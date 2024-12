Milena iz 'Ljubav je na selu' odustala od Ive: 'Trebao se javno ispričati. On je veliki glumac'

Mileni je Ivo u 'Ljubav je na selu' ponudio ozbiljnu vezu, pa čak i mogućnost preseljenja k njoj u Njemačku, ali ona je to odbila. Suočila ga je s njegovim odnosima s Tamarom i Katicom. "Još uvijek te vidim na bini kako se ljubiš s drugom ženom, kako je grliš, kako s njom plešeš, a meni si pola sata prije te scene rekao da te boli rame i da ne želiš sa mnom plesati. I bila sam sto posto sigurna da ja ne idem dalje jer si ti dao prednost drugoj osobi, je li tako?", kazala je te mu je napomenula da se prestane igrati sa ženama.

- Ostajem pri mišljenju da je Ivo dobar čovjek, ali veliki glumac i nesiguran u stav prema ženama - izjavila je Milena za RTL.hr, te otkrila zašto je pristala na romantično putovanje: - Romantično putovanje je bila prilika da jedno drugo upoznamo, moja reakcija je plod njegovog ponašanja. Milena je naglasila i da je Ivo hladnokrvno u Puli poslao doma i Tamaru i Katicu. - Trebao se javno ispričati jer svi smo vidjeli što je napravio (glumio je pred obje). Tvrdi i da je Ivo čovjek koji prvo treba sebe naći da bi imao čvrste temelje za graditi vezu i život. Milena traga za muškarcem koji ima izgrađen život i koji nema repova iz prošlosti.

- Tragam za muškarcem koji ima izgrađen život (imam ga i ja), koji nema repova iz prošlosti i koji je sposoban doprinositi radom i stvaranjem, ljubavlju i radosti životu na selu jer želim živjeti na selu. Možemo to selo zajedno odabrati ako nemamo uvjete u postojećim mogućnostima - zaključila je.

Podsjetimo, ranije smo vidjeli kako je romantično putovanje dodatno zbližilo Milenu i Ivu, no ona još uvijek nije spremna za intimnije trenutke. Nakon razgovora o njihovim energijama, farmer je pokušao poljubiti Milenu, ali ona se diskretno izmaknula. Ipak, uspio ju je ovlaš poljubiti u kut usana dok se odmicala. . "Milenu sam krenuo poljubiti, ali...", rekao je Ivo.

"To je usta na usta. Ja mislim da je to već intima, ali mi nismo došli do naše intime. Mislim da oboje želimo jedan zdraviji temelj", izjavila je Milena. Za RTL.hr je ranije rekla da misli da Ivin poljubac ništa ne znači, zbog toga što je već ljubio druge. - Što poljubac znači? Vidjeli smo kod Tamare i Katice! Ništa! Ne da je prerano, nego poučena njegovim ponašanjem prema drugima, ne pristajem na to! Na pitanje misli li da se Ivo uvrijedio zbog toga što je odbila poljubac, ovako je odgovorila. - Je li on nekoga uvrijedio je pitanje, a ne da li je on uvrijeđen.

Milena kaže da je ovo putovanje šansa sa se ona i framer upoznaju. - Svako biće ima potrebu za samoćom, ona daje odgovore. Ovo putovanje je šansa da se uopće upoznamo, vidljivo je do sada za to nismo imali vremena. Ivo je dobar čovjek, a ostalo se signalizira u hodu upoznavanja. Svatko ima očekivanja i ona traju... To je mehanizam između dvoje ljudi. Očekivanja su i ispunjenje, vidjet ćemo do kuda će ići obostrano očekivanje i ispunjenje.

Katica je ranije farmera optužila da joj je davao lažne nade, misleći da će tako i Milenu prevariti, „Iskreno, više i ne vjerujem u ljubav, to ne postoji. Više se neću ni truditi tražiti. Ako dođe samo, dođe.“

