Jedna od najpopularnijih glazbenica na svijetu najavila stanku: 'Nedostaje mi život prije slave'

Engleska pjevačica slovi kao glazbenica koja je prodala najviše svojih albuma diljem svijeta te drži rekord sa 120 milijuna komada. Vlasnica hitova poput "Hello", "Set fire to the Rain", "Skyfall", "Someone Like You" te brojnih drugih, nakon posljednjeg projekta na kojem je radila povlači se iz glazbe. Vijest je ovo koja je šokirala brojne obožavatelje glazbene dive Adele Laurie Blue Adkins MBE, poznatije kao Adele (36).

Naime, pjevačica i tekstopiskinja najavila je da se povlači iz glazbe nakon završetka glazbenog showa Weekends with Adele u Las Vegasu u studenom ove godine. "Uopće nemam nikakvih planova u vezi nove glazbe", rekla je Adele u intervjuu za njemački ZDF te dodala da želi uzeti veliku pauzu i posvetiti se drugim kreativnim stvarima. "Znaš, ja uopće ne pjevam kod kuće. Koliko je to čudno", izjavila je pjevačica.

Čini se kako se glazbenica zasitila svega dok je radila na ovom showu koji je započeo u studenom 2022. godine, a njezin posljednji nastup zakazan je za 23. studenog 2024. godine. U ovom intervju Adele je iskreno govorila o mnogim temama, pa tako i o svom iskustvu sa slavom, priznavši da joj nedostaje anonimni život prije nego što je postala slavna. "Ne volim biti slavna. Volim stvarati glazbu i volim to što je ljudi prihvaćaju, ali slavu ne volim. Nedostaje mi život prije slave", rekla je.

Pjevačici ovo nije prva glazbena stanka. Naime, u listopadu 2021. godine vratila se na scenu nakon nekoliko godina pauze, i to s novim singlom "Easy on Me". Tada je svijet oduševila i svojom fizičkom transformacijom. Naime, glazbena diva smršavjela je gotovo 50 kilograma. "Vježbati sam počela zbog tjeskobe, a tako sam se osjećala bolje. Nikada se nije radilo o mršavljenju, već o tome da postanem snažnija psihički. Postala sam poprilično ovisna o tome. Treniram dva ili tri puta dnevno", rekla je tada za Vogue. Otkrila je da je neumorno vježbala, kombinirala kružne i funkcionalne treninge. Tako je radila više puta dnevno tri godine, a od početka pandemije i pojačala je treninge. Konkretno, ujutro bi dizala utege, poslijepodne pješačila brdovitim terenom ili boksala, a navečer odradila kardio trening. Ojačala je mišiće toliko da danas diže 77 kilograma utega. Motivatori su joj bili treneri poput Grega Mielea u teretani Heart & Hustle u Los Angelesu, koja je omiljena među hollywoodskim zvijezdama. Međutim, u medijima su se u međuvremenu pojavile informacije da se Adele podvrgavala i raznim dijetama, među njima i onoj sirtuinskoj. Pjevačica je za Vogue to sve opovrgnula, tvrdeći da je gubitak kilograma posljedica obilnog znojenja tijekom treninga, a s obzirom na to da se puno trošila, morala je energiju redovito nadoknađivati i umjesto dva velika obroka jela je po malo cijeli dan. Adele je time ojačala samopouzdanje, osjećala se snažnije i riješila se ovisnosti – o mobitelu.

Osim glazbe i svog rada, Adele je publici zanimljiva i zbog svog ljubavnog života. Naime, u prosincu prošle godine pojavila se vijest da je pjevačica tražila od svog supruga, sportskog agenta Richa Paula, da potpiše predbračni ugovor. Britanski tabloid Daily Mail tada je pisao da se popularna Adele odlučila za ovaj potez kako bi zaštitila svoje bogatstvo u vrijednosti od 220 milijuna dolara. Prema saznanju stranih medija, prijatelji su bili ti koji su poticali Adele da sklopi predbračni ugovor jer je 220 milijuna dolara mukotrpno zaradila prodajom četiri albuma, a uz to ima još 34 milijuna dolara u digitalnoj prodaji. Predviđa se da će njezin projekt u Las Vegasu donijeti 2 milijuna dolara bruto prihoda po izvedbi što znači da bi, ako pjevačica dobije polovicu tog prihoda, trebala zaraditi 13 milijuna dolara. To bi bila najveća cifra koju je neki umjetnik zaradio po nekom nastupu u povijesti Vegasa.

