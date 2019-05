Mia sjajnim spotom i vizualno predstavila svoju "Cestu do sna"!

Pjesmom "Cesta do sna" Mia Dimšić predstavit će se na CMC festivalu u Vodicama, a u pitanju je novi najavni singl drugog autorskog albuma. Nakon što je nedavno predstavljena pjesma, sada je "Cesta do sna" dobila i video spot kojeg je snimao, režirao i montirao Marko Zeljković Zelja.

- "'Cesta do sna' najbolji je opis mog života u posljednjih nekoliko godina; svirke i putovanja s bendom polako su mi postale neizostavan dio života, a ono što je još važnije pronašla sam cestu i put kojim idem do kraja, bez obzira na uvjete, raspoloženje i okolinu, cestu koja je moj smisao i čini me sretnom. Nadam se da će pjesma sve koji ju zavole podsjetiti na njihovu vlastitu cestu, ono za što žive i žrtvuju se i kad je teško i kad je lako - rekla je Mia.

Pjesmu je snimila u studiju Croatia Recordsa u Zagrebu, studiju Ivana Pešuta u Rijeci i u studiju Vjekoslava Dimtera u Philadelphiji. Glazbu i tekst potpisuju Vjekoslav Dimter, Mia Dimšić i Damir Bačić, dok su aranžman i produkciju radili Vjekoslav Dimter i Ivan Pešut. Za miks i mastering pobrinuo se Goran Martinac.

Podsjećamo, novi studijski album Mije Dimšić, nasljednik Porinima ovjenčanog albuma "Život nije siv", očekuje se do kraja ove godine. Najavljen je hitom "Ovaj grad", a "Cesta do sna" ujedno će poslužiti i kao cesta do Vodica gdje će Mia nastupiti na CMC festivalu i još jednom zasjati na najvećoj pozornici u Hrvatskoj.