Momčilo Otašević otkrio imaju li njegova djeca glumačke gene: 'Maša je rekla kolegi: 'Ti si udario mog tatu'

Serija "Kumovi" od ponedjeljka 4. rujna vraća se na Novu TV, a jedna od glavnih priča u trećoj sezoni bit će i ljubav između Janka kojeg glumi Momčilo Otašević (33) i Luce koju igra Ana Uršula Najev (26).

- Ja se šalim da se Janko udao, ali da se nije baš vrhunski udao. U suštini mu je jako dosadno i frustriran je jer mora puno raditi po kući, a nema novca da dragu izvede na večeru. No, meni je to dobro za igru. Super mi je što sam sad u dobrim odnosima sa Zvonom Akrapom kojeg igra Stojan Matavulj, pa sam dobio priliku da više igram s njim, rekao je Momčilo. Između njega i Ane Uršule Najev je odlična kemija na setu, a to se najbolje vidjelo na kraju prošle sezone, kada je njegov Janko bio posebno dirnut i zaplakao dok je Luca pjevala "Žute dunje".

- Meni ne treba luk da bih zaplakao na setu, no posebno me dirnulo kad je Uršula pjevala "Žute dunje". Tu pjesmu posebno volim, puno puta sam je i sam znao naručiti pred fajrunt, rekao je Momčilo koji već deset godina snima serije u Hrvatskoj.

- Bit ću iskren, ja pročitam sve scene koje snimam, a ostalo pitam kolege što se događa njima, pa povezujem stvari. Inače, tekst ne učim napamet, nego pročitam prije snimanja scene - otkrio nam je Momčilo, koji je ovog ljeta radio, ali je stigao i odmoriti, te uživati na moru sa sinom Jakšom (2,5) i kćeri Mašom (5), koje je dobio u braku s Jelenom Perčin.

VEZANI ČLANCI:

- Na Šolti sam snimio i film "Šalša" Dražena Žarkovića. Onda sam nakon toga radio i predstavu "Ćelava pjevačica" u Tivtu. Imao sam i starih predstava, pa sam snimio i još jedan kratki film. Dosta sam se naradio, sretan sam da to sve izađe, no baš sam se nauživao i s djecom, rekao je Momčilo i dodao da mu je super kod nas što su i planine i more na samo sat vožnje od Zagreba.

- Vole i more i planine. Sad im je glavna zanimacija adrenalinski park i penjanje po drveću. Jako su od akcije. Vole i glumu. Preslatko i je gledati kad se igraju pa govore što će tko od njih biti. Naravno, ja to gledam kao glumac i nadam se da bi i oni mogli krenuti mojim stopama. Tu sebi imaju sva djeca, svi smo bili takvi dok nismo naučili na sram i nelagodu, kazao nam je Momčilo i otkrio da njegova djeca rijetko gledaju televiziju.

- Ponekad se zna dogoditi da pogledaju "Kumove" i kad čuju da me netko zove Janko kažu: nije on Janko, on je tata. Dogodi se i da zapamte neku scenu, pa kad ih nekad dovedem na Velesajam, dovedem ih da vide atraktivne scene, poput požara i slično. Onda priđu nekom od glumaca pa kažu: "ti si udario mog tatu". Premali su za to, no nadam se da će od iduće godine moći me i gledati uživo. Mislim da će to pogotovo biti zanimljivo Maši, rekao je Otašević.

Podsjetimo, Momčilo i devet godina starija Jelena vjenčali su se u tajnosti u Crnoj Gori 2018. godine, a njihova ljubav počela je na snimanju serije 'Zora dubrovačka' 2013. godine. Glumački par razveo se ove godine nakon pet godina braka.

VIDEO: Stipan Macan (Milan Štrljić) na setu serije 'Kumovi' najavio je novu sezonu