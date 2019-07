Mlakar: Da sam prihvatio Tuđmanovu ponudu, danas bih bio na Mirogoju

Aleksandar Stanković u svojoj emisiji "Nedjeljom u 2" ugostio je legendarnog televizijskog voditelja Olivera Mlakara.

Razgovarali su o tome kako je 84-godišnji Oliver neplanirano postao televizijsko lice, pričali su o starosti, ali o tome kako je bio dobar s pokojnim predsjednikom Franjom Tuđmanom te je odbio ponudu da vodi HRT.

- Uvijek sam cijenio predsjednika Tuđmana, a cijenim ga i danas. Znam da sam mu bio simpatičan, a u jednom trenutku ponudio mi je da preuzmem HRT. Na jednom primanju odveo me u kut sale i ponudio da postanem ravnatelj. Zahvalio sam mu, duboko svjestan svojih mogućnosti, mislim da sam to prihvatio, ne bi bio vama direktor, nego bih sada bio na Mirogoju - rekao je Mlakar.

Izjavio je i kako simpatizira HDZ, ali nikada nije bio član te stranke.

- Kao simpatizer HDZ-a nisam ništa dobio, ništa mi nitko nije dao - rekao je. Istaknuo je kako mu je obitelj uvijek bila najvažnija.

- Obitelj je osnovna je ćelija jednoga društva. Ako funkcionira obitelj, funkcionira i društvo. Meni je to uvijek bilo tako - posao da,

ali nakon posla odmah kući - kazao je televizijski voditelj. Sada je u mirovini, ali posla mu ne nedostaje, a kaže kako boluje od jedne neizlječive bolesti.

- A ta je starost. To nas sve čeka, tu lijeka nema ali ja se odupirem, ne dam se i još uvijek funkcioniram. Do stotke je još 16 godina, to se još može iskoristiti - poručuje Oliver.