Mirjana ne želi ništa s Ilijom. On je gorko zaplakao nakon ovih njenih riječi

Jutro na kampiranju u Puli počelo je romantično, Ivo je pospanim damama kuhao kavu i masirao noge. Tamara je prepričavala kako je noćas muku mučila s kukcima, a Milena je smatrala da je to sve dio njezine igre da pozove Ivu u svoj šator. Sve se nastavilo senzualnim Mileninim plesom, kojemu su se pridružili i Katica i Ivo. „Toliko se ohrabrio da je čak i mene poljubio“, poručila je Milena, koja je prethodno zamjerala Ivi što ne pokazuje emocije i nema stav. Farmer Željko nastavio je svojim damama pokazivati ljepote ogulinskog kraja, a poveo ih je na njemu posebno mjesto – tamo gdje je zaprosio svoju bivšu djevojku.

„Veliki sam romantičar“, priznao je, a njegova priča ganula je dame. Neke od njih priznale su da tijekom života nisu baš imale prilike iskusiti romantiku. „To je trenutak koji svaka djevojka priželjkuje. Hoće li se ikada dogoditi ili neće, ne znam, ali voljela bih“, kroz suze je govorila Vesna koju su ponijele emocije, „Mislim da bi mi bilo jako lijepo s njime.“ Željko je kazao da ne bi imao problem i buduću djevojku zaprositi na istome mjestu, a Petri, Mariji i Vesni to se baš nije svidjelo, pa se pravdao da je nepromišljeno reagirao.

Toni i njegove cure bacili su se na košnju trave, a s trimerom se najbolje snašla Vivien pa ju je Valentina zezala da bi mogla odbaciti pjevačku karijeru. Farmer je pitao može li Vivien namazati ruke kremom kako ne bi izgorjela na suncu, no Valentina je to strogo odbila: „Ja se mažem uvijek sama, može i Vivien. Nema smisla. Ako je sa mnom, ne znam zašto bi pipao druge žene!“ „Posesivna ljubomora, to je to. Žao mi je Tonija. Jadan, ne smije ništa“, poručila je Antonela. „Valentina gdje se gasi? Vjerojatno kad je poljubim i kad jede“, smijao se farmer.

Ilija je Ružu odveo nasamo kako bi je ispitao što misli o njihovom odnosu. „Iskreno, ovo vodi prema jednom velikom, dobrom prijateljstvu“, kazala mu je, no farmer je zahtijevao odgovor na pitanje zašto mu je pružala lažne nade i onda se naglo ohladila. „Pasalo mi je, zagrljaji, poljupci... Ali kad upoznaš osobu... Ne poklapamo se, nema nikakav plan za bolji život. Ali ništa neće biti ako ništa nećeš napraviti. Meni ne treba to, meni treba čvrst muškarac“, kazala je, a Ilija se pokušao opravdati. „Imam strpljenja, ali ja bih to volio ubrzati“, poručio je farmer.

VEZANI ČLANCI:

Iduće jutro u Ogulinu počelo je pomalo neočekivano. Kad se Željko probudio, dojučerašnje neprijateljice Marija i Vesna pile su zajedno kavu. „OK smo, rekle smo što smo si rekle, izgladile smo. Nema smisla da se dalje nešto razvlači“, kazala je Vesna. Prva Željkova odluka o izbacivanju se približavala, pa su se dame pakirale, mozgajući koja bi mogla prva doma. „Mislim da će se Željko voditi i glavom i srcem“, kazala je Marija.

Druženje u kampu se nastavilo, a Milena je priznala kako joj se sviđa što se Ivo sve više otvara prema njima pa je poželjela s njim razgovarati nasamo jer je smatrala kako je imala najmanje prilike za to. „Vidiš da je moj strah prošao prema tebi“, priznao je Ivo grleći je. Milena mu je priznala da je tijekom jedne od prošlih noći, za vrijeme oluje, napisala stihove posvećene njemu pa mu ih pročitala, a njega su obuzele emocije. „Ostao sam bez riječi! Skoro sam zaplakao!“ priznao je. „Želim da me upoznaš i da imaš sjećanje na ženu koja je bila kod tebe kao gost. Nemoj misliti da ovime ja nešto potenciram“, kazala je Milena, dodavši da je svojim stihovima lakše mogla reći što osjeća, „Htjela sam vidjeti je li sposoban i podoban ući u nečiju dušu.“

Kod Tonija, Antonela je poželjela razgovarati s Tonijem nasamo, što je jako iznenadilo Valentinu koja je ponovno pokazala ljubomoru: „Pazite što radite!“ „Ne posvećuješ pažnju ni Vivien ni meni. Razumijem, zaljubio si se... Kako si nasamo s njom, tako bi trebao barem deset minuta biti sa svakom od nas, da se ne osjećamo odbačeno“, kazala je Antonela, no farmer njezine riječi nije baš razumio: „Bespotrebno totalno!“ „Ne želim nikakve farse da on sad glumi da će dati Vivien i Antoneli šanse. Nijedna mu se ne sviđa“, strogo je poručila Valentina.

FOTO Pogledajte kako se Martina Tomčić mijenjala tijekom godina, razlika je vidljiva

Kod Darka, cure su uređivale cvjetnjak, a Brankica je priznala da se nije baš naspavala jer Anamarija hrče. Ostale Darkove dame zamjerile su joj što je s fešte rano otišla bez pozdrava, a Anamariji je smetalo što farmer samo gleda kako rade i ne pomaže. Na Ilijinoj farmi kuhao se čobanac, no sve Ilijine emocije ubrzo su izašle na površinu. Nije mu bilo jasno zašto ga Mirjana stalno odbija. „Bio si zaljubljen u Ružu, ne možeš se ti sad zaljubiti u drugu“, kazala je Mirjana da je farmer pogrešno procijenio njezine signale, „Ti si mene prihvatio? Sutra neka dođe neka druga ti ćeš otići za njom. Kad si preda mnom poljubio jednu ženu, gotovo je više!“

Njezine riječi rasplakale su Iliju koji je mislio drukčije, čak joj poručio da bi zbog nje i napustio svoje imanje: „Glumi, bio je poljubac, ali to nitko ne zna, nije bilo snimljeno.“ „Ja kažem, ja sam najbolja, a on neka bira. Ja sam najbolja u svemu“, Ruža je smatrala da Mirjana sve ostale gleda svisoka. Svađa je ipak završila zagrljajem, a Mirjana je poručila da se ne ljuti. Ivica i njegove cure odlučili su si zalijepiti privremene tetovaže, a posebno ih je zanimalo kako će izgledati na Ivici koji nema nijednu pravu. „Istetovirao bih Ilonino ime jer mi je jako draga osoba i mislim da bih to rado napravio“, poručio je. „Bilo bi mi drago“, kazala je, „Zgodniji mi je s tetovažama!“ A što još čeka farmere i dame na imanjima, pokazat će nova epizoda 'Ljubav je na selu', u nedjelju u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i na platformi Voyo, 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

GALERIJA Vruće fotke! Pogledajte kako se Lidija Bačić mijenjala tijekom godina i neka njena najseksi izdanja