FOTO Mirela Holy snimljena sa samozatajnim partnerom Sinišom u opuštenoj šetnji

Jedna od poznatih osoba koja je subotnje prijepodne odlučila provesti na zagrebačkoj špici je i bivša ministrica zaštite okoliša i prirode Mirela Holy (51). Objektivi kamera političarku su uhvatili s dugogodišnjim partnerom, fotografom Sinišom Bužanom.

Mirelu i Sinišu često se može vidjeti u romantičnim šetnjama hrvatskom prijestolnicom. Bivša ministrica oduvijek se isticala svojim specifičnim stilom odijevanja, a u sličnom izdanju se pojavila i ovaj put. Za ovu priliku odabrala je potpuno tamnu kombinaciju koja se odlično upotpunjuje s njenom crnom kosom - crnu dugu haljinu, jaknicu, sunčane naočale i veo kojim je prekrila dio frizure. Siniša se odlično uskladio sa svojom dragom te je odjenuo crnu majicu kratkih rukava, hlače i ruksak, a fotograf je u ruci držao fotoaparat. Na slikama oboje pričaju s muškom osobom, a kadrove možete vidjeti u galeriji iznad.

Holy i Bužan zajednu su već godinama, prema nekim izvorima njih čak 26. Zanimljivo, par još uvijek ne planira stati pred oltar. - Kad nas dvoje izađemo to su uglavnom kavice, pića s prijateljima ili odemo u kino. Mi smo kao dedek i bakica, uopće više ne tulumarimo, nismo skloni noćnom životu, to nas je već prošlo - rekla je jednom prilikom Holy za tportal.

Podsjetimo, prošle godine političarka je na Facebooku objavila fotografiju na kojoj pozira s dugogodišnjim dečkom. Par je uživao na koncertu kultnog slovenskog benda Laibach, koji je u nedjelju u dvorani Vatroslav Lisinski predstavio svoj novi projekt "Alamut".

"Siniša Bužan i ja u Lisinskom u iščekivanju Alamuta", napisala je Holy pokraj fotografije, s dečkom s kojim je u vezi gotovo 25 godina. Osnivačica stranke Održivi razvoj Hrvatske – ORaH često je otvoreno govorila kako ju ne zanima brak te da ne želi djecu, a u Siniši je pronašla sve što je tražila.

- Slično razmišljamo, dijelimo zajedničke stavove o životu i vrijednosni sustav. Poštujemo se i ne pokušavamo mijenjati osobnost jedno drugome. Ne namećemo, ni on meni, ni ja njemu, pravila, granice ili norme ponašanja, kazala je Holy o Siniši prije nekoliko godina u razgovoru za Večernji list. - Smatram da se istinski voli osoba tek kada si u stanju prihvatiti tu osobu upravo onakva kakva jest i ne pokušavaš je mijenjati ili prilagođavati sebi.

U ovakvoj sam vezi zato što sam u njoj zadovoljna, ona me ne ograničava i ne sputava, već upravo suprotno, daje mi prostor slobode uz istodobnu podršku. Siniša je moj partner koji otvoreno, bez jalove kritike, upozorava na moje pogreške bez ambicije da me mijenja. To mi je izuzetno važno jer ne bih mogla biti u vezi s osobom koja bi me pokušavala promijeniti, odrediti mi okvire i pravila, gospodariti mi. Najvažniji mi je u životu upravo osjećaj slobode, mogućnost da budem ono što jesam. Ne vjerujem da se osoba može posjedovati pa zbog toga nemam povjerenja u brak kao institucionalnu zajednicu koja kroz ugovor regulira odnose dvoje ljudi koji se vole i poštuju. Nije mi potrebna takva administrativna sigurnost, ali razumijem ljude kojima je to važno, dodala je Holy.

- Nikada nisam željela imati djecu zbog koje bih eventualno poželjela pred zakonom regulirati odnos s partnerom tako da mi nikada nije palo na pamet ulaziti u brak ili na drukčiji način formalizirati odnos. Prednost ovakve veze vidim u svođenju stvari na ono što jesu – osjećaj sklada i zadovoljstva u odnosu. Sve dok odnos funkcionira na taj način, u poštovanju i razumijevanju, bez pokušaja igranja igara moći i dominacije, za mene je takav oblik veze jedini prihvatljivi odabir, bez nadzora države, odnosno miješanja treće strane u taj odnos. Ne opterećujem se razmišljanjem o tome je li moja veza izvanbračna zajednica ili nije, i je li u zakonskom smislu izjednačena s brakom jer su mi apsolutno nevažna etiketiranja i reguliranja. No, zbog onih kojima to jest važno, a takvih je mnogo u društvu, smatram da izvanbračne i bračne zajednice trebaju u pravima biti izjednačene pred zakonom, rekla je Holy.

