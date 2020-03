Miroslav Škoro otkazao koncerte u Lisinskom: 'Zdravlje treba biti na prvom mjestu'

Miroslav Škoro trebao je potkraj ožujka održati dva koncerta u dvorani Lisinski u Zagrebu, no oni se ipak zbog trenutnih okolnosti neće održati. Glazbenik je odluku o otkazivanju koncerata objavio na svom Facebooku i poručio svima kako mu je žao zbog otkazivanja, no da zdravlje treba biti na prvom mjestu.

- ZA PJESMU NIKAD NIJE KASNO

Dragi prijatelji,

slijedom sve ozbiljnijih okolnosti vezanih uz korona virus u Hrvatskoj, odlučio sam odgoditi koncerte koji su se 19. i 23. ožujka trebali održati u zagrebačkoj dvorani Lisinski. Vi i ja viđamo se u toj dvorani već godinama, tako da je to postala tradicija, ali zdravlje treba biti na prvom mjestu pa vas molim za razumijevanje. O novim datumima koncerata izvijestit ću vas vrlo brzo. Radujem se novom susretu i želim vam svako dobro. Čuvajte se.

Voli vas vaš Miro - stoji na službenoj stranici Miroslava Škore.

Škoro svojim pjesmama puni koncertne prostore diljem Hrvatske, no njegovi koncerti u Lisinskom uvijek su jedinstveni doživljaj. Kako sam kaže Lisinski je uvijek nešto posebno. - Privilegij je nastupati u Lisinskom, a i publika voli doći u Lisinski i poštuje što mi to uvijek napravimo bez struje i dopustimo si da odlutamo i aranžmanski i zvukom u emociju. Lisinski je i mjesto na kojem mogu vježbati još jednu strast, a to je da imam silnu potrebu pričati između pjesama - istaknuo je Škoro uoči koncerta na koji će zagrebačka publika sada ipak morati pričekati.