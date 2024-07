'Danci su opušteni i komunikativni. Svi su sretni na poslu jer ne rade za minimalnu plaću'

Priprema broja koji izlazi sredinom srpnja znači i pisanje teksta pod klimom, i to poprilično pojačanom. Jedini mi je to bio način za osvježenje trenutno, a maštanju o nešto nižim temperaturama i ugodnijem vremenu pridonijela je i činjenica da danas pričamo o Danskoj. Zemlja na sjeveru koja je postala sinonim za dobar životni standard, nama koji se pržimo na 35 stupnjeva Celzijusovih trenutno je sinonim i za nešto ugodnije i podnošljivije temperature. No, nije nam cijela Danska tema ovog putovanja, nego je to gradić koji nije toliko česta destinacija naših putnika, a koji je posjetio mladi glazbenik Tin Borošak. Radi se o Aarhusu.

Drugi je to grad po veličini u Danskoj i njihova najveća luka, a osim toga ističe se i kao poljoprivredno središte te studentski grad. Grad duge povijesti i kulture vrlo očito ima mnogo toga za ponudi, pa ne čudi niti Tinovo priznanje da se jedno vrijeme ovdje želio i preseliti. No, to se nije dogodilo, zbog pandemije.

- Aarhus je bio na mojoj listi želja već nekoliko godina, jer smo se prije pandemije planirali preseliti tamo. Nažalost, korona nas je spriječila, ali to je možda i sreća u nesreći jer bismo stigli u loše vrijeme - objašnjava Tin te potvrđuje da Aarhus nije toliko popularan među Hrvatima kao Kopenhagen, ali ga svakako vrijedi posjetiti.

Odluku o posjetu mladom glazbeniku olakšala je i činjenica da njegov prijatelj živi u ovom lučkom gradu te je tako spojio turističko razgledavanje s druženjem sa sebi dragim ljudima. U Dansku su se zaputili sredinom lipnja, a Tin je s prijateljem prvo krenuo prema Zadru autobusom odakle su imali direktan let za Aarhus. Let je trajao 1 sat i 45 minuta, a stigli su oko 17 sati. Potom su se uputili u smještaj, stan prijatelja koji živi u ovom danskom gradu, a koji se nalazi u četvrti Viby J.

- Većinu dana smo provodili vani, pa smo stan koristili samo za spavanje i tuširanje - kaže Tin te otkriva što sve zanimljivo se može vidjeti u Aarhusu unutar četiri dana koliko je boravio u ovom gradu. Najviša zgrada u Aarhusu, svjetionik koji na svom vrhu krije vidikovac Aarhus Eye s kojeg se pruža impresivan pogled na grad, zasluženo zauzima prvo mjesto na popisu, a potom slijede i Marselisborg park s jelenima, The Infinite Bridge, Salling rooftop i naravno knjižnica Dokk1. Radi se o kulturnom centru s knjižnicom koji se nalazi u centru grada, a 2016. godine je proglašena i javnom knjižnicom godine. Osim prostora za čitanje i učenje, tu je i puno zabavnih sadržaja te se lokalci tamo često druže, što je kod nas malo neuobičajeno.

Turističku destinaciju, osim znamenitosti, čine i lokalci, koji su svojim ponašanjem i običajima iznenadili naše putnike. Tin ističe da ljudi u Aarhusu često koriste javni prijevoz, koji je odlično organiziran.

- Tramvaji su odvojeni od cesta, pa nema prometnih gužvi. Autobusi su vrlo točni, a ako stignu ranije na stanicu, pričekaju predviđeno vrijeme polaska. Ljudi su opušteni i komunikativni, što je suprotno stereotipima o hladnim sjevernjacima. Svi su sretni na poslu jer ne rade za minimalnu plaću, a nisam primijetio nikakve probleme ni neugodnosti - opisuje glazbenik i kaže da stanovništvo ruši predrasude koje mi imamo te dodaje i da ga je fascinirala i situacija koju je uočio. Naime, Danci su izrazito uredni.

- Grad je čist, nema grafita. Travnjaci, igrališta, parkići izgledaju kao u filmovima, kao da je netko presađivao travu, nema potrganih stvari - opisuje Tin te dodaje i da praktički nema pušača što pridonosi lakšem čišćenju, kao i da Danci imaju naviku družiti se izvan kafića. Osim toga, Danci imaju i neke drugačije navike koje su glazbenika i njegovo društvo iznenadile.

- Nakon što smo sletjeli na aerodrom u Aarhusu, otišli smo na autobus. Kupili smo karte i primijetili dečka naših godina kako pije kavu u autobusu. Bili smo iznenađeni što je to moguće, pa smo si i mi napravili kavu i uživali tijekom vožnje koja je trajala 40 minuta do centra grada - prepričava Tin, pa dodaje još jednu anegdotu.

- Jedne večeri šetali smo po centru Aarhusa i vidjeli štand s porculanskim stvarima ispred jedne zgrade u 23 sata. Nigdje nije bilo nikoga, a prijatelj nam je objasnio da ljudi ostavljaju stvari na prodaju s barkodovima i cijenama, jer nitko ne krade. To nas je jako iznenadilo jer tako nešto kod nas nije moguće - prisjeća se te dodaje da se osjećao kao kod kuće i da svi govore engleski.

- Danci su vrlo mirni i druželjubivi. Imaju svoje stavove i nisu podložni tuđim mišljenjima - opisuje Tin te ističe da su preko tjedna izrazito ozbiljni i posvećeni poslu, a vikendom se znaju odlično zabaviti. U Aarhusu dan je do 23 sata, a tijekom noći nije mrak, nego više kao sumrak. Upravo ovo je još jedan doživljaj zbog kojeg Tin svima savjetuje da Dansku posjete čim prije.

- Nudi puno zanimljivih sadržaja, a fascinirat će vas ljepotom, kulturom i jednostavnošću života - opisuje Tin te dodaje da i sam planira još jedan posjet.

- Grad je sedam puta manji od Zagreba, ali je ipak nemoguće sve obići u tako kratkom vremenu - kaže i dodaje da na vrhu popisa gdje će se dalje uputiti su mu muzeji, za koje ovaj put nije našao vremena.

- Planirali smo posjetiti muzej AroS, poznat po svojoj zanimljivoj šarenoj panorami na vrhu - kaže, no čini se kako će se za to morati ponovno uputiti u Aarhus. A idući posjet planira posvetiti i danskoj kuhinji.

- Ovaj put nismo imali puno vremena za degustaciju danske kuhinje, ali sljedeći put planiramo više pažnje posvetiti hrani i posjetiti lokacije koje nismo stigli obići- zaključuje Tin. No, Danska je, kaže, vrlo skupa turistička destinacija.

- Cijene u trgovinama poput Netto ili Lidl su slične našima, ponekad i niže. Vanjski obroci su skuplji - pomfrit je oko 50 kuna, a kebab od 80 kuna nadalje. Jedna autobusna karta košta 24 kune, ali se može kupiti cjelodnevna za 49 kuna - prisjeća se te dodaje da mu je pozitivna stvar bilo što je ulazak u sve znamenitosti besplatan, a on voli istraživati lokaciju na koju dođe.

- Organizacija puta i prtljage mi nije problem, a volim aktivno istraživati sve lokacije. Mislim da je gubitak vremena sjediti u restoranima ili kafićima kada je toliko toga za vidjeti. Volim saznati informacije koje me zanimaju i istražiti povijesne činjenice o mjestima koje posjećujem - kaže te dodaje da mu je želja proputovati svijet, a najopuštenije se osjeća na Jadranu gdje ljetuje cijelog života.

Kamo dalje će ga put odnijeti?

- Trenutno planiramo ljetovanje na moru u kolovozu, a nakon toga ćemo vidjeti. Aarhus smo isplanirali tjedan dana prije puta, pa ćemo vjerojatno slično organizirati i buduća putovanja - otkriva Tin Borošak.

