Mateo i Izabel Kovačić na godišnjem odmoru iz snova: Druže se s tajanstvenim prijateljima

Hrvatski nogometni reprezentativac 29-godišnji Mateo Kovačić i njegova supruga, inače poduzetnica dvije godine starija Izabel Kovačić otputovali su u topli Dubai gdje uživaju na godišnjem odmoru. Ondje su proslavili i Novu godinu, a detalje njihova putovanja iz snova podijelili su i na društvenoj mreži Instagram.

- Od naše obitelji vašoj, želimo vam sjajnu 2024. godinu! - napisala je atraktivna plavuša Izabel uz zajedničku fotografiju, a ondje ugodno uživaju i provode vrijeme s prijateljima - Sergejem i Dinom Serdarušić. Sa sobom su poveli i sinčića Ivana koji ondje dane s roditeljima provodi i na plaži pa svi zajedno uživaju u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Podsjetimo, da su jedno drugom najveća podrška, svi već znaju za ovaj par, a nedavno je Izabel čestitala svom suprugu i veliki klupski uspjeh. Naime, na Instagram pričama objavila je Mateovu fotografiju i napisala: - Ponosna na tebe - a, povod za tako lijepe riječi je upravo to što je Mateo postao svjetski klupski prvak. To mu je uspjelo s Real Madridom, Chelseajem i Manchester Cityjem.

Izabel i Mateo su par još od 2010. godine. Upoznali su se u crkvi svetog Antuna Padovanskog u Sesvetskim selima, gdje je ona inače pjevala u zboru. Mateo je u to vrijeme bio ministra, i tako su se njih dvoje zapravo i upoznali. Izabela se zbog lijepoga glasa, ali i stasa isticala među drugim djevojkama, a najviše je voljela pjevati duhovne šansone i psalme. U istoj crkvi su se i vjenčali 2017. godine. U listopadu 2020. dobili su sinčića Ivana kojemu je krsni kum bio hvaljeni nogometaš Luka Modrić. Nakon što je postala gospođa Kovačić, Izabel je pod još većim povećalom javnosti, no bez obzira na to, ostala je jednostavna i samozatajna, no obožavatelji na društvenim mrežama uvijek su oduševljeni njezinim objavama, naročito modnim kombinacijama.

Osim što je jedna od najljepših, Izabel je i jedna od najbolje odjevenih Hrvatica, zahvaljujući besprijekornom stilu koji je spoj elegancije i casual odjeće, a na prvu će vas sigurno očarati i njezina kosa – savršeni plavi uvojci, zbog kojih su je britanski mediji prozvali i hrvatskom Shakirom. Lijepa Izabel osim što vjerno bodri Matea, gradi i uspješnu karijeru, a par je prošle godine dobio sinčića Ivana. Izabel je sa sestrom Ivanom Čirjak pokrenula 2015. brend Lunilou koji je u međuvremenu postao sinonim za kvalitetnu organsku odjeću s hrvatskim potpisom, posebice za djecu.

