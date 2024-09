Mirjana Hrga o reakcijama na koncert Bijelog dugmeta: 'Ne, to nije hrvatski primitivizam. To je dostojanstvo'

Bivša novinarka i urednica Mirjana Hrga na Facebooku je reagirala nakon što se u javnosti digla bura oko Bijelog dugmeta i pjesme "Pljuni i zapjevaj moja Jugoslavijo", koju su otpjevali na koncertu u Splitu.

- Gledam na FB moje prijatelje kako različito reagiraju na koncert “Bijelog Dugmeta” u Splitu. Kad se zavijorila jugoslavenska zastava dio je navodno pao u trans, dio je fućkao. Tu nema pomoći. Ta se stvar još dugo neće istjerati na čistac, počela je objavu Hrga.

- Neki u transu pjevaju o Jugoslaviji jer njima je stvarno bio dobar život tijekom te države. Drugi ne mogu vjerovati da postoje toliko “nemoralni likovi koji su tako brzo zaboravili ili čak odgojili svoju djecu da ne shvaćaju da je pod tom petokrakom ubijan hrvatski narod”. Zašto nema pomoći? Većina njih koja pjeva, ne zna sto je bila uloga SANU-a. Oni ni ne znaju sto je SANU. Ili su im mama i tata objasnili da je to bilo OK. Većina nema pojma tko je Garašanin i sto su njegove “Načertanije”. Neće ni sada zaguglati. Predosadno. Oni se sjećaju društvenih stanova, sigurnih radnih pozicija i pohane piletine s kojom su putovali na ljetovanje u “društvena odmarališta”. Sve je to idealno. Kao i komunizam koji je u svojoj biti najbliži idealu društva. Ali, ima jedan problem. Ljudi mu nisu dorasli. I zato smo se raspali. I meni je zao sto ne možemo živjeti u pravednijem društvu. Međutim, to za mene nije bila Jugoslavija, nastavila je.

- Zato, niti iz zabave “ne slavim jugoslavensku zastavu, ne njišem se pod petokrakom” i ne radim budalu od sebe. Ne zbog sebe. Nego zbog onih kojih nema. Dok sam živa neću to napraviti. Da imam djecu, isto bi ih odgojila... Ne, to nije hrvatski primitivizam. To je dostojanstvo. I nemojte se svađati oko toga. Oni koji žive u stanovima i imaju kuće koje su im čudnim spletom okolnosti pripale i uživaju i njima i danas - neće vas shvatiti. Njima je bilo dobro. Ali, oni su vaši sugrađani. To je Hrvatska. Među njima su i vaši prijatelji. Demokracija je manjkava u većini stvari. Ali u jednom je dobra. Stvar izbora, zaključila je Mirjana Hrga.

Podsjetimo, bend je izveo pjesmu "Pljuni i zapjevaj moja Jugoslavijo", na koju je reagirala Udruga zagrebački dragovoljci branitelji Vukovara, a nakon njih i splitski ogranak Domovinskog pokreta. Oni su grupu prijavili Državnom odvjetništvu, ali su zatražili i da se zabrani ulazak u Hrvatsku pjevaču Alenu Islamoviću. Islamovića smo nakon toga kontaktirali za komentar, a on je kasnije samo kratko poručio:

– Neka se jave Goranu Bregoviću. Ja sam samo zaposlenik Bijelog dugmeta.

Nakon ovoga, Islamović je otkrio za Klix.ba da se susreće i s prijetnjama. "Prelaze svaki ukus ljudskosti, unose nemir u moju obitelj. Prava adresa da tražite objašnjenje je Goran Bregović i svi oni koji su bili na koncertu u Splitu, njih od 12 do 15 tisuća. Prijetnje i psovke i nacionalne i šovinističke preko portala nisu put, ali ipak ja ih skupljam, neka se nađu, ne dao Bog ako se što dogodi”, rekao je, a komentirao je i projekciju jugoslavenske zastave tijekom izvođenja.

“Što se iza mene vijori, ne znam, to je slagala firma iz Zagreba, a repertoar smo svirali po Hrvatskoj s Orkestrom za svadbe i sahrane i to od sedam do devet koncerata prije šest ili sedam godina. Čak i pulska arena je bila u tom opusu pa i ta pjesma. To je po meni rock-parodija na stara vremena”, rekao je.

