Hakija izbacio Nikolinu i završio u Marijaninom zagrljaju: 'Nije jedini na svijetu, ima još Hakija'

Izbacivanja su sve učestalija i djevojaka je sve manje. Na romantično putovanje može samo jedna pa je pitanje koga će Miro poslati kući.

''Bilo mi je teško, ali nadam se da ćete biti zadovoljne'', rekao je Miro te dodao da je Tatjanina prednost što je ozbiljnija, ali mu je Marijana zabavna jer puno pjeva. ''Nisam baš pitao mamu, inače ste se udružile s njom, tako da je moja odluka koja ostaje sa mnom'', rekao im je Miro, a poslije otkrio u kameru da je s mamom imao tajni sastanak na kojem mu je mama rekla da odabere Tatjanu, što je na kraju i učinio. ''Da sam odabrao Marijanu mislim da mi mama ne bi kuhala ni doručak ni ručak ni večeru više'', smijao se Miro, a Marijana je rekla da joj je bilo lijepo i da je Miro dobra osoba te da mu želi sreću.

Dušan i Gorana provodili su romantične trenutke na Krku. Dušan je komentirao da ga je Gorana dovela u blato, a ne na plažu iako mu je ona pokušala objasniti da je riječ o ljekovitom blatu. Na kraju je Dušan ispisao njihove inicijale u pijesku i sve zaokružio srcem.

Dok Hakija tek treba odlučiti koju će djevojku povesti na romantično putovanje, Marijana se već postavila kao gazdarica i naredila Nikolini da pospremi kuhinju i opere suđe. ''Moraš vidjeti što to ima u sudoperu i pomoći'', rekla joj je Marijana, a Nikolina je kazala da ne vidi zašto bi ona pomagala kad je Marijana stalno uz Hakiju. ''Ja sam sinoć čistila pa bi bilo u redu da sada i ona nešto očisti'', rekla je Marijana. Nikolina se uzrujala jer su joj i farmer i Marijana rekli da je lijena. ''To su neke podle igre i ja ne želim u tome sudjelovati'', zaključila je.

Marijana se s njom nije složila. ''Mislim da bi joj dobro došli satovi domaćinstva. Ako nastavi s ovakvim tempom, da ne mari u čemu živi, kuća će joj postati džungla i začepit će sve odvode u Sarajevu!'', rekla je Marijana.

Za to vrijeme najmlađi je farmer odveo Gabrielu u svoju teretanu, gdje se osjeća kao kod kuće. ''On meni izgleda kao da nikada prije nije vježbao'', komentirala je Gabi u kameru, a Josip je dao sve od sebe da je razuvjeri. Nakon teretane odveo ju je na masažu i ponovno priznao da je zaljubljen.

U Bujama je došlo vrijeme za rastanak. ''Bilo mi je jako žao što se moramo rastati i otići s Valterove farme'', rekla je Bahra te tužna ostala sjediti u sobi sve dok joj nije došla Sandra. ''Jesu li to suze u očima?'', upitala ju je Sandra znatiželjna zbog čega. ''Zato jer napuštam ovu farmu'', iskreno je rekla Bahra, a onda je i Sandrino oko zasuzilo,. ''Pa vidjet ćemo se mi'', kazala joj je Sandra zagrlivši je. ''Nisu to suze žalosti, nego suze istine'', zaključila je Sandra.

Miro i Tatjana razgovarali su kako će sada kada ona ode kući. ''Pa možemo se dogovoriti hoćemo li se nalaziti na pola puta '', predložila je. ''Ma nisam ja za pola puta, ja sam za to da dođem k tebi na more. Sad bi bio red da ti mene malo izvedeš!'', rekao je Miro. ''Postoji šansa da bude nešto među nama, ili pravi spoj, ili brak!'', rekao je u kameru Miro komentirajući odnos između njega i Tatjane.

Dušan i Gorana vrijeme su proveli u špilji Biserujki, gdje su davnih dana gusari skrivali blago, a Dušan je želio da urežu svoja imena u spilju, no Gorani se to nije činila kao dobra ideja pa su odustali.

Hakija je Nikolini i Marijani rekao da jedna napušta imanje, ali je obje pohvalio. ''Ti si jako lijepa i kulturna djevojka i imali smo mnogo zanimljivih trenutaka, ali nakon toliko hvale imam i zamjerku…'', započeo je Hakija te rekao da joj je zamjerio poljubac koji je željela jer za njega poljubac ima težinu. ''Pa i imao je težinu!'', rekla je Nikolina. ''Trebala si mi to nekako objasniti prije. Ne uzimam ti to za zlo, ali eto…'', rekao je.

''Hakija je licemjeran, jedno priča meni, jedno Marijani'', zaključila je Nikolina. ''Postoji pravilo, muškarac uvijek prvi daje poljubac'', nastavio je Hakija. ''Kad se Marijana vješala oko njega onda se nije bunio'', kazala je Nikolina.

Hakija je pohvalio i Marijanu. ''Mnogo lijepih trenutaka je bilo s tobom, ali bilo je i teških ispada. I tebi isto neću to uzeti za zlo jer je ljudski ispraviti tu grešku'', rekao joj je farmer te se na kraju odlučio kući poslati Nikolinu.

''Nisam razočarana jer uvijek ima više sreće drugi put, ima i drugih prilika. Hakija nije jedini na svijetu, ima još Hakija!'', rekla je Nikolina te dodala da bi se ponovno prijavila u emisiju.

Marijana je bila presretna te na kraju priznala svoje osjećaje. ''Možda se jesam malo zaljubila, ali malo!'', smijala se.

Josip i Gabi svoj su romantični izlet odlučili provesti u Umagu, a nisu se vidjeli duže vrijeme pa je Josip bio uzbuđen što će ponovno vidjeti svoju 'zlatnu djevojku'. 'Meni je Gabriela prelijepa, imam leptiriće u trbuhu, a ona izgleda kao princeza'', komentirao je farmer susret sa svojom odabranicom. ''Josip mi se čini puno opušteniji nego prije'', opisala je njihov susret Gabi.

Valter je Bahru i Sandru odveo u Motovun, gdje im je odlučio reći koju damu šalje kući. ''Ja se tresem sto na sat!'', iskreno im je rekao Valter dodajući da nijednu ne želi povrijediti.

''Bahra ti si radišna i sve…'', rekao joj je Valter. ''Sandra, ti si vesela i sve…, lijepo mi je provoditi vrijeme s tobom, ali biram Bahru'', zaključio je farmer, a Bahra nije mogla skinuti osmijeh s lica.

''Kad je rekao moje ime, tako sam se osjećala kao da me najveći sjaj sunca obasjao'', objasnila je Bahra dodajući da ni u čemu nikad nije pobijedila pa se osjeća sretnom i uzbuđenom.

''Ne bih smatrala da sam izbačena, ostat ćemo u jako dobrim odnosima. Njih dvoje su slični, samozatajni i tihi, ne galame kao ja, ne povisuju ton bez razloga. Oni će, vjerujem, biti jedno za drugo'', rekla je Sandra.

Prošla su tri tjedna otkako je Miro odabrao Tatjanu, a njezin osmijeh pri ponovnom susretu na Hvaru otkrio je da je sretna što ga vidi. ''Jedva sam čekala da ga zagrlim'', komentirala je Tatjana koja je s farmerom provela dan na Palmižani, gdje su stigli barkom.

Tatjana je upitala Miru gdje su stali s vezom. ''Ili ću te uzeti ili neću. Moram prvo maknuti stare stvari da bi tebe mogao negdje staviti'', rekao joj je Miro, a Tatjana je rekla da bi bila sretna ako bude tako kako je rekao.

Hakija je svojoj odabranici Marijani priredio ručak na Jablaničkom jezeru, a ona ga je upitala zbog čega je cijelo vrijeme bio distanciran od nje. ''Ja sam od samog početka znao koji je moj izbor'', rekao je Hakija te nastavio. ''Nije bilo potrebe da to odmah u startu pokažem, nego sam želio da to bude nepoznanica do samog kraja'', otkrio joj je farmer. Na pitanje gdje se vidi s njom u budućnosti, rekao joj je da ako je ljubav u pitanju, ona nema granice. ''Na dobrom smo putu. Marijana mi dobro odgovara, razumijemo se, imamo neke životne smjernice gdje se u potpunosti razumijemo'', rekao je Hakija, a ona mu je rekla da mu jednu stvar zamjera.

''Obećanje je obećanje, a ti si nama, odnosno meni, obećao nokte, što nisi napravio. Zašto?'', upitala ga je. ''To sam jednostavno ja. Ja svu pažnju posvećujem samo jednoj osobi'', rekao joj je Hakija, a Marijana je bila zadovoljna njegovim odgovorom. Kad je u ruke uzeo gitaru i zapjevao joj, Marijani je bila zaprepaštena, što zbog geste, što zbog Hakijine izvedbe poznate pjesme grupe Indexi, 'Ti si mi bila u svemu naj'.

''Naš odnos ide u dobrom smjeru, a srce mi je ogromno'', rekla je Marijana. ''Marijana i ja još nismo u emotivnoj vezi, ali u neko dogledno vrijeme možda i budemo'', priznao je Hakija.

Josip je iznenadio Gabi, kojoj je bio rođendan, ružom i tortom, i to na pikniku na travi, a ona je komentirala da se nije ovome nadala i da je presretna. A onda je uslijedilo izravno pitanje:''Sviđam li se ja tebi i što bi promijenila na meni?'', upitao ju je Josip. ''Mislim da bi trebao promijeniti frizuru. A što se tiče sviđanja, ne mogu ti to reći jer te još skeniram'', objasnila je Gabriela dodajući da je još nije osvojio.

''Meni se ti sviđaš jer si drugačija cura, nisi povučena niti preozbiljna. I moram ti reći da si predivna! Naravno da je slađa od torte!'', rekao je Josip.

Kako će proći romantično putovanje Bahre i Valtera i što još sve očekuje farmere i njihove djevojke