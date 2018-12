Mišljenje stručnjaka: Zaslužena pobjeda ili sažaljenje nad mladićem?

Nakon šest mjeseci potrage za supertalentom i mnoštva nevjerojatnih nastupa kojima smo svjedočili iz tjedna u tjedan, gledatelji Nove TV odlučili su da je novi Supertalent 20-godišnji Denis Barta, slijepi i autistični mladić iz Sarajeva.

U finalu je glasovalo 59347 gledatelja, a Denis je pobjedu ispred drugoplasiranog crtača Siniše Matijevića odnio za samo 15 glasova. Osim laskave titule pobjednika pete sezone, Denis je osvojio nagradu od 200 tisuća kuna, a njegov tata Nebojša već je najavio kako će nagradu proslijediti u humanitarne svrhe. No, oko slijepog i teško bolesnog mladića odmah su se javile i kontroverze, dok jedni plješću i smatraju kako je ono što je on pokazao istinski supertalent, drugi su uvjereni da je mladić pobijedio jer je publika za njega glasala iz samilosti.

Pobuđuje u nama tugu

Podsjetimo, Denis je slijep od rođenja, a ubrzo mu je dijagnosticirana epilepsija i autizam. Potpuno je ovisan o pomoći mame Eldine i tate Nebojše jer se ne koristi rukama, osim kad svira! Dobro je poznat stanovnicima Sarajeva budući da redovito svira na Ferhadiji, a time financira svoje liječenje u Italiji. Zbog toga je 1. kolovoza i otvorio obrt te postao prvi profesionalni ulični svirač u Bosni i Hercegovini.

– Denis je na ovoj pozornici apsolutno zasluženo i opravdano, ali iz više razloga. On definitivno nije supertalent u pjevanju, u prezentaciji, sviranju – Denis ovdje dolazi i prvo pobuđuje u nama tugu – dirne nas, takne nas da bi zapravo ja večeras propitkujući sebe došla do osjećaja sreće i zahvalnosti. Sreće – jer mi je dao priliku da razmislim koja je moja svrha i zapravo otvorio meni osobno oči da je Denisov supertalent volja i želja da nama svima skupa očita jednu lekciju koje stvari jesu bitne – kazala je članica žirija Martina Tomčić.

No, dio gledatelja nije bio oduševljen Denisovom pobjedom smatrajući kako je veći supertalent Siniša Matijević.

To mišljenje dijeli i bivši HRT-ov urednik, medijski stručnjak Miroslav Lilić.

– Opravdano, ali nedostojno njegovo sudjelovanje u Supertalentu. Dajmo takvom čovjeku posebnu emisiju, no nije dobro da ga pustimo u ovakvo natjecanje jer bi netko mogao reći da mu se daje nagrada iz sažaljenja. Izuzetno cijenim to što je napravio, pogotovo što se odrekao nagrade, no mislim kako njegova pobjeda nije zaslužena. Meni je Siniša Matijević bio najbolji - kazao nam je Lilić.

Njegovo mišljenje dijeli i Dominik Janović, spiker na Radio Studentu, koji na Facebooku vodi stranicu HendiCappo. Janović je rođen kao gotovo nepokretna osoba, a iako mu liječnici nisu davali velike šanse, danas je uspješan student novinarstva.

Diskriminacija

– Opravdano, ali nedostojno. Nedostojno zato što je Denis odmah na početku bio hiperbolično naglašen zbog invaliditeta. Pet minuta videa njegova života i stanja daje naglasak na sve to i samim time moralno “obvezuje” publiku da ga podrži. U ovom slučaju osjećam da su drugi talenti tako stavljeni u drugi plan i pomalo diskriminirani– , napisao je Janović.

