Veliki uspjeh najboljeg hrvatskog stilista: Imenovan direktorom magazina Vogue Adria

Ozzy Osbourne

Slavni rocker iznenadio obožavatelje i priznao: 'Našli su tumor na jednom kralješku'

2023. bila je još jedna teška godina za Ozzyja Osbournea. Pjevač Black Sabbatha bio je prisiljen otkazati svoju dugo očekivanu turneju "No More Tours 2" u veljači i objavio je potpuno povlačenje s turneja. No, prošli mjesec otkrio je da se oporavlja dobro i da ga više ništa ne boli