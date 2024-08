Barbara Matić uskoro se udaje za godinu mlađeg zaručnika: 'Ja bih svašta, a on bi to sve malo smirio'

Prošlo je 15-ak dana otkako je Barbara Matić ispisala povijest, postavši prva žena koja je Hrvatskoj donijela zlatnu olimpijsku medalju u džudu. Pokraj naše fantastične sportske heroine, jaka konkurencija u Parizu nije imala apsolutno nikakve šanse. - 'Prije finala sam ja ušla toliko hladna, kako mi u Splitu kažemo ono laganini, lagana, bez opterećenja, slično kao i prvi put na Svjetskom prvenstvu kad sam bila. Ono nekako nemam što izgubiti, mogu samo osvojiti to zlato, i stvarno sam bila 60 otkucaja puls, špricer, lagana skroz - kazala je za IN magazin Barbara Matić.

Matić je imala 22 godine dug olimpijski san koji je ostvaren, a sve je započelo na splitskim Pujankama, kada je ona imala samo sedam godina. - Jedino je bilo judo i balet u Osnovnoj školi Pujanke i ja sebe kao mala debeljuca nikako nisam vidjela u haljinicama i odmah sam otišla na judo. I mama je rekla 'dobro, ajde, treniraj bilo što, bolje išta nego ništa, bolje nego da sam na ulici i tako ljubav na prvi pogled - rekla je Matić. Ova uporna 29-godišnjakinja, kojoj je pripala čast nositi hrvatsku zastavu na otvorenju Olimpijskih igara, zlato je posvetila godinu dana mlađoj sestri Brigiti, nekadašnjoj svjetskoj juniorskoj prvakinji, koja je zbog majčinstva, odustala od sportske karijere.

- Prvu sam nju nazvala na videopoziv i bilo je 'zašto ti ne plačeš?' Ona je to tako emotivno doživjela, još je prije dva tjedna rodila drugo dijete, tako da su njoj hormoni bili na maksimalno i baš je to emotivno proživljavala. Toliko joj je žao što nije mogla biti s nama, ali ona je sretnija od mene zbog zlata - prisjetila se za IN magazin.

A osim u sportskom, Barbari Matić sve ide na ruku i u privatnom životu. Sljedeće godine će svoju šestogodišnju vezu okruniti brakom sa zaručnikom Franom. Par je već odabrao mjesto za vjenčanje i pjesmu za prvi ples. - Ja bih dosta toga napravila da bude sve to veselo, za mlade, a on bi sve to malo smirio pa se tu još moramo dogovoriti - dodaje, a prisjetila se i početničkog plana zaruka u Londonu.

FOTO Barbara Matić osvojila zlatnu nedalju u judu na Olimpijskim igrama

- Jer sam morala na WC i s tog mjesta gdje smo trebali dočekati Novu godinu na mostu, vatromet, sve lipo, divno, slatko, ja sam nas makla s mosta i nismo se mogli vratiti jer je bila ogromna gužva i policija jednostavna nije dozvolila. Mi smo kao srdele dočekali vatromet i ja sam bila 'ajme meni, pokvarila sam Novu godinu', bila sam tužna. A on jadan govori 'nemoj, sve je dobro'. Ali nije u ponoć izvadio prsten nego nakon što se raščistila gužva. Opet smo ostali na mostu, na kraju je bilo slatko i romantično, ali ne kako je bilo u prvom planu - ispričala je Barbara.

Njezin godinu dana mlađi odabranik, kojeg je upoznala na splitskom Fakultetu za elektrotehniku, strojarstvo i brodogradnju joj je, kaže, golema potpora. - Ja to nisam mogla vidjeti, ali mama je rekla da je on baš bio emotivan, da je nakon polufinala skoro pao u nesvijest. Ja sam bila dolje na tatamiju, ali mama kaže, da se skoro srušio.

