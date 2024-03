Miji Negovetić nakon nezgode sa zubima u emisiji, javila se i Vanna: 'Ma ti možeš što hoćeš'

BRAK NA PRVU

Renata o iskricama s drugim kandidatom: 'To je uobičajeno u našem odnosu'

Iznenadila me Josipova izjava s obzirom na to da je prvo izjavio kako sam zadovoljila njegove standarde što se tiče prvog dojma. Nakon određenog vremena promijenio je mišljenje pa objasnio da ipak nije bio zadovoljan. Što reći na to? Možda je bio samo pristojan na prvu, a možda kasnije i ljutit pa je promijenio mišljenje, kazala je Renata