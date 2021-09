Sejo Sexon: Folkeri fasciniraju djecu glamurom, u usporedbi s njima Springsteen izgleda skromno

Dvije godine nakon koncerta u Domu sportova jedna od najomiljenijih regionalnih grupa Zabranjeno pušenje vraća se u Zagreb, gdje će nastupiti 1. listopada u Hala parku. Prilika je to da se još jednom prisjetimo brojnih hitova grupe kao što su “Zenica blues”, “Pišonja i Žuga”, “Možeš imat’ moje tijelo” ili “Jugo 45”. Frontmen Pušenja Davor Sučić (60) poznatiji kao Sejo Sexon, sretan je što se grupa vraća u Zagreb.

– To vam je kao ono kad odslužite vojsku i dođete u kafić pun cura i shvatite da vam se svaka sviđa. Sada je došlo takvo vrijeme da nam je svaki nastup radost i euforija. Zanimljivo je da nam sad na koncerte dolazi i ekipa koja je dosad slušala drugu vrstu glazbe, pa sam primijetio i sponzoruše i nabotoksirane djevojke s ogromnim grudima. To nije baš naša publika, ali jasno mi je da su se ljudi zaželjeli izlazaka i života izvan četiri zida. Atmosfera je kao kad se završio rat, pa si ljudi daju oduška. Ovog ljeta su svi koncerti bili fantastični. Baš se osjetila sinergija publike i nas – rekao nam je Sejo. Zabranjeno pušenje uskoro izdaje novi album, nasljednik albuma “Šok i nevjerica” iz 2017. godine, a najavili su ga singlom “Korona hit pozitivan”.

– Naša formula je uvijek ista: spoj erotike i akcijskih junaka, s “tužnim hepiendom”. Druga bitna stvar je dvije brze pjesme i jedna spora i to nesebično prezentiram i drugim kolegama kao formulu uspjeha. Kod nas je izbor naslova albuma demokratski proces koji traje, stoga još nemamo njegovo ime. Svatko ima pravo predložiti ime, ali ne može glasati za svoj prijedlog, stoga nam treba malo vremena – kaže Sejo koji nam je otkrio i kako piše svoje pjesme.

– U Sarajevu je dovoljno pogledati kroz prozor i imate i albume Zabranjenog pušenja i “Top listu nadrealista”. Inspiracijom sam još uvijek vezan za Sarajevo i bez obzira na to što sad već dugo živim u Zagrebu, redovno odlazim u Sarajevo. Ja sam vam poput meksičkih repera koji svi žive u Los Angelesu, ali kad god rade album vrate se u Meksiko jer jedino na takvim prostorima imate sočne priče. Ja svaki dan zahvaljujem Bogu što se nisam rodio u Finskoj ili Švicarskoj jer mislim da tamo ne bih napisao niti jednu pjesmu – kaže frontmen grupe koju često povezuju s nostalgijom, pa i jugonostalgijom. No, njemu to ne smeta.

– Moje iskustvo je da najviše problema s jugonostalgijom imaju ljudi koji optužuju druge da su jugonostalgičari. Ti ljudi su upravo oni iz tog sistema koji je gušio rock’n’roll i slobodnomisleće književnike i redatelje. Upravo oni imaju najviše problema s jugonostalgijom jer znaju koliko su ogrezli u nedemokraciju. Mislim da svi znamo kako je svatko vrijeme imao svoje dobre i loše stvari. Mi smo tada bili mladi i išli smo na koncerte Azre, Parnog valjka i svih drugih dobrih bendova. Slušali smo Lačni Franz, Leb i sol i bendove na drugim jezicima i to je bila dobra strana te zemlje. Svatko ima pravo da o toj zemlji govori slobodno i nitko nema pravo da drugom govori kako je to bila tamnica naroda ili hipi komuna. Naravno da ništa od toga nije točno, istina je uvijek u sredini. Ja nisam nikad imao političkih ambicija, ali se nikad nisam bojao iskreno govoriti o svemu što mislim, pogotovo jer sam na svojim leđima osjetio represiju tog režima – iskreno je rekao Sexon koji je prije 12 godina diplomirao povijest. Neke njegovi kolege razmišljale su da se tijekom epidemije koronavirusa bave drugim zanimanjima, a Sejo je ipak ostao vjeran glazbi.

– Danas je teško da netko živi na rubu egzistencije jer se, nažalost, baca previše hrane. Ono što je frustrirajuće u ovoj situaciji je da čovjek nema svoju svrhu i da ne može raditi ono što najbolje zna i što usrećuje druge. Glazba je stvar koju volim i koju najbolje znam raditi. Materijalni problem stoji, no ipak je puno gore to što su umjetnici izgubili svoju svrhu. Izlaz je bio u snimanju novih pjesama – kazao je Sejo koji nakon brojnih tragedija ne osporava opasnost korone. – Svatko tko ima doticaj s realnošću i tko nije na halucinogenim drogama podržat će napore znanosti i zdravstvenih radnika. Ti ljudi su zaslužili najveća priznanja. Međutim, ono što mi je zasmetalo je neprincipijelnost u mjerama prema ugostiteljima, a sve što je odgovaralo državnom aparatu je prolazilo. Jako mi je krivo što je to odnijelo mnoge živote i donijelo tugu u hrvatske domove. Ja sam prebolio koronu i cijepio sam se dva puta Pfizerom. Preporučujem to svima jer se više ne bojim da mi se netko približi i zagrli me – kazao je Sejo, koji je komentirao i činjenicu da mladi danas većinom slušaju turbofolk, a ne bi znali nabrojiti tri pjesme Brucea Springsteena.



– Mislim da se promijenila paradigma. Liberalni kapitalizam donio je nove trendove. Danas pjevač mora biti zgodan, nakvarcan i lijepo obučen. Mladi vjeruju takvom pjevaču. Danas su važniji oni koji izgledaju kao milijun dolara, nego oni koji ih imaju. Ta formula skromnosti više ne pali, a folkeri fasciniraju djecu svojim skupim spotovima i glamurom. U usporedbi s njima Bruce Springsteen izgleda jako skromno. Došlo je vrijeme Andyja Warhola u kojem svatko može postati slavan, ali samo na 15 minuta – kazao je glazbenik koji je nedavno proslavio 60. rođendan.

– Đorđe Balašević bi rekao “crtam svoje krugove i praštam stare dugove”. Ekipa iz benda me zeza da sada kad imam 60 godina više nisam Sex-on, nego Sex-Off – kaže Sejo i dodaje kako u slobodno vrijeme više radi nego kada se bavi glazbom.

– Sa suprugom Sašom, koja mi je spona u svim ovim mojim ludilima, prije nekoliko godina kupio sam stari brod i gotovo sve slobodno vrijeme provodili smo na njemu. Pokušavali smo tog bolesnika dovesti u vozno stanje i sada s ponosom mogu reći da smo prije 20 dana konačno zaplovili i da su se isplatili sav taj trud i muka koji smo uložili u njega – zaključio je Sexon.