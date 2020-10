Gledatelji 'Superpara' negoduju zbog finala: 'Razočarana sam i to jako'

U finalu druge sezone RTL-ove zabavne emisije „Superpar" borili su se Ratka i Gordon, Dolores i Anton, Nikolana i Marko te Marijeta i Balcano, a titulom 'Superpara' okrunili su se Ratka i Gordon. Par iz Slatine osvojio je 117,494 kune, a odmah nakon završetka emisije gledatelji su počeli komentirati pobjednike na društvenim mrežama.

I dok su neki oduševljeni novim hrvatskim 'Superparom' bilo je i onih koji smatraju da Rajka i Gordon ne zaslužuju pobjedu te da ona trebala završiti u rukama Dolores i Antona. No, osim na ishod finala mnogi su se požalili i na finalni zadatak koji je prema njihovom mišljenju bio daleko lakši od zadatka u prvoj sezoni.

- Da li sam ja jedina razočarana težinom i dužinom zadatka? Ova i prošla sezona, nebo i zemlja - napisala je jedna gledateljica na Facebook stranici showa, a ispod njezinog komentara odmah su se počeli javljati istomišljenici.

"Ovo je nedovršena priča", "I ja sam razočarana i to jako...prva sezona je bila puno bolja i jako tezi zadatci...pogotovo finalni zadatak.Smatram da nije fer", "I ja razočarana....sve čekam bit će još nešto poslije torte.. kad ono to je to!!", "Prva sezona je bila puno teža", poručili su.

Foto: Facebook

Inače, nakon pobjede oglasio se i Gordon i zahvalio svima na podršci. - Hvala ljudi na toliko ljubavi, podrške i inspiracije, divni ste. Puno nam znači da nas prihvaćate ovako drugačije i baš ste nas dirnuli! - napisao je novopečeni pobjednik.