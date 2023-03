Na intimnoj večeri Brena zapjevala s tamburašima i glumcima priredila privatni koncert

VEČERNJI PODCAST

Urednik Dore Tomislav Štengl: 'Let 3 planiraju i na Euroviziju doći na traktoru'

- Nema ništa u našem nastupu što je problematično, pa nismo dobili nikakva upozorenja. Vidjet ćemo što će biti. U svakom slučaju, ako im se učini da nešto nije prilično za to vrijeme, to će drukčije kadrirati. Sama pjesma je antiratna i propagira mir, nema spominjanja nikakvih likova poimence - rekao je Štengl i dodao kako će Let 3 sigurno napraviti show i u Engleskoj