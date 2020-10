Najteži kandidat nove sezone ima preko 200 kg, a zbog debljine je platio brojne kazne

U večerašnjoj prvoj emisiji pete sezone „Života na vagi“ gledateljima se predstavilo 16 kandidata koji će naredno razdoblje provesti u kući smještenoj u Staroj Kapeli te će uz pomoć trenera Maje Ćustić i Edina Mehmedovića, kao i nutricionistice Martine Linarić pokušati promijeniti svoj život.

Prva je na vagu stala Splićanka Maja Milan, koja kaže da joj je glavna prehrana bila iz pekara i fast food. Najviše se udebljala u vremenu kad je radila kao dostavljačica hrane jer je prečesto jela, a priznaje i da je znala „krasti“ hranu koju dostavlja. Vaga joj je pokazala 138,6 kg, što ju je iznenadilo jer kaže da je to četiri kilograma više nego kad se vagala mjesec dana prije. Njezin cilj je doći do 85 kg.

Marica Korolija je trenerica djeci i kaže da je često trpjela uvredljive komentare, često i od kolegice iz drugog tima, koja joj je znala dovikivati da je debela krava. Htjela bi djeci koju trenira biti uzor i u ponašanju, ali i izgledom. Trenerskim poslom počela se baviti prije 11 godina, nakon što je prestala igrati nogomet jer je zaradila sportsku ozljedu. Od tog je trenutka i počelo njezino debljanje.

„I dalje iznutra osjećam da sam ona stara Marica koja rastura. Dok se ne pogledam u ogledalo. Trebam pomoć i nije me sram to priznati“, kazala je. Presudan trenutak kad je shvatila da ne može nastaviti istim tempom bio je kad je dobila fotografije s nećakinjinog krštenja na kojima je primijetila da je zauzela pola obiteljske fotografije. Njezina početna težina, ona s kojom je ušla u show je 134,1 kg.

Splićanka Zdravka Kapetanović kaže za sebe da je strastvena navijačica Hajduka i redovita je posjetiteljica sjeverne tribine na Poljudu. Kaže da je sputana i zarobljena u svom tijelu, ali za to krivi samo sebe. Radi u Centru za autizam, a ima i igraonicu za djecu. U „Život na vagi“ je došla sa 123 kilograma.

Petra Čorbić dolazi iz Karlovca, a njezina najveća zanimacija su psi i igranje igrica. Voli otići u drugi svijet jer tako može biti ono što zapravo nije i u tom svijetu nikoga nije briga kako izgleda. Ne voli se družiti s ljudima jer smatra da je ocjenjuju prema izgledu i da se s njom svi druže iz sažaljenja. Tata joj je umro prije 13 godina, a bolovao je od psihičke bolesti. Majka joj je bolovala od raka štitnjače, ali je nadišla bolest i Petra kaže da joj je ona najvažnija osoba u životu. U školskoj dobi je trpjela razne uvrede, ali je boravila i u klinici kako bi skinula kilograme i tada je izgubila 26 kg. Na prvom vaganju u „Životu na vagi“ Petra je imala 144,3 kg.

„Ne volim sebe, ne volim svoje tijelo i gadi mi se kad me netko dira po tijelu. Ne znam tko je izmislio da se treba grliti“, kaže Petra.

Danijel Mihaljčić bavi se dizajnom interijera, za sebe kaže da je estet, a velika želja mu je putovati svijetom i vratiti se na Akademiju likovnih umjetnosti. Bavio se sportom dugo vremena, a prije dvije godine osvijestio je da se počeo jako debljati. Motivacija za prijavu bili su mu rezultati bivših kandidata. Na prvo vaganje došao je sa 192,2 kg.

Vijoleta Taleski svoj je ugostiteljski objekt zatvorila kako bi mogla sudjelovati u „Životu na vagi“. Najviše je deprimira što ne može trčati za svojim unukom. Vijoleta je prije više od 20 godina bila miss Velike Gorice i tad je, kao i sad, uživala veliku pažnju muškaraca. Za sebe kaže da je koketna, ali da uvijek pobjegne kad joj se netko previše približi.

Iza sebe ima jedan brak, a kaže da ju je jako povrijedilo kad je njezin suprug otišao od nje s drugom ženom, koja je tada imala 48 godina, dok je ona imala 30. Vijoleta je na vaganju imala 120,9 kg, a njezini prijatelji su uvjereni da će ona biti pobjednica showa.

Najmlađa kandidatkinja u showu je Matea Cakić, studentica japanskog i korejskog jezika. „Nakon što mi je majka počinila suicid, otišla sam u London i Dublin jer nisam htjela biti nikome na teret“ kazala je Matea i šokirala druge kandidate, ali i voditeljicu Marijanu Batinić. Kaže da se s tim teško nosila te je svu tugu liječila hranom i u tom se razdoblju udebljala više od 30 kilograma.

„Kad sam živjela s mamom i bratom, bili smo jako siromašni, svašta smo radili da bismo preživjeli, a sve dobro smo nagrađivali hranom“, prepričala je Matea koja je na vaganju imala 141,3 kg.

Ana Solarević je zbog svog supruga iz Splita preselila u Retkovce, mjesto u Slavoniji.

„U Dalmaciji mi je bilo teže biti pretila osoba jer su se svi izrugivali, a u Slavoniji su me drugačije doživljavali jer uglavnom svi imaju problema s kilogramima“, kazala je Ana, koja ima želju svima pokazati da se može promijeniti. Bojala se stati na vagu jer nitko, pa čak ni njezin suprug, ne zna koliko ona zapravo ima kilograma. A vaga je pokazala čak 170,2 kg.

„Nikad nisam sa suprugom ni razgovarala o tome koliko kilograma imam jer osjećam stid“, priznala je Ana.

Olivera Franjić dolazi iz Knina, učiteljica je razredne nastave a diplomirala je na temi o tjelesnoj kulturi i zdravoj prehrani, što smatra pravom ironijom. Njezina kći prošle je godine izgubila 24 kilograma i zapravo joj je dobar primjer da se sve može kad se hoće. Oliveri je vaga pokazala 157,1 kg.

Danijel Tomin kaže za sebe da je „lini Dalmatinac“ koji ne pomaže nimalo svojoj supruzi i da je zapravo cijelo vrijeme u stanju „fjake“. „Moj sin mi je uzor jer je u godinu i pol dana skinuo 70 kg potpuno sam“, pohvalio je svog sina Tončija. Kćer je, pak, kaže tatina buca i priznaje da je on kriv za to.

„ Ja donosim smeće od hrane u kuću i moja kći to jede. Sa svojom lijenošću sam je upropastio“ priznao je Danijel, koji je na prvom vaganju imao 191,1 kg.

Iz Makarske dolazi kandidatkinja Ljubinka Pejković, majka dviju kćeri. „Morala sam raditi i po 16 sati da bih djecu prehranila, a zbog toga nisam ni vidjela kako moja mlađa kći odrasta. One su mi sve“, kazala je Ljubinka koja nakon rastave više nije nikad tražila partnersku ljubav. Počela se debljati kad je 2007. godine završila na dva mjeseca u bolnici te je u tom vremenu nakupila čak 15 kg. Ljubinki je vaga pokazala 113,8 kg.

Boris Bonić dolazi iz Dubrovnika, a počeo se debljati u ratu, kad je 1993. izgubio nekoliko kolega. Nedavno mu je preminuo otac, a njegova želja je bila da smršavi i da se ne razboli pa mu želi tu želju ostvariti. Živi s majkom i sestrom, koja je 100 postotni invalid i zahtijeva brigu. Kaže da se deblja jer cijeli dan ne jede ništa i onda sve nadoknadi navečer, a iako je svjestan svega, priznaje da bez pomoći ne može postići rezultat. Njegova početna težina u „Životu na vagi“ je 172,7 kg.

Ante Miletić dolazi iz Splita i u mladosti se bavio sportom, a pravi stres je doživio kad je na svadbi njegova majka doživjela moždani udar i nakon deset dana umrla. On je tada imao svega 12 godina.

„Po drugu dicu je u školu dolazila mater, a po mene nije doša niko“, ispričao je Ante i otkrio da je platio dosta prometnih kazni jer se ne može zavezati pojasom u automobilu. Njegova supruga kaže kako provodi malo vremena sa sinom jer se ne može dugo kretati i biti aktivan. Ante je ujedno i najteži kandidat ove sezone sa svojih 200,7 kg.

Iz Županje dolazi Dominik Kračun, koji radi kao dostavljač, a ima i svoj OPG. Kaže da su mu kilogrami otežali druženje s prijateljima iz djetinjstva, a nailazio je i na brojne zlobne komentare, poput onog da je svinja debela.

„Moj problem je što sam to sve osobno shvaćao pa sam se počeo fizički obračunavati s ljudima“, otkrio je Dominik, koji ima 162,6 kg. Otkrio je i da smatra da je djevojkama u današnje vrijeme najvažnije kako netko izgleda i da često traže samo materijalno, a on ne želi takav odnos.

Matej Petrović ima 26 godina, a bavio se rukometom sve dok nije otišao u Njemačku, gdje je mislio posvetiti se više rukometu, ali je zapravo postajao sve neaktivniji. Kilogrami su se počeli nakupljati pa je tako u četiri godine skupio više od 60 kilograma. U posjet mu je prije ulaska u izolaciju „Života na vagi“ došao i trener Edo, koji još uvijek aktivno igra rukomet i koji mu može biti motivacija.

Njemu je vaga pokazala 152 kg, a cilj mu je pasti ispod 100 kg.

Matea Ilinčić posljednja je kandidatkinja koja je išla na vagu, a ona je pokazala 103,1 kg, što ujedno znači i da je najmanje teška kandidatkinja. Matea je kroz suze priznala da je do drugog razreda srednje škole bila mršava djevojka, ali je onda završila u psihijatrijskog bolnici te se udebljala od lijekova.

„Razlozi su bili obiteljske svađe i rastava roditelja. Ne znam jesu li mi ikad rekli 'oprosti'“, kazala je Matea, a Marijana ju je pohvalila jer je prva kandidatkinja koja je kroz sve sezona showa priznala da se udebljala zbog korištenja antidepresiva.

„Najveća potpora su mi bili moja teta i sestra, a nedavno smo doznali da je sestra trudna i stvarno bih htjela dočekati nećakinju ili nećaka mršava“, kazala je Matea.

Na kraju su se kandidati upoznali i s činjenicom da su ukupno teški 2417,7 kg, a pred njima je prva noć u predivnoj slavonskoj kući i upoznavanje s trenerima, ali i novom voditeljicom. Kako je to proteklo, gledatelji RTL-a mogu saznati u ponedjeljak u 21 sat!