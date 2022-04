Mira Banjac nasmijala je mnoge u 'Balkanskom špijunu': Glumica se danas teško kreće, a brigu o njoj vodi sin

Glumica Mira Banjac, koje se mnogi sjećaju po ulozi u u filmu 'Balkanski špijun', ali i brojnim drugima ove godine će navršiti 93 godine. O Miri rado pričaju njeni susjedi, a neki su za srpske medije odlučili podijeliti svoje dojmove o glumici koja je mnoge nasmijala ulogama koje je tumačila.

- Uvijek kada je vidite, koliko god da se teško kreče, njene oči plešu od radosti. Ona je kao nestašno dijete, čujem kada joj sin kaže da se smiri jer želi raditi nešto što ne može. Uvijek je fina i porazgovara s nama - kazala je jedna susjeda.

Djelatnica u jednoj obližnjoj trgovini kazala je kako namirnice za glumicu uglavnom kupuje sin ili gospođa koja im ponekad pomaže oko pospremanja.

Foto: Youtube screenshot

- Mira rijetko dolazi, nikad sama. Zbog toga napiše popis sinu ili gospođi koja im pomaže u kući. Znam točno kada se za nju kupuje jer ona obavezno traži cigarete i voće. Rekla je da ne želi prestati pušiti ni kada su joj doktori savjetovali da to učini - kazala je djelatnica.

Njene zapamćene uloge su u bile u filmovima Čuvar plaže u zimskom periodu”, “Balkanski špijun”, “Ne naginji se van” , “Sjećaš li se Dolly Bell” , “72 dana”, “Zvizdan” te u TV serijama “Marija” i “Vratiće se rode”.

Rođena je 4. studenoga 1929. godine, a kao 15-godišnjakinja se u u rodnom Erdeviku u Srijemu pridružila kulturnoj sekciji Prve proleterske brigade. U zagrebačkom HNK na vojnoj je priredbi recitirala pjesmu o Zagrebu 1945. koju je napisao vojnik iz Šibenika. Tada je, prisjetila se jednom prilikom, bila smještena kod obitelji Pavlica u Mihanovićevoj ulici.

Banjac je u jednom intervjuu otkrila kako misli da nije bila atraktivna glumica, te da nije bila zvijezda.

- Ja nisam bila atraktivna glumica, nikada nisam bila zvijezda. Postupno sam se razvijala, kao rijeka ponornica. Ja sam mala, niska rastom, nemam nijednu karizmatičnu crtu, i morala sam se svojski truditi sa svojim kratkim rukama, kratkim nogama i malim očima. Nikad nisam rekla režiseru ili kamermanu: “Molim vas, dobro me snimite!”. Znala sam se “poništiti” za svaku ulogu, bez imalo kompleksa i taštine. Kako sam karakterna glumica, rano sam shvatila da je to ono čemu trebam težiti. Jedino je moja majka patila zbog toga što su moje kolegice Ružica Sokić i Vera Čukić lijepe i dotjerane, a ja mala i neugledna. No Bog me poštedio taštine da ne zavidim lijepim glumicama s dugim nogama - kazala je za Gloria.hr.

