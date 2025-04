Domaća osobna trenerica pola godine živi na Baliju: 'Nestanci struje su najmanji problem'

O putovanju i životu na Baliju razgovarali smo s osobnom trenericom i nutricionisticom Andreom Solomun, koja već godinama na društvenim mrežama dijeli svoju strast prema zdravlju, wellnessu i novim životnim iskustvima. - Moja ljubavna priča s Balijem krenula je 2018. godine. Ono što je u početku bio kratki dvotjedni flert, pretvorilo se u nešto puno više od povremenog posjeta. Sad svake godine tamo provodim više vremena nego u Hrvatskoj i, u biti, na neki način tamo živim. Imam prijatelje, zajednicu ljudi sličnih aspiracija, i to mi je postao dom u punom smislu riječi. Vratila sam se u Hrvatsku prije svega dva tjedna kako bih proširila i preselila postojeći fitness, yoga i pilates centar na novu lokaciju. Velik je to zalogaj, tako da sam maksimalno posvećena jedino i samo tome - kaže nam Andrea i otkriva kako je došla na ideju da se baš tamo preseli. - Ideja je uvijek bila samo posjetiti Bali, ali nekako se svaki dolazak produljivao. Prvo su to bila dva tjedna, pa mjesec dana, onda dva mjeseca... i sad budem tamo otprilike pola godine. Jedan od prvih izazova bio je taj što Bali nema pitku vodu. Tek tada sam shvatila koliko smo razmaženi time što je kod nas uvijek dostupna i koliko je to zapravo luksuz. Druga stvar je svakako visoka vlaga i vrućine, ali meni to paše - vidno izbjegavam zimu u Europi, pa bih rekla da je ovo izazovno većini ljudi, a meni baš odgovara.

Ispričala nam je i kako je izgledalo kada je tek došla tamo. - Kad sam tek došla, jedino o čemu sam razmišljala bili su treninzi i bogatstvo ponude u mjestu gdje boravim (Canggu). Moj prvi dolazak na Bali bio je isključivo zbog trening summita s nekim od najpoznatijih trenera na svijetu, tako da nisam vidjela ni B od Balija. Većinu vremena provela sam u Nirvani - objektu koji je opremljen svime što jednog sportaša čini sposobnim za vrhunski performans. Hrana je bila uklopljena u cijeli boravak, a kako su to bili vrhunski obroci, uopće se nisam bavila time što jedem. To se promijenilo u budućim dolascima, kad sam unajmila svoju vilu s kuhinjom i počela redovito kuhati, istražujući lokalnu hranu i namirnice.

FOTO Dance zvijezda 90-ih povukla se na vrhuncu slave: Evo kako se kroz godine mijenjala Ivana Banfić

Objasnila nam je i kakve su joj prehrambene navike na Baliju. - Hranu često objavljujem jer sam prije par godina završila nutricionističku edukaciju Precision Nutrition i postala certificirani nutricionistički mentor PN Level 1. U radu s klijentima i kreiranju nutritivno bogatih obroka, došlo je i do izdavanja moje kuharice Proteins 101, koja se i dalje može kupiti preko mog web shopa. U njoj se mogu pronaći recepti koje sam radila i na Baliju i u Hrvatskoj, a sve s lako dostupnim namirnicama koje se koriste za pripremu ukusnih, zdravih jela - bez restrikcija. Cilj je podržati zdrav mikrobiom, hormonalni balans, gubitak masne mase, izgradnju mišića i, najvažnije, izgradnju boljeg odnosa s hranom. Moje prehrambene navike na Baliju i ovdje su iste - uvijek biram nutritivno bogate, cjelovite i lokalne namirnice koje podržavaju moj performans, bilo u treninzima, bilo u svakodnevnom životu. Solomun kaže da je kretanje najveća razlika između svakodnevnog života na Baliju i u Hrvatskoj.

- Najveća razlika je - kretanje. To je nešto što nitko ne može ni pojmiti dok ne dođe na Bali. Osim ako niste u manje naseljenim područjima s manje infrastrukture i više prirode, možete zaboraviti na šetnju. Pješačkih površina nema i jedini način da se premjestite s jedne lokacije na drugu (čak i ako je udaljena samo par stotina metara) je - motorom. Ili vozite sami, ili zovete Gojek ili Gograb - taxi na motoru koji je toliko povoljan da ga svi koriste svakodnevno. Pričamo o vožnji od nekoliko kilometara za svega par eura. Pozitivna energija ljudi, pojašnjava nam, bilo joj je najveće iznenađenje kad je tamo stigla. - Pozitivna energija ljudi, toplina, susretljivost i tolika jednostavnost komunikacije - čak i s onima koji ne znaju engleski. Navikli smo na zapadnjački "mrgud" mood, pa kad vam se na Baliju svi nasmiješe prilikom svakog pogleda, i to ne poznanici, nego potpuni stranci, ozbiljno se zapitate - što nije u redu s Hrvatskom? Ili sa zapadnim svijetom općenito? Što nam se dogodilo? Kako smo izgubili iskru? Jer nije ljudima na Baliju život med i mlijeko. Dapače, siromašniji su od nas, ali nisu "jamrala" i ne hrane se negativom. Ta količina ljubavi koju vam daju potpuni stranci - to je nešto što me uvijek iznova oduševi.

GALERIJA Prvu voditeljicu 'Ljubav je na selu' danas bi rijetko tko prepoznao! Imala je nesvakidašnji hobi koji inače obožavaju muškarci

Naglasila je i koja su joj mjesta najdraža. - Volim šumovite, puste dijelove gdje nema previše ljudi, kao i one s najljepšim plažama. Moji favoriti su Munduk, Chemagi, Kedungu, Tabanan, sjeverni dio otoka i Uluwatu. Sigurna sam da bi mi se jako svidjeli i Sanur i Amed, ali još ih nisam posjetila. Lokalni običaji su, kaže, nevjerojatni. - Količina truda, vremena i posvećenosti svakom detalju njihovih ceremonija je fascinantna - posebno kad shvatite da se one održavaju više puta mjesečno. Za svaku od njih priprema se hrana, piće i popratni sadržaji u količini i intenzitetu kao da su naše krstitke. To su sati i dani priprema. Nevjerojatno je koliko je ta tradicija snažna i koliko dugo opstaje. Također, Nyepi - dan tišine i početak balinežanske Nove godine - apsolutno je famozan i uvela bih ga svugdje! To je dan introspekcije, tišine i duhovnog pročišćenja, kada je zabranjeno korištenje svjetla, rad, putovanja (ulice su prazne), zabava i razonoda. Ne možete ni zamisliti koliko je to lijepo! I moram spomenuti - ozbiljno sam zaljubljena u snagu njihove zajednice. Obiteljski odnosi, prijateljstva... sve je podređeno povezanosti i zajedništvu - ističe

Situacija s turizmom, s druge strane, veli, nije najbolja. - Uf, situacija s turizmom nije najbolja. Količina turista stalno raste, a Bali nema infrastrukturu koja to može podnijeti. Nestanci struje su najmanji problem - buka, promet... ponekad postaju nepodnošljivi. Vjerojatno je to jedini pravi razlog zbog kojeg ne bih mogla tamo živjeti cijelu godinu. Bali je zapravo selo. Bogati investitori i oportunisti ga pokušavaju pretvoriti u stroj za zaradu, što ga mijenja do te mjere da bi mogao izgubiti svoj autentični šarm.

Trenerica kaže da je najbolje tamo ostati barem dva tjedna kako biste stigli nešto doista doživjeti. - Bali ili voliš ili ne voliš. To je vrlo individualno. Važno je shvatiti da nije Instagram slika luksuzne vile s osobljem po smiješno niskoj cijeni - jer su troškovi života znatno porasli. Osim toga, zbog kaotičnog prometa i gužvi, oni koji dolaze na deset dana mogli bi se neugodno iznenaditi koliko će vremena provesti na motoru umjesto ispod palme s koktelom. Ako netko planira posjet, preporučujem boravak od najmanje dva tjedna kako bi stigao nešto doista doživjeti.

Napomenula je i da ne postoji samo jedan poseban trenutak koji će zauvijek pamtiti. - Najdraži trenutak? Nije to samo jedan trenutak, to je osjećaj koji nosim sa sobom. Zamislite vožnju motorom dok vam vjetar puše kroz kosu, oko vas beskrajna zelena priroda, sunce zalazi i njegovi zlatno-crveno-rozi zraci obasjavaju vaše lice. Osjećate slanost mora u zraku, toplinu svega što vas okružuje. Potpuno ste slobodni. Puni energije, ali istovremeno mirni i prisutni.

GALERIJA Nina Martina izgubila je 40 kg u 'Životu na vagi', pogledajte kako se promijenila nakon showa

Naglasila je i da je na Baliju 100 posto kreativnija nego bilo gdje drugdje. - Okružena sam ljudima poput sebe - digitalnim nomadima željnima povezivanja i razmjene iskustava. Na kavi možete upoznati kundalini aktivatora, slikara iz Dubaija, stilisticu iz Pariza, kulinarskog eksperta za sireve iz Italije, osobu koja se izliječila od tumora pomoću divljih trava i meditacije... ili čak multimilijunaša koji je prodao sve, kupio kuću usred polja, oženio lokalku i sada uživa u zalascima sunca uz četiri udomljena psa. Svi su otvoreni za dijeljenje priča, savjeta i iskustava. Ta energija me motivira, inspirira i pokreće, bilo da je riječ o sadržaju na društvenim mrežama ili novim projektima - rekla je i nastavila: - Bali te nauči da ti zapravo ne treba puno. Putujem tamo sa svega nekoliko tajica, topića, par haljina i japanki. Make-up? Postane nepoznanica. Nakon mjesec dana tamo, postajete najprirodnija verzija sebe, a ta razina samoprihvaćanja je neprocjenjiva.

U Hrvatsku se, otkriva vraća kad uredi svoj centar zdravlja isključivo za žene. - Vraćam se čim upogonim svoj gym, yoga i pilates studio. Pronašla sam prostor i trenutačno je u procesu pripreme za selidbu. Uzbuđena sam kao nikada jer je ovo zaista poseban projekt - centar zdravlja isključivo za žene, s ciljem njihovog osnaživanja i povezivanja. Jedva čekam podijeliti više informacija i otvoriti vrata!

VIDEO Matija Cvek: 'Ni za 20 tisuća eura ne bih zapjevao u predizbornim kampanjama naših političara'