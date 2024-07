Mladi glazbenik i zaljubljenik u gitaru predstavio je novu pjesmu u svom omiljenom rockabilly zvuku 60-ih godina

Mladi glazbenik Ivo Jurić nedavno je predstavio svoju novu pjesmu "Dnevnik prve ljubavi". Ljubavna je to pjesma umotana u aranžmansko ruho rockabilly zvuka 60-ih godina koja govori o prvoj ljubavi, točnije sjećanju na nju i na neku mladost i bezbrižnije vrijeme.

- Nastala je točno 16. srpnja 2023. godine, a reći ću vam i zašto se toga tako jasno sjećam. Tog datuma prošle godine sam svirao na jednoj proslavi 80. rođendana. Usred seta počeo mi je mobitel vibrirati, a kada sam na pauzi pogledao mobitel, dočekao me video koji je poslao Josip Vukoja (Joco) u kojem on svira melodiju koju čujete na početku pjesme. Čim sam to poslušao, upalio sam diktafon i otpjevao cijelu melodiju pjesme. Budući da sam tu večer svirao dosta pjesama iz 50-ih i 60-ih, Jocina ideja mi se svidjela na prvu pa sam u tom trenutku inspiracije zabilježio to na diktafon s nekim izmišljenim riječima i spremio u mobitel. Prva stvar koju sam napravio sljedeće jutro je bio tekst za ovu pjesmu - prvo na engleskom jeziku, a zatim i na hrvatskom i tako je nastao "Dnevnik prve ljubavi" - kaže Ivo te dodaje da su reakcije publike jako dobre.

Jurić za svoju glazbu kaže da je "jedna iskrena glazbena autobiografija, metaforički oblikovana tako da opisuje svakodnevni život običnog čovjeka".

- Pjesme su pisane iskreno, bez kalkulacija i ono možda najvažnije, istinite su. Potječu tamo odakle treba, iz najdubljeg dijela srca nakon proživljene emocije. Upravo zato mislim da mogu ostaviti dubok trag na slušatelju koji im u ovo ludo i brzo vrijeme pokloni svoju pozornost - pojašnjava glazbenik.

Ivo je svoj glazbeni put započeo kao dijete. - Moj glazbeni put je počeo kad sam imao 14 godina. Priključio sam se zboru mladih u Katedrali u Mostaru. Počeo sam pjevati i svirati gitaru, a ubrzo i pisati pjesme. Od tada me glazba pratila u stopu. Uvijek sam bio ili sa slušalicama u ušima ili s gitarom u ruci, a često i na nekoj pozornici. Rano sam počeo svirati po raznim lokalima, već s 15 godina sam imao po dvije tri svirke tjedno. Svoju prvu autorsku pjesmu "Pučine snova" izdao sam 2012. godine i tada počinje moj profesionalni put u glazbenoj industriji. Pjesma je puštana na CMC TV, vrtjela se na radio postajama širom Hrvatske i BiH - kaže, a osim toga svira i nekoliko instrumenata, no glavna je gitara.

- Kao dijete gledao sam oca kako u društvu uzme gitaru i zapjeva neku dalmatinsku u dva glasa. Imao sam nešto sitno godina kad mi je prvi put stavio prste na gitaru da odsviram neki akord. Aktivno sam gitaru počeo svirati doduše tek sa 14 godina i tada se zaljubio u nju. Taj rokerski stav koji imaju neke velike ikone poput Bruce Springsteena i dan-danas me oduševljava i inspirira. Osim gitare, sviram usnu harmoniku, klavir i bas gitaru, pogotovo u sklopu mog one man band nastupa - kaže ovaj glazbenik koji je inače magistar prava po struci, no time se ne bavi.

- Od prava znam samo da je žena uvijek u pravu. Imam nekoliko meni srcu dragih hobija, ali glazba je uvijek bila i ostala jedina moja okupacija. Posao i zabava u jednom - ističe Ivo.

