'Moja supruga ima nadljudske moći'

Upravo se o vama govori kao o jednom od najduhovitijih voditelja javne TV.

Može jedan vic?

Zaustavi policajac đankija:

– Prometnu i vozačku

– Pusti me stari ne znan di san

– Gospodine, znate li vi tko sam ja?!

– Čoviče kakva je ovo droga, ja ne znan di san, ti ne znaš ‘ko si,ajme!

Nedavno ste postali otac i odlučili uzeti roditeljski dopust. Kako se snalazite s malom bebom, pomaže li vam humor i u tom slučaju?

Ma sjajno! Žao mi što ranije nisam djecu pravio. Humor uvijek pomaže, ali valja dozirati.

Da ste žensko, tko biste voljeli biti?

Moja supruga. Ona ima nadljudske moći, poput superjunaka, a i muž joj nekad posauga.

Koja je najgora najava koju ste morali izgovoriti?

Mnoge koje su mi napisali scenaristi i urednici, ne pamtim broj. Tako je to kad ljudi ne znaju raditi svoj posao.

Kakvi su vam gosti najteži? Kad iz njih ne možete iščupati ni riječ – čemu pribjegavate?

Najavi reportaže ili kraju razgovora. Tko ne može izgovoriti dvije suvisle rečenice sebi u korist, ni ja mu ne mogu pomoći.

Jeste li zadovoljni svojom trenutačnom pozicijom na HTV-u ili mislite da biste mogli više?

Naravno da nisam. Toliko mogućnosti, a tako malo realizacije. No, to je HRT-ova tradicija, a tradicije su tu da se mijenjaju. Pomalo, još sam mlad. Do 50. će biti bolje.

Koja vam forma najviše leži?

Slobodna forma i interakcija sa živom publikom. Nema bolje od toga. Studio to sve ubije, uspori i previše namjesti.

Imate odličan posao, novoosnovanu obitelj – kakve su vam još želje?

Zdravlja svima, manje parazita i uhljeba, više znalaca i pravih prijatelja. I dostojna plaća vašeg znanja i kompetencija.

Koga najviše cijenite od kolega i zašto?

One koji znaju raditi svoj posao kako iza, tako i ispred kamere: Šiljak, Vlahović, Trbović, Šarunić, Ferlin, Gotlin, Turkalj, Fodor, Kolar, Ćurlić. Od mlađih Molnar, Mahmuljin, Validžić...

Svojedobno ste izjavili da biste voljeli da vas svi znaju „kao Jaya Lena“. Zašto vam je baš on uzor, zbog kojih kvaliteta?

On je bio aktualan dok sam odrastao. Ima sada i boljih. Meni se sviđalo to što je čovjek iznosio svoj stav, pritom nasmijavao svoju publiku i nije prelazio granicu. To je najteže u našem poslu.