Ona je nova modna ikona: Ima nebotoksirano, skalpelom nedotaknuto lice (i tijelo) budućnosti

Vogue smatra da se Kim Kardashian mora pomaknuti u stranu - najveća modna influenserica našeg vremena postala je mlada Zendaya (25). To je zaključak Vogueovog istraživanja online interesa za modne revije jesen/zima 2022. Oni koji čitaju online Vogue najviše su klikali na reviju kuće Valentino jer se tamo pojavila Zendaya, lice Valentina, prelijepa u ružičastom. Od glave do pete. Prošlih godina Valentino nije bio niti u prvih deset najklikanijih revija, a sa Zendayom skočio je na prvo mjesto.

Možda se radi i o tome da su ljudi željni lijepih vijesti, da žele konačno promatrati svijet kroz ružičastu prizmu kao plavuša s Harvarda. Kako bi rekao Pier Paolo Piccioli, kreativni direktor Valentina, žude za ružičastom jer je to "boja ljubavi, zajedništva, energije i slobode". A upravo to želi prizvati Valentino sa svojim monokromatskim svijetom obojanim u pink.

No, nije stvar samo u ružičastoj, tu je i Zendaya, novi najveći Vogueov modni influenser. Začudo. Jer Kim je spremno doputovala u Milano na Pradinu reviju i dočekala paparace s osmijehom, spremna pozirati nakon što se napokon njezin razvod priveo kraju. Potom je otišla u Pariz na Balenciagu u tako pripijenom bodysuitu da se kretala poput NFT robota i svi portali svijeta prenijeli su te mehaničke pokrete. Rihanna je ponosno razgolitila svoj trudnički trbuh za revije kuća Dior i Gucci, uvjerena da ništa ne može biti toliko seksi kao Rihanna trudnica.

Na Vuittonovoj reviji, za koju se uvijek traži pozivnica više, u prvom redu oko modne piste postavljene u spektakularnom Musée d'Orsayu, naguralo se mnoštvo chic seleba, od Emme Stone, Chloe Grace Moretz i Alicije Vikander do Julianne Moore i mnogih drugih.

No, najviše modom opsjednutih trendsetera došlo se pokloniti sjeni Virgila Abloha, osnivača brenda Off-White i dizajnera Vuittonove muške linije, koji je preminuo u studenom prošle godine. Svestrani Abloh, arhitekt, umjetnik, glazbenik (poznati D.J.), dizajner, stvorio je subverzivni Off-White prije deset godina, demokratizirajući modu uzdizanjem streetweara na pariške piste (Demna Gvasalia iz Balenciage od njega je pokupio tu svoju osnovnu modnu ideju). Ablohova posljednja revija, koju je prije smrti osmislio za svoj Off-White, održana je prvog ožujka i otvorila Pariški tjedan mode. U publici je bila bivša manekenka i francuska prva dama, muzičarka Carla Bruni, bili su Rihanna i njezin ASAP Rocky, bio je glazbeni mogul Pharrell Williams, najseksi glumac na svijetu Idris Elba, potom modni dizajneri Olivier Rousteing i Jonathan Anderson, a modele su nosili najveći supermodeli, Naomi Campbell, Cindy Crawford i njezina kći, Karen Elson, Amber Valetta, Joan Smalls, Helena Christensen, čak i teniska legenda Serena Williams.

Ablohova revija održana je pod parolom Question Everything (Propitujte sve), koju je, ispisanu na bijeloj zastavi, nosio model kao na demonstracijama.

Ablohova poruka, poruka crnog Amerikanca, sina siromašnih imigranata iz Gane, zvuči zastrašujuće proročanski u kontekstu današnje mode. Modu zaista treba propitivati. Hoću li ikada moći proći po uskoj venecijanskoj uličici modnih trgovina, Salizadi San Moisè, i ponovno sretno pogledati neupadljivi, ali magično privlačni izlog dućana Loro Piana, a da se ne sjetim Putina koji se nedavno na stadionu obratio osiromašenim, uskoro i gladnim Rusima, potičući ih na stradanja i krv, u pernatom kaputu Loro Piana koji košta besramnih 10.000 eura, odnosno gotovo milijun i pol rubalja, puno više od prosječne ruske godišnje zarade? Ispod kaputa nosio je još jedan basnoslovno skupi Loro Piana odjevni predmet, varijaciju na tradicionalni, topli, irski ribarski džemper. Nešto gotovo narodsko koliko je tradicionalno. Samo u tisućama eura.

I dok je Putin iskazao tankoćutnost i empatiju Marije Antoinette, francuski predsjednik Macron pokazao je da savršeno razumije jezik mode. Prvi put fotografirao se neobrijan, razbarušen i zamijenio svoje konzervativno tamnoplavo odijelo šivano po mjeri i snježno bijelu košulju s hudicom s logom CPA10 specijalnih snaga francuskog zrakoplovstva. Mnogi su komentirali da je shvatio da je za njega politički oportuno da izgleda kao fajter spreman poginuti za bolje sutra, kao Volodimir Zelenski. Jedino ostaje vidjeti hoće li i njegova supruga Brigitte Macron odustati od svojeg omiljenog, nesuptilnog francuskog brenda Louis Vuitton jer ga toliko obožavaju Ruskinje.

Odjednom mi se čini da bi nam se svima morali gaditi statusni simboli koje obožavaju žene i djeca oligarha. Njihovo kupanje u šampanjcu na Azurnoj obali, sve te plastične jahtusine i brendovi koji svojim nametljivim logom sugeriraju weberovsku upadljivu potrošnju, da, sve to treba revidirati, stalno propitivati, kako nam je zagrobno poručio Abloh. Kao što Metropolitan opera ne želi više sopranisticu Annu Netrebko, blisku s Putinom, tako oni koji žele da moda prebrodi trenutnu krizu moraju gledati dalje od pozlaćenog loga.

Modna novinarka Dana Thomas napisala je još 2007. knjigu o luksuzu koji je izgubio svoj neodoljivi sjaj kad su financijski menadžeri i mešetari preuzeli velike, tradicionalne modne kuće i u potrazi za brzim profitom, zamijenili dobre materijale i prave majstore s azijskim jeftinim boflom. Modni brendovi tad su samo po prepoznatljivom logu i smiješno visokim cijenama ostali sinonim luksuza, za koji je nekad suština bilo majstorstvo, elegancija, ljepota utkane tradicije. Sad se taj ciklus sumraka luksuza započet devedesetih konačno zatvara. Može li simbol elegancije biti ono što je postalo sinonim za rusko razmetanje nakradenim novcem? Negdje sam pročitala da je među bogatim Ruskinjama zavladala panika kad su farmaceutski divovi počeli razmišljati da im u okviru sankcija uskrate i botoks kao ultimativni ruski statusni simbol. Neki brendovi postat će neukusni poput neumjereno zategnutog lica bez grimasa.

Pier Paolo Piccioli iz Valentina pravilno je zaključio da je Zendaya nešto posve drugo - nebotoksirano, skalpelom nedotaknuto lice (i tijelo) budućnosti. Ona je zaista drugačija od jučerašnjih modnih ikona, otprilike koliko i nova velika regionalna zvijezda Ana Đurić Konstrakta od tipičnih pjevača Eurovizije.

Zendaya je mlada i nimalo blazirana, svoj novac zaradila je sama radeći od djetinjstva, nije dijete seleba nego marljive učiteljice koja ju je od najranije dobi upisivala u dramske i plesačke grupe, dok je sama radila dva posla. Mama joj je radila i u jednom lokalnom kazalištu posvećenom Shakespeareu i još kao dijete odgledala je sve njegove drame po nekoliko puta i u mnogima glumila. Tata joj je afričkih korijena, mama njemačkih i škotskih, organizirana je, marljiva, posvećena.

Ali ono najvažnije, koliko je Zendaya lijepa i drugačija od svih plastičnih likova oko nas, toliko je i talentirana. Ušla je u povijest kad je 2020. postala najmlađa dobitnica nagrade Emmy za glavnu ulogu u dramskom djelu. Njezin prelazak iz disneyevskih, bajkovitih, dječjih uloga u istinsku modernu dramu bio je savršeno prirodan i spontan. Disney je nije uspio pretvoriti u stereotip dječje zvijezde koja pjeva. Najugledniju televizijsku nagradu dodjeljuju svjetska i američka akademija za televiziju i mlada Zendaya, kojoj prezime nije potrebno kao ni Madonni, Rihanni, Beyonce ili Michelangelu (inače je Coleman), dobila ju je u oštroj konkurenciji Jennifer Aniston, Sandre Oh i Laure Linney.

I dobila ju je posve zasluženo za ulogu tinejdžerice i naratorice Rue u uznemirujućoj HBO-ovoj seriji "Euphoria". Druga sezona "Euphorije" prikazana je početkom 2022. i serija je odmah dobila zeleno svjetlo i za treću sezonu. To je nakon "Igara prijestolja" najgledanija serija HBO-a. Serija prikazuje mučan, nasilan, mračan, hiperseksualiziran svijet tinejdžera, gimnazijalaca iz dobrostojećeg kalifornijskog predgrađa. Dok je serija "Gossip Girls" (Tračerice) počivala na životnim problemima glavnih likova koji se daju svesti na nedovoljno roditeljske ljubavi i previše para, "Euphoria" je poput "šamara malograđanskom ukusu" 2.0, za roditelje tinejdžera silazak u jedan od krugova pakla modernog svijeta.

Rue kao da preslikava prvi stih iz Gagine Oscarom nagrađene pjesme "Shallow" iz filma "Zvijezda je rođena": Reci mi, djevojko, jesi li sretna u ovom modernom svijetu? Ili ti je potrebno nešto više? Jesi li u potrazi za nečim drugim...

Rue je neprestano u potrazi za nečim drugim što joj moderni svijet ne pruža, a to pokušava pronaći, skupa s vršnjacima, u drogi, neobaveznom seksu, partijima...

Život prikazan u "Euphoriji" djeluje autentično jer je to zapravo autobiografska serija autora, producenta, scenarista i redatelja Sama Levinsona. Iako je serija nastala prema predlošku izraelske televizijske serije, Levinson je u nju ugradio sebe, svoje tinejdžerske i mladenačke probleme s drogom i životom.

On je sin oscarovca Barryja Levinsona, redatelja filma "Kišni čovjek", i doista se dugo tražio u životu. Četiri godine studirao je glumu po teoriji Method, no pronašao se tek kao redatelj. Bio je u dugoj vezi s Ellen Barkin kad je bio u ranim dvadesetima, a ona u pedesetima. Krajem osamdesetih godina prošlog stoljeća Barkin je bila seks simbol, žena nesavršenog, simpatičnog lica i zaista savršenog tijela. Kako je filmski svijet prepun čuda, prva prava uloga koju je dobila Ellen bila je u prvom filmu Samovog oca "Dajner" (1982.), koji su mnogi kritičari proglasili neočekivanim remek-djelom. Film je katapultirao karijeru i Levinsona i Barkin u vrijeme kad se Sam još nije ni rodio. No, Sam i Ellen bili su u vezi nakon njezina razvoda od multimilijardera Rona Perelmana, vlasnika Revlona. Očito su jedno drugome trebali. Barkin je pomogla Samu da napravi svoj prvi indie film i počne samog sebe shvaćati ozbiljno kao redatelja.

Sam, Zendayin prijatelj, pretvorio je kao Breza mršavu Zendayu u svoju muzu, u ikonu stila našeg vremena. Između dvije sezone serije, za vrijeme epidemije, snimio je s njom i komorni crno-bijeli film "Malcolm & Marie" za Netflix.

Ako vam je isuviše mučno uroniti u svijet nesretnih, drogiranih tinejdžera na rubu živčanog sloma ili mentalne bolesti, ovaj Levinsonov film trebate pogledati da shvatite koliko je Zendaya talentirana, lijepa, zrela, a mlada.

Kao i serija "Euphoria", film je savršeno dizajniran, mizanscenski i scenografski. Glazba je nevjerojatno evokativna, koliko i kod Tarantina, velikog majstora upotrebe glazbe na filmu. Film "Malcolm & Marie" je Levinsonova verzija "Prizora iz bračnog života". Da nije ponešto razduljen i repetitivan, bio bi genijalan poput ranih Cassavetesovih filmova, najviše zbog izvanrednih glumaca, Zendaye i Johna Davida Washingtona, sina Denzela Washingtona, koji je počeo glumiti tek nakon što je prekinuo karijeru u američkom nogometu. Film s puno filmofilskih referenci secira brak redatelja, koji je konačno napravio dobar film i na pragu je velikog uspjeha, i njegove muze, žene koja se osjeća i voljena i zloupotrebljena u tuđem kreativnom procesu.

Zendaya je u filmu prelijepa, mlada i seksi, nalik na ikone crno-bijelih filmova iz šezdesetih godina, kad je Jane Birkin slavila mladost i potpunu prirodnost. Ako je Jane i nosila svoju skupu Hermesovu birkinicu, iz nje je virio baget ili boca vina, kao da se sprema na piknik na travi, a ne razmetanje pred bogatim prijateljicama u skupom restoranu. Uostalom, Zendaya je mršavica poput Twiggy, ikone šezdesetih, malih, jedrih grudi kakve imaju posve mlade djevojke. Jedino kad u filmu Malcolm i Marie ulaze u kuću na osami na plaži, nakon premijere filma, ona nosi blistavu dugu haljinu kao iz zlatnog doba Hollywooda, s golim trbuhom, velikim prorezom, grudiju jedva prekrivenih kao da nosi gornji dio izrezanog bikinija. Haljinu je s Levinsonom osmislio poznati hollywoodski stilist Law Roach, danas stalni Zendayin modni savjetnik. Zato film djeluje kao izraz autentičnog Zendayinog stila, koji je istovremeno i moderan i svevremen, uvijek izazovan, ali i mladenački nepretenciozan.

Na reviji kuće Valentino za sljedeću zimu bilo je puno upravo takvih sitnih, "škrtih" grudnjaka koji se nose "na van", poput odjeće, a ne donjeg rublja. Jako puno kreacija mogla je nositi sama Zendaya kao nešto "svoje", odabrano s Roachem da postane njezin zaštitni znak.

Zendayinu vitkost i mladost još bi dodatno naglasili sakoi ili kaputi ramena širokih kao što se nosilo krajem osamdesetih, kad su žene vjerovale da će im power dressing pomoći da se nametnu u svijetu velikog biznisa. Ova današnja, još šira ramena, kakva smo vidjeli i na revijama Balenciage i Saint Laurenta, djeluju drugačije, prije kao igra maskiranja i preodijevanja, pogotovo s onim platformama i predugim hlačama. Zendaya bi svemu tome dodala nostalgičnu asocijaciju na flower power i hipijevsku zaigranost i nepretencioznost. Da je ona nosila tu reviju, podsjetila bi i na svoj lik MJ, Spidermanove cure iz novog nastavka filma o tom superjunaku, "Spiderman: put bez povratka".

Na snimanju novog Spidermana Zendaya se odlično provodila sa svojim filmskim dečkom Peterom Parkerom, kojeg je glumio Tom Holland. Tom, Englez koji je također počeo glumiti i plesati još kao dijete, naučio se kao i Zendaya samodisciplini i napornom radu na sceni, glumeći i plešući u mjuziklu "Billy Elliot" o dječaku koji sanja o baletu. Zendaya i Tom su slični po svemu pa i nepretencioznim, vedrim i rasplesanim javnim nastupima.

Postali su par nimalo sličan Malcolmu i Marie, kao da nisu narcisoidni selebi i ne muči ih mračna prošlost s autodestruktivnim porivima i željom za svađama u kojima nitko ne može pobijediti, a njihov odnos mora stradati. Možda je i to pomoglo da Zendaya postane modna influenserica kojoj ljudi vjeruju kad poručuje da je opet, nakon svega što smo prošli i prolazimo, moguć la vie en rose.

