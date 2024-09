Meri iz 'MasterChefa' otkrila kako je u samo 7 mjeseci smršavila čak 20 kilograma! Pokazala i svoj jelovnik

Jedna od trenutno najpopularnijih hrvatskih influencerica i bivša kandidatkinja kulinarskog showa Nove TV MasterChef, Meri Goldašić na društvenoj mreži Instagram objavila je zanimljiv video. Naime, Meri je dala do znanja kako je napravila veliku transformaciju te skinula čak 20 kilograma. - Evo što jedem u danu kao osoba koja je skinula 20 kilograma u posljednjih sedam mjeseci - započela je novi video na Instagramu i svojim pratiteljima dala savjete kako da i oni idu njezinim putem.

- Ja ne jedem meso, a dnevno trebam unijeti 140 grama proteina, tako da ako ne jedete meso evo vam mojih korisnih savjeta. Ujutro popijem ovaj 'power shake' u kojem je čak 70 grama proteina, u pitanju je biljni protein, a možete koristiti i biljno mlijeko s proteinima pa vam je to odmah tri u jedan prava ubojica. To uvijek jedem na putu dok djecu razvozim u školu. Poslije kave idem u teretanu, a poslije godišnjeg odmora ovo mi je drugi dan u teretani. Dosta sam slaba jer nisam puno proteina unijela, no došao je i taj rujan pa se vraćam u svoju staru i normalnu rutinu. Za ručak sam pojela dosta proteina pa da se toga riješim. Za 'snack', odnosno među obrok pojela sam proteinsku čokoladicu. Za večeru sam pojela tortilju u koju sam stavila senf, dva jaja, gauda sir, rajčice iz svekrvinog vrta, a pojela sam i malo zrnatog sira - kazala je u videu te dodala za kraj:

- Ako se pitate zašto unosim toliko proteina, to je zato što su mi mišići u katastrofalnom stanju, slabi su, a ja ću dati sve od sebe da to sve vratim na svoje mjesto - zaključila je Meri Goldašić, inače jedna od najpoznatijih i najistaknutijih natjecateljica kulinarskog showa MasterChef.

FOTO 'U Masai plemenu crna žena košta 15 krava, a bijela 30': Meri Goldašić o putovanju koje je promijenilo

Podsjetimo, Meri Goldašić velika je zaljubljenica u putovanja, a nedavno je u intervjuu za Večernji list govorila i o svom putovanju u Zanzibar. - Putovanja rijetko planiramo, zbog prirode posla kojim se bavimo. Suprug se bavi ugradnjom solarnih panela, pa nikad ne znamo kakav će nam raspored biti nekoliko mjeseci unaprijed. Zato ga ja obično dovodim pred gotov čin, kao što sam mu i ovaj put, u utorak ujutro, rekla da u petak letimo u Zanzibar i da se brzo snađe. On je čovjek koji voli svoj posao i predan mu je sto posto, pa mi nema druge opcije, nego ga šokirati. Tako nam uvijek ispadne najbolje - ispričala nam je Meri koja na društvenoj mreži Instagram broj više od devedeset tisuća obožavatelja, a oni vrtoglavom brzinom rastu iz dana u dan.

A zašto baš Zanzibar, objasnila nam je u nastavku. - Tanzanija je, uz Japan, dijelila prvo mjesto na listi zemalja koje želim posjetiti. Kad pomislim na putovanje i destinacije koje želim upoznati, to su uvijek mjesta sa suprotnim načinom života, kulturom i običajima od ovih na koje smo naviknuli. Na putovanju želim posve drugačiju svakodnevicu, nova iskustva i učenja. Naravno, na mojoj "bucket listi" putovanja se nalazi još afričkih zemalja, no Tanzanija je bila idealan spoj, s obzirom na to da smo odsjeli na otoku, Zanzibaru, a posjetili i kopneni dio Tanzanije, nacionalni park Mikumi. Zanzibar, u Tanzaniji, jedan je veliki izlazak iz komfor zone, u svakom pogledu, pogotovo ako putujete na budžetu i odsjedate u hotelima koji nisu luksuzni. Čula sam podijeljena iskustva o Zanzibaru, no htjela sam sama izgraditi svoje mišljenje i donijeti vlastiti zaključak - kazala je jedna od omiljenih natjecateljica prošlogodišnje sezone "MasterChefa" te je dodala:

- Zanzibar mi je bio primamljiv u prvom redu zbog safarija. U Mikumi, nacionalni park, krećemo sa Zanzibara, u ranim jutarnjim satima, avionom do "Mainlanda", kako lokalci kažu, odnosno na kopno, u Tanzaniju. Avion je bio malen, svega 12 putnika je stalo, a pilot upravlja njim direktno ispred nas, nema odvojenu kabinu. Let traje 90 minuta i divimo se tom zelenilu i savani. Slijećemo na pistu koja nema asfalt, začuđujuće glatko te se odmah, svega 30 metara od parkiranog aviona, prebacujemo u džip, u kojem se vozimo pet sati, kroz krivudave i grbave ceste savane, vjetrić ti olakšava vrućine, gledaš životinje poput lavova, geparda, žirafa, slonova, zebri, majmuna, u njihovom prirodnom staništu, a pritom ih ne ometaš, već u tišini zastaneš neposredno pored njih i diviš se njihovoj ljepoti. To je zaista prizor koji te ostavlja bez daha, vrijedan svakog centa. Doživljaj iz savane se ne može usporediti s prizorima koje ćeš vidjeti u Zoološkom vrtu, gdje životinje nisu slobodne - opisala je simpatična Šibenčanka.

