otkazivanje jetre te je otišla na osmomjesečnu rehabilitaciju.

-Uložila sam puno rada u sebe i morala sam biti spremna biti nevjerojatno iskrena. Ali ne žalim ni zbog onih najružnijih stvari. Sada se osjećam nevjerojatno. Kao da imam drugu priliku- ističe glumica, a sada se vratila na set kako bi ponovno utjelovila lik Kirby Reed u novom nastavku filma ''Vrisak'' te surađuje s Hoplom Internationalom, dobrotvornom organizacijom koju je osnovala u ožujku, a čija je misija prikupljanje sredstava za Ukrajinu.

