Mirko Filipović objavio fotku iz srednje, provjerite možete li pogoditi gdje se on točno nalazi

Mirko Cro Cop Filipović na Facebooku je objavio fotografiju iz srednje škole. Fotka je nastala 1992. godine, a kako je rekao jednom prilikom, već u 3. razredu srednje trenirao karate u klubu u Varaždinu. Možete li pogoditi gdje se on točno nalazi? Ako ne, odgovor se nalazi na kraju teksta.

- Već u 3. razredu srednje škole, bila su dva gospodina iz Varaždina koji su gledali trening, ja sam tada trenirao u karate klubu Varaždin, nije bio kick-boxing klub, a mene karate kao karate, beskontaktni, nije zanimao. Priključio sam se starijoj grupi koja je trenirala, tamo su me mlatili i prebijali i tamo se vidjelo da neću odustati. Usprkos batinama koje sam dobivao, ja sam svaku večer išao tamo na trening. Tamo su prepoznali talent, genetiku, upornost i vratio sam se u Zagreb i uspio upisati Policijsku akademiju - ispričao je za HRT jednom prilikom.

- Nisam to nikad završio jer nije bilo mogućnosti da završim. Gotovo dvije godine svako jutro sam ustajao, bio sam smješten prvu godinu u studentskom domu na Savi, to je jedan od razloga mog uspjeha, moj status je bio 'ilegalac' u studentskom domu. Nisam imao ni svoju sobu, nisam imao ništa, otac mi je umro četiri mjeseca prije toga... Nije bilo pitanje hoću li uspjeti, nego kada. To je bila takva upornost i volja u što bi se mnogi mogli ugledati.

- Da biste u borilačkom sportu uspjeli, morate biti gladni. Ili gladni novca, u smislu da osigurate egzistenciju sebi i svojim roditeljima, ili morate biti gladni uspjeha. Djeca koja odrastu 'sa zlatnom žlicom' teško su gladna uspjeha. Rijetki su, dogodi se, ali rijetko - smatra Mirko.

Odrastao je u Privlaci kraj Vinkovaca, a u srednju školu krenuo u Varaždinu. Prognanički život, kaže, ne pamti po najružnijem:

- Bit ću iskren, bilo je to vrijeme rata, ali meni osobno je to bio najljepši dio života, taj treći razred srednje škole. Bio sam smješten u Ludbregu, u obitelji Varga, koji su me primili kao svoje treće dijete. Imali su dvoje djece, imaju još uvijek Martinu i Igora, s Igorom sam dijelio sobu. To je bio prekrasan period u mom životu. Bez obzira što je bio rat, ja sam bio klinac, tek sam napunio 17 godina, ali, Varaždin i Ludbreg ostali su mi u prekrasnom sjećanju.

Iako ovaj put nije otkrio gdje se nalazi na slici, veće je ranije cirkulirala društvenim mrežama, a mnogi su tada zapamtili da je on u trećem redu gore, četvrti s lijeva.

