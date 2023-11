Preminuo Shane MacGowan, frontmen grupe The Pogues

Shane MacGowan, frontmen grupe The Pogues, preminuo je u 66. godini života. Shane je u bolnici bio mjesecima nakon što mu je dijagnosticiran virusni encefalitis. Upala je to mozga koja može biti opasna po život i koja zahtijeva hitno liječenje. Nažalost, Shane je izguvio životnu bitku, a vijest o smrti objavila je njegova supruga Victoria Mary Clarke.

- Ne znam kako to reći pa ću samo reći. Shane koji će uvijek biti svjetlo koje držim ispred sebe i mjera mojih snova i ljubavi mog života i najljepša duša i prekrasni anđeo i sunce i mjesec i početak i kraj svega otišao je biti s Isusom i Marijom i svojom lijepom majkom Theresom. Neopisivo sam blagoslovljena što sam ga upoznala i što sam ga voljela i što sam bila toliko beskrajno i bezuvjetno voljena od njega i što sam imala toliko godina života i ljubavi, radosti i zabave i smijeha i toliko puno avantura. Nema načina da opišem gubitak koji osjećam i žudnju za samo još jednim njegovim osmijehom koji je obasjao moj svijet. Hvala ti hvala ti hvala ti hvala ti na svojoj prisutnosti u ovom svijetu učinio si ga tako svijetlim i dao si toliko radosti tolikim ljudima svojim srcem i dušom i svojom glazbom. Zauvijek ćeš živjeti u mom srcu, napisala je Clarke.

MacGowan je rođen 25. prosinca 1957. Walesu.. Njegovi roditelji bili su irski imigranti s prebivalištem u Kentu koji su se selili po jugoistočnoj Engleskoj. Cijela njegova obitelj bila je glazbena: MacGowan je rekao da je učio pjesmu dnevno od obitelji s majčine strane i da je prvi put održao nastup s tri godine. “Stavili su me na kuhinjski stol da pjevam i pjesma je dobro prošla”, rekao je za Guardian. “Nakon toga sam redovito nastupao u javnosti.”

Počeo je piti kao dijete kada mu je obitelj dala pivo kako bi lakše spavao. Patio je od posljedica zlouporabe droga i alkohola, ali je 1990. ustvrdio: “Samozlostavljanje, ili kako god ga želite nazvati, također je nevjerojatno kreativno. ”

Krajem 70-ih osnovao je prvi bend The Nips, a početkom 80-ih s Johnom Haslerom osnovao je grupu Pogue Mahone, po keltskom izrazu póg mo thóin, odnosno 'poljubi me u dupe'. Ime su zatim skratili u The Pogues, najviše zbog cenzure na BBC-ju. Ubrzo su postali poznati po nastupima uživo.

"Fairytale of New York", MacGowanov duet s Kirsty MacColl, redovito je najpopularnija božićna pjesma među slušateljima u Britaniji i Irskoj. No kad je ta balada objavljena 1987. godine, nije bila božićni broj jedan britanskim ljestvicama, tada je vrh pripao pjesmi "Always on My Mind" Pet Shop Boysa.

Do 1990. Poguesi su izdali tri albuma, a MacGowan je zatim izbačen iz benda zbog ovisnosti. Osnovao je grupu Shane MacGowan and the Popes, s kojom je izdao dva albuma, a u Poguese se vratio 2001. godine i s njima nastupao do 2012.

MacGowan je nastojao prenijeti snagu irske narodne glazbe na rock scenu, crpeći inspiraciju iz književnosti, mitologije i Biblije.

"Postalo je očito da je učinjeno sve što se moglo napraviti sa standardnim rock formatom, obično prilično loše", rekao je za NME 1983. dok su Pogues počinjali. “Samo smo željeli gurnuti glazbu koja ima korijene, koja je općenito jača i ima više stvarnog bijesa i emocija, niz grlo potpuno orijentirane pop publike.” Često je pisao o irskoj kulturi i nacionalizmu te iskustvima irske dijaspore.

MacGowan je fizički patio od godina opijanja. Često je nastupao na pozornici i davao intervjue u pijanom stanju. Godine 2004., u programu BBC TV političkog magazina This Week, dao je nesuvisle i nejasne odgovore na pitanja o javnoj zabrani pušenja u Irskoj.

Godine 2016. supruga Victoria je novinarima otkrila da je MacGowan trijezan "prvi put u puno godina". Objasnila je da podrijetlo MacGowanovog problema s pićem proizlazi iz nekoliko godina "pjevanja u barovima i klubovima i drugim mjestima gdje ljudi odlaze piti i zabavljati se". Rekla je da njegovo pijanstvo nije predstavljalo problem dugi niz godina, ali je "od normalnog dijela života" postalo vrlo nezdravo, što je okolnost koja se još više pogoršala uvođenjem teških droga poput heroina. Objasnila je da je za njegovu trijeznost u konačnici odgovorna ozbiljna upala pluća, koju je dopunila neopisivo bolna ozljeda kuka koja je zahtijevala dug boravak u bolnici. Dugotrajan boravak u bolnici zahtijevao je potpunu detoksikaciju, a MacGowan je bio trijezan i nakon što se vratio kući.

Shane i Victoria vjenčali su se 2018. godine. Upoznali su se kada je MacGowan imao 24, a ona 16 godina. Mediji su otkrili i kako imao sina, rođenog oko 1991. “Ne bih poželio nijednom djeteteu oca poput mene”, rekao je za Telegraph. Iza njega su također ostali sestra Siobhan i otac Maurice. U jednom od svojih posljednjih intervjua MacGowan je inzistirao na tome da unatoč svojoj reputaciji da ima želju za smrću, želi živjeti. "Naravno da volim život", uzviknuo je za Guardian.

