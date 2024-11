Mateo je odlučio dodatno vježbati: 'Doći ću do finala zbog pokojnog ćaće'

Počeo je 12. ciklus u 'Životu na vagi', a plavci su priznali da su iscrpljeni i umorni - i fizički i psihički, no Edo im je objasnio kako još uvijek mogu pronaći neko zadovoljstvo da dođu na trening. Mirna je pohvalila svoj tim, no nikako ne želi da sada padnu pa je razgovarala s Tomom i zaključila da će se morati ozbiljno potruditi ako želi ostati do kraja. „Ulazimo u finiš i u posljednjem krugu utrke, svi idu do daske“, rekao je Edo koji vidi da su plavci bez energije. „Ne može Edo mene motivirati ni s čim, jedino sam sebe mogu motivirati“, rekao je Mateo. „Zavrjeđuju biti finalisti i borit ću se za njihovu poziciju, ali volio bih vidjeti malo više borbe i s njihove strane“, bio je jasan trener.

Antonija je odrađivala sve što joj je Mirna govorila, no i dalje prije svake vježbe nije bila sigurna hoće li je moći izvesti pa joj je trenerica rekla da će dobiti dodatne vježbe kad bude tako govorila. Zato joj je morala ispričati u što je sigurna pa je otkrila kako je sigurna da će biti sretnija čim skine još kilograma i da će imati bolju kondiciju kad izađe. „U ovom showu me dosta toga osnažilo, idem sve bolje prema svom cilju i jednog dana bit će to veliki napredak“, rekla je Tonka.

Edo je razgovarao s Mateo, kojeg je potresao Antonijev izlazak pa je odlučio dodatno trenirati jer misli da šetanje nije dovoljno. Edo zna koliko mu je teško sve što proživljava, misleći i na to što mu je nedavno preminuo otac, ali napomenuo mu je da su mu djeca motivacija, a Mateo se rasplakao. Tati je bilo drago što se prijavio u 'Život na vagi' i rekao je da će ići s njim u finale. „Doći ću do finala zbog njega. Ne treba mi nijedan bolji uzor od mog ćaće“, rekao je Mateo.

Mirna je sa svojima razgovarala o tome kakvi žele biti kad napuste show. Edo je iznenadio Esmira pikadom, za koji je dobio brojne nagrade, a pričali su o djeci. „Moram priznati da imam tremu kad me budu vidjele kćeri jer me nikad nisu vidjele mršavijeg od 140 kilograma, sad imam ispod 120“, rekao je Esmir i naglasio da će izgubiti još kilograma i poslije održavati kilažu jer se sad ugodno osjeća.

Mirna je odvela Nikolinu u šoping da se malo nagradi, a društvo joj je pravio njezin sin! Uživali su u kupnji i zajedničkim trenucima, no iznenađenjima nije bio kraj jer kad im se Mirna pridružila, donijela im je još darova - ovaj put mobitele za nju i sina! Nikolinu je to jako ganulo i rasplakala se od sreće. „Jako sam zadovoljna i srce mi je veliko kao Sljeme“, rekla je.

Uslijedio je još izazov u kojem su oba tima mogla osvojiti dva kilograma prednosti na vaganju. U zadatku su sudjelovala po dva člana tima, a treneri su savjetovali da jedan ima glavu, drugi snagu. Iza natjecatelja bilo je pet postaja i na svakoj je jedan iz tima morao izvesti određeni zadatak, koji se trebao ponoviti deset puta. Ako pogrešno odgovore na pitanje, iznova rade vježbu.

„Kako biste osvojili dva kilograma prednosti, imate dvije minute i 30 sekundi. Ako prijeđete to vrijeme, skida se pola kilograma i tako na svakih 30 sekundi dok ne dođemo do četiri minute kad završava izazov, što znači da ste ostali bez dva kilograma prednosti“, rekla je Mirna. „Dvije i pol minute je prekratko“, rekla je Alina, koja je odmah znala da će biti snaga, a Tomo glava.

Kod plavih su u izazovu bili Davorka i Esmir, a završili su ga za tri minute i šest sekundi. „Malo sam zakazala s odgovorima, baš sam se pošteno zaplela“, rekla je Davorka, no Esmir je sve junački odradio, kako je Edo komentirao. Tomo je zapeo na prvom pitanju tako da je Alina četiri puta radila trbušnjake dok Tomo nije pogodio da u srdeli ima najviše željeza. Poslije je sve isprve odgovorio, crveni su završili za tri minute i devet sekundi i oba tima su osvojila po kilogram prednosti na vaganju.

