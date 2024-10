Mint je za ovu jesen priredio novu glazbeno-scensku poslasticu: Sve je spremno za četvrtu sezonu

MINT club & more, vrlo se brzo istaknuo kao nezaobilazna adresa kada je u pitanju jedinstvena i vrhunska zabava, koja, čim zakoračite, vodi u svijet nevjerojatnih akrobacija, očaravajućeg ambijenta i iznimne fuzijske gastronomske ponude. Jedinstveni koncept zabave koji posljednjih godina Zagreb svrstava među najpoželjniju destinaciju zabave, od ove jeseni pripremio je novi, još atraktivniji Cabaret dinner show.

Talentirani plesači, pjevači, glumci i akrobati do sada su zabavili već više od sto tisuća gostiju iz cijele regije, a ove jeseni iz Mint umjetničke radionice stiže nova glazbeno - scenska poslastica. Drugačija dimenzija zabave upotpunjena vrhunskom kostimografijom, scenografijom, svjetlosnim i zvučnim efektima te raznim tehnološkim novitetima ovaj show čini jednim od top 5 Dinner predstava na svjetskoj sceni.

Jedinstveni Cabaret show na ovom podneblju za kojeg se karte traže i izvan naših granica, ulazi u četvrtu sezonu, a posebnost dodaje i činjenica da iz godine u godinu jača produkcijski te brojem i kvalitetom izvođača. Uz hrvatske izvođače dio ansambla čine i umjetnici koji dolaze sa svih strana svijeta: Ukrajina, Italija, Slovenija, Argentina. Tu su također, prepoznatljiva imena hrvatske glumačke i glazbene estrade, plesači, akrobati te glazbenici. Široka paleta plesača i izvođača, raznih stilova i mogućnosti od baleta, hip hop i jazz plesne scene pa sve do burlesque, akrobata i aerial izvođača, svaki na svoj način plesnim izričajem i drugim vještinama pridonosi ovom showu koji garantira vrhunsku zabavu. Mario Jukić, režiser i koreograf Mint Cabareta, zaslužan je za sve ideje i novitete koje će Mint ove jeseni predstaviti.

Foto: Iklex

VEZANI ČLANCI:

Ove sezone kreativni tim vodi nas kroz zanimljivu priču koja se događa u hotelu, popraćeno raznim zapletima i raspletima kroz 3 čina. Raznolikost i nepredvidivost točaka je ono što čini ovu predstavu zanimljivom i uzbudljivom, a interakcija s publikom donosi nove doze adrenalina kreirajući posebnu atmosferu. Razne teme, filmski likovi i priče, vatra, letenje samo su dio atraktivnih scena koje će vas dočekati i iznenaditi.

Foto: Iklex

Za sve posjetitelje koji žele doživjeti nešto drugačije od klasičnog izlaska, zagrebačka Trešnjevka i ulica Florijana Andrašeca 14, idealna su stanica dobrog provoda i neizbježno mjesto na karti "must see" grada Zagreba. Dođite i uvjerite se zašto je program Cabaret showa do sada pogledalo više od sto tisuća ljudi.

VIDEO Popularna Lile opisala je svog savršenog muškarca i osvrnula se na preljub