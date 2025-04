Slavko Nedić: 'Izgleda da su možda, u odnosu na druge, moji slušatelji ne samo glasovali, nego su i molili'

Nagrada za Radijsku osobu godine ove je godine otišla u ruke Slavku Nediću. Nedić je glazbeni urednik Hrvatskog katoličkog radija, novinar i kolumnist koji je objavljivao tekstove u više novina, časopisa i portala. Iza njega je bogat glazbeni put, s više od 150 napisanih skladbi. Nakon što je dobio nagradu kazao nam je da je jako ponosan.

- Zahvaljujem svima koji su smatrali da bi ova ruža trebala završiti u mojim rukama. U svakom slučaju, ponosan sam i radostan. Međutim, kao što sam već spomenuo, u Hrvatskoj postoji 150 radijskih postaja, a svaka od njih ima nekoliko vrlo značajnih osoba koje su obilježile tu postaju. Biti među pet odabranih nominiranih je stvarno velika stvar. I očito, moji su bili malo više angažirani. Izgleda da su možda, u odnosu na druge, moji slušatelji ne samo glasovali, nego su i molili. S obzirom na to da dolazim s Hrvatskog katoličkog radija, bilo je i za očekivati da će ta ruža doći uz tu dvostruku snagu, rekao je Nedić iza kojeg je 50 godina karijere.

Točno, pola stoljeća bavljenja glazbom i umjetničkim radom. Na radiju sam točno 28 godina. Radio je medij koji se ne može ugasiti, jer jednostavno nema smisla gasiti ga. On je možda promijenio svoje mjesto i nije više na prvom mjestu, ali dok ne dođete doma, radio je i dalje dominantan. Slušate ga u uredima, bolnicama, a i u autu dok se vozite. Dakle, radio je stvarno nezaobilazan. Pogotovo ako radi netko tko ima dobru glazbu, kao što to ima Hrvatski katolički radio. To je definitivno dobitna kombinacija, rekao je Slavko Nedić.