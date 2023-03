Ivo Robić bio je velika zvijezda u zemlji i inozemstvu, teško je i pojmiti njegovu veličinu

Ivo Robić, popularni "Mister Morgen", nezaobilazna figura domaće estrade nije dočekao zlatni jubilej, 50-godišnjicu aktivnog diskografskog staža. Preminuo je u Rijeci, 9. ožujka 2000., na isteku milenija u kojem je odigrao glavnu ulogu.

Danas se tako obilježavaju 23 godine od odlaska jednog od naših najvećih pjevača svih vremena, koji je rođen prije 100 godina, 28. siječnja 1923.

U okviru scene gdje su se pokušavali skinuti akordi pjesama s Radio Luxemburga, figura Ive Robića izdvojila se ne samo domaćim već i međunarodnim uspjehom koji mnogi i danas mogu samo sanjati. Kao primjer pristojnog, elegantnog pjevača s leptir-mašnom, Robić je za domaću pop-glazbu tada učinio više nego mnogi kasniji pravovjerni rokeri iz vokalno-instrumentalnih sastava kojima je duga, ili nešto duža kosa tada bila glavni znak suvremenosti.

Ivo Robić toliko je suptilno unosio "dašak zapadnog vjetra" na domaću estradu da je dio toga duha otpuhnuo i tamo natrag odakle je "zvuk" i došao – u Zapadnu Europu, i postigao međunarodnu prepoznatljivost kao malo tko odavde. Najkraće, Ivo Robić bio je i prije "The Voicea" naš "Glas" još u pedesetima. No, nije došao niotkuda, a smjesa domaće šlagerske pameti i izbora obrada, s Robićevom vokalnom interpretacijom kao ključnim elementom, elegantno je govorila o lakoći kojom su posvajani aktualni obrasci tog vremena.

Robić je tada postao jedini domaći glazbenik čija je diskografska izdanja bilo moguće pronaći u svim europskim prodavaonicama ploča. Internacionalnu karijeru, nedostignutu od bilo kojeg domaćeg konkurenta, započeo je još pedesetih, a evergreenom "Morgen" upisao se na top-liste europskih zemalja s brzinom i uvjerljivošću da je jedno vrijeme tamo i nastupao "kao doma".

Robić je tijekom karijere dostizao milijunske naklade ploča, aktivno objavljivao za njemačku podružnicu diskografske kuće Polydor, održavao brojne domaće i inozemne turneje i u svijesti poklonika postao sinonim zlatnih dana domaće zabavne glazbe. Njegov prvi album "Pjeva vam Ivo Robić" iz 1956. neoboriv je dokaz o zaslugama pionira koji je, osim što je postao vlasnikom prve prave diskografske karijere kod nas, u prvom estradnom naletu postavio mjerila po kojima su se ravnali svi nadolazeći pjevači.

Iako rođen u Garešnici pokraj Bjelovara, Ivo Robić bio je prema vlastitom izboru Zagrepčanin. Ne samo zemljopisno, već stanjem duha: četrdesetih godina 20. stoljeća započeo je prve pjevačke korake, a nastupi u Tucmanu, Kolu i drugim plesnjacima gdje je pekao zanat, bili su predstraža i uvod u kasniju najezdu elektrifikacije izazvanu probojem rock'n'rolla u Americi.

Još početkom pedesetih Robić započinje s prvim nastupima u Njemačkoj, za koju je kasnije postao vezan kao malo koje domaće estradno ime, postigavši međunarodnu karijeru dotada nezapamćenih razmjera s pjesmom "Morgen" i postao, jednostavno, "Mister Morgen". Iako je iz današnje perspektive teško shvatiti veličinu i količinu tada nezamislivog uspjeha, Robić je i na domaćim i na inozemnim pozornicama bio zvijezda velikog formata.

Preko njega prelamale su se mnoge posebnosti domaćeg estradnog razvoja u kojem su drugi kasnije išli na "ruske turneje" s trapericama za prodaju u prtljazi, dok je gospodin Ivo Robić već prije "išao" na međunarodne top ljestvice, inozemne nastupe i postigao nemoguću misiju izlaska iz do tada uobičajenih okvira.

Način kojim je to učinio postao je zahtjevan, ako ne i nemoguć predložak za slijediti, i izbacio ga u orbitu slave u kojoj niti nadimak "naš Sinatra" nije bio preteška kvalifikacija, čemu je Robićeva verzija "Strangers in the Night" samo je još više pomogla. Poznata je Robićeva suradnja s njemačkim skladateljom Bertom Kaempfertom, za kojeg se sumnjalo kako je Robiću "skinuo" nekoliko pjesama s kojima je došao u Njemačku. Neslužbeno, u legendama se spominju i Robićeve ideje koje su kasnije, u prepjevima na engleski, dospjele i do samog Sinatre.

U vrijeme profesionalizacije domaće estrade Robić je odigrao ulogu svojevrsnog katalizatora kvalitete, a procesi koji su se odvijali bez njega ne bi bili isti i bili bi manje elegantni. U nastupima na festivalima često je deklasirao konkurenciju, pa i pobjedom na prvom Zagrebačkom festivalu s "Ta tvoja ruka mala" 1953. Upravo je on bio jedan od onih koji su dali ideju o organizaciji priredbe kasnije znane kao Zagrebački festival, na kojoj bi se izvodile samo domaće pjesme. Prvi je Zagrebački festival održan u prosincu 1953. pod naslovom "Izaberite najbolje plesne melodije 1953.", u Koncertnoj dvorani Istra, današnjem ZKM-u, a zbog zanimanja publike završnica je održana u dvije večeri sredinom siječnja 1954.

Album "Pjeva vam Ivo Robić" iz 1956. prvi je domaći album na 10-inčnom vinilu, neoboriv dokaz o zaslugama predvodnika koji je postao vlasnikom prve prave karijere na ovim prostorima, u prvom estradnom naletu s ruba gdje su se susretali šlageri i prepjevi novih rock and roll pjesama, poput "Shake, Rattle and Roll", koju je snimio još 1956., nekoliko mjeseci nakon objave originala.

Usprkos dominantnoj festivalskoj podlozi i logistici kojom se služio, Ivo Robić otpjevao je tada i snimio prvu domaću verziju rock-singla u povijesti.

Nitko dolazak potrošačke kulture u zabavnoj glazbi nije bolje najavio od petnaestogodišnje tinejdžerke, debitantice Zdenke Vučković, na Opatijskom festivalu 1958., u duetu s Ivom Robićem "Moja mala djevojčica", sa stihovima "tata, kupi mi auto", ili Ljube Kuntarića s "kad si kupin mali motorin" u pjesmi "U nedilju Ane" izvedenoj na Opatijskom festivalu 1960.

Prvi Robićev album iz 1956. u izdanju Jugotona, kuće koja ga je diskografski pratila i omogućila domaćoj publici redoviti dotok novih hitova, bio je smjesa domaće šlagerske pameti s Robićevom interpretacijom kao paradigmom aktualnih vokalnih obrazaca tog vremena.

Sa šest prepjeva i dva domaća originala ("Samo jednom se ljubi" Robića i Marija Kinela, te "Prva ljubav" Pere Gotovca i Blanke Chudobe) svjedočio je o vokalnoj inspirativnosti najpoznatijeg domaćeg croonera, nakon kojeg su došli mlađi pjevači Marko Novosel, Drago Diklić i Stjepan Jimmy Stanić. Robićeva inozemna karijera imala je posljedicu u drugima nedostižnoj činjenici da su se Robićeve ploče mogle kupiti u svakoj boljoj njemačkoj trgovini ploča, da je snimao za češki Supraphon i njemački Polydor i usput postao "Mr. Morgen" s kojim smo davno ušli u Europu i prije Schengena, te vlasnik ploča prodavanih u golemim nakladama na međunarodnom tržištu.

Sličnu sudbinu doživljavaju i pjesme "Rot Ist Der Wein" i "Stranci u noći", koju Frank Sinatra kasnije snima pod nazivom "Strangers in the Night". Rast Jugotona kao vodećeg diskografa bio je tada ključan za predstavljanje domaće glazbe na nosačima zvuka, vinilima, a upravo brojke koje nalazimo u pregledu razvoja Jugotona tih godina govore o kakvim se pomacima radilo. Diskografska kuća iz zagrebačke periferije Dubrave ubrzano je povećavala "ciljanu" grupu korisnika, kupaca ploča i vlasnika gramofona. Nova industrija postajala je sve veća, pri čemu je i Ivo Robić bio glavni kotač popularizacije nove glazbe i novog načina slušanja te iste glazbe. Posljedice i zakonitosti koje je velikim dijelom odredio i Ivo Robić osjećamo i danas.

