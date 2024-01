ANKETA Je li refren favorita ovogodišnje Dore Baby Lasagna identičan refrenu švedskog benda?

Na ovogodišnjoj Dori s pjesmom ”Probudi usne moje” trebala je nastupati Zsa Zsa, ali je pjevačica odustala od sudjelovanja i umjesto nje ćemo na ovogodišnjoj Dori, koja se krajem veljače održava na Prisavlju, slušati Baby Lasagnu s pjesmom “Rim Tim Tagi Dim”. Kada je ova pjesma puštena u radijski eter, odmah je privukla pažnju publike i mnoge je oduševila te upravo ovog mladog izvođača vide kao favorita glazbenog natjecanja i mogućeg predstavnika Hrvatske na Euroviziji.

Pjesma upečatljivog ritma i refrena ušla je u uho i obožavateljima Eurovizije diljem svijeta, a 24 sata objavljuje kako su neki slušatelji primijetili veliku sličnost u refrenu ove pjesme i pjesme ''Party In My Head'' švedskog benda PAIN.

– Pjesma ''Rim Tim Tagi Dim'' neodoljivo podsjeća, a samim time potencijalno je i plagijat pjesme iznimno poznatog švedskog benda PAIN. Refreni su praktički identični. Refren je prvih osam taktova skoro jednak. Pa i tekstualno se ne razlikuju znatno – izjavio je za 24sata veliki obožavatelj ovih švedskih metalaca koji je i jedan od administratora njihova službenog fan pagea.

Mnogi su se zapitali tko se krije iza zvučnog imena Baby Lasagna, a riječ je o glazbeniku Marku Purišiću koji se na Dori već natjecao 2019. s bendom Manntra. Tada je izvodio pjesmu ''In the shadows''. Osim toga surađivao je i s Marinom Jurićem Čivrom. Marko niže uspjehe i u inozemstvu.

Prošle godine u veljači dobio je priznanje za album "Ravenblack" grupe Mono Inc zato što je taj album zauzeo prvo mjesto na ljestvici OFFIZIELLE DEUTSCHE CHARTS. Osim Marka, glazbom se bavi i njegov brat. Poznatiji je kao Val Perun i od 2022. godine je basist benda Mono Inc. Marko je pod imenom Baby Lasagna izbacio dvije pjesme, "IG BOI" te "Don‘t hate yourself, but don‘t love yourself too much".